читать дальше даже не все успели, что планировали - оставили на следующую поездку)) Обязательно вернёмся ещё и с удовольствием продолжим знакомство с прекрасным Оманом!

Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,