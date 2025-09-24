Мои заказы

Низва и окрестности: путешествие в прошлое - из Маската

Откройте для себя древнюю столицу Омана, посетите величественный форт, прогуляйтесь по старинным базарам и узнайте о жизни оманцев
Путешествие в Низву - это возможность увидеть один из самых значимых исторических городов Омана.

Посетители узнают о роли Низвы как религиозного и политического центра, исследуют форт 17 века и насладятся видами
с его башни. На рынке можно полюбоваться местными ремёслами и приобрести уникальные сувениры. В деревне Аль-Хамра гости увидят старинные дома и узнают о традиционной системе орошения. В доме шейха раскроются секреты жизни и быта влиятельной семьи

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественный форт Низвы
  • 🛍️ Старейший рынок Омана
  • 🏡 Древняя деревня Аль-Хамра
  • 📜 История семьи шейха
  • 🌄 Пейзажи горы Джебель-Шамс

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по Низве и окрестностям наиболее комфортна с октября по март. В это время туристы могут наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей в более мягких климатических условиях, что делает путешествие особенно приятным и запоминающимся.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Низва и окрестности: путешествие в прошлое - из Маската© Данила
Низва и окрестности: путешествие в прошлое - из Маската© Данила
Низва и окрестности: путешествие в прошлое - из Маската© Данила
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Форт Низвы
  • Рынок Низвы
  • Деревня Аль-Хамра
  • Дом шейха

Описание экскурсии

Низва — древняя столица Омана

Прогуляемся по одному из самых значимых исторических городов страны. Вы услышите о временах, когда Низва была главным религиозным и политическим центром.

Форт Низвы — величественное укрепление 17 века

  • Вы услышите историю изгнания португальцев при имаме султане Бин Саифе Аль-Яруби
  • Осмотрите оборонительного сооружения, созданные военным гением оманцев
  • Увидите город и горные пейзажи с высоты огромной круглой башни форта
  • Исследуете систему ловушек в узких проходах
  • Рассмотрите старинные пушки

Рынок Низвы (Сук) — один из старейших базаров Омана

  • Вы познакомитесь с местными ремёслами
  • Полюбуетесь гончарными изделиями, которые создаются по древним технологиям
  • Побываете на финиковом рынке и узнаете, какую роль эти плоды пальмы играют в культуре Омана
  • При желании сможете купить традиционные серебряные украшения и уникальные сувениры

Аль-Хамра — деревня, возраст которой превышает 400 лет

  • Мы побродим по узким улочкам среди домов из сырцового кирпича
  • Сделаем фотографии на фоне горы Джебель-Шамс
  • Вы узнаете, как была устроена древняя система орошения, с помощью которой деревню снабжали водой

Дом шейха (Байт-аль-Рида)

  • Вы познакомитесь с историей семьи шейха и её влиянием на регион
  • Рассмотрите резные двери, расписные потолки и уютные внутренние дворы
  • Узнаете, как была устроена жизнь внутри дома, какие существовали семейные традиции, каким было устройство комнат
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле MG RX8 или Nissan Patrol
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в форт — $13 с чел. и в дом шейха — $8 с чел.
  • Обед в аутентичном месте (по желанию) не входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего пребывания в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 568 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алла
24 сен 2025
Потрясающая экскурсия с гидом Данила! Организация на высшем уровне: пунктуальность, чистота, организованность, внимательность, воспитанность, отзывчивость, чувство юмора.
Ездили в бывшую столицу Омана город Низву, очень интересно, самобытно, красиво. Калоритный форт, можно
ходить часами, читать, смотреть, слушать.
Так же интересно было посмотреть деревню, которой более 400т лет, Аль- Хамра. От души рекомендую экскурсии с гидом Данила, получили много интересной информации о жизни людей, страны, все очень просто понятно и очень интересно.

