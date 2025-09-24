Путешествие в Низву - это возможность увидеть один из самых значимых исторических городов Омана.Посетители узнают о роли Низвы как религиозного и политического центра, исследуют форт 17 века и насладятся видами

с его башни. На рынке можно полюбоваться местными ремёслами и приобрести уникальные сувениры. В деревне Аль-Хамра гости увидят старинные дома и узнают о традиционной системе орошения. В доме шейха раскроются секреты жизни и быта влиятельной семьи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия по Низве и окрестностям наиболее комфортна с октября по март. В это время туристы могут наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей в более мягких климатических условиях, что делает путешествие особенно приятным и запоминающимся.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.