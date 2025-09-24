Путешествие в Низву - это возможность увидеть один из самых значимых исторических городов Омана.
Посетители узнают о роли Низвы как религиозного и политического центра, исследуют форт 17 века и насладятся видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный форт Низвы
- 🛍️ Старейший рынок Омана
- 🏡 Древняя деревня Аль-Хамра
- 📜 История семьи шейха
- 🌄 Пейзажи горы Джебель-Шамс
Лучшее время для посещения
Экскурсия по Низве и окрестностям наиболее комфортна с октября по март. В это время туристы могут наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей в более мягких климатических условиях, что делает путешествие особенно приятным и запоминающимся.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Форт Низвы
- Рынок Низвы
- Деревня Аль-Хамра
- Дом шейха
Описание экскурсии
Низва — древняя столица Омана
Прогуляемся по одному из самых значимых исторических городов страны. Вы услышите о временах, когда Низва была главным религиозным и политическим центром.
Форт Низвы — величественное укрепление 17 века
- Вы услышите историю изгнания португальцев при имаме султане Бин Саифе Аль-Яруби
- Осмотрите оборонительного сооружения, созданные военным гением оманцев
- Увидите город и горные пейзажи с высоты огромной круглой башни форта
- Исследуете систему ловушек в узких проходах
- Рассмотрите старинные пушки
Рынок Низвы (Сук) — один из старейших базаров Омана
- Вы познакомитесь с местными ремёслами
- Полюбуетесь гончарными изделиями, которые создаются по древним технологиям
- Побываете на финиковом рынке и узнаете, какую роль эти плоды пальмы играют в культуре Омана
- При желании сможете купить традиционные серебряные украшения и уникальные сувениры
Аль-Хамра — деревня, возраст которой превышает 400 лет
- Мы побродим по узким улочкам среди домов из сырцового кирпича
- Сделаем фотографии на фоне горы Джебель-Шамс
- Вы узнаете, как была устроена древняя система орошения, с помощью которой деревню снабжали водой
Дом шейха (Байт-аль-Рида)
- Вы познакомитесь с историей семьи шейха и её влиянием на регион
- Рассмотрите резные двери, расписные потолки и уютные внутренние дворы
- Узнаете, как была устроена жизнь внутри дома, какие существовали семейные традиции, каким было устройство комнат
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле MG RX8 или Nissan Patrol
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в форт — $13 с чел. и в дом шейха — $8 с чел.
- Обед в аутентичном месте (по желанию) не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего пребывания в Маскате
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 568 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, я гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Алла
24 сен 2025
Потрясающая экскурсия с гидом Данила! Организация на высшем уровне: пунктуальность, чистота, организованность, внимательность, воспитанность, отзывчивость, чувство юмора.
Ездили в бывшую столицу Омана город Низву, очень интересно, самобытно, красиво. Калоритный форт, можно
