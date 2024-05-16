1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие в Низву, Аль-Хуту и Бахлу на машине из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
10 июня в 16:00
17 июня в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Необычные»
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