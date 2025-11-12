Рыбалка в Оманском заливе

В Оманском заливе, где запрещено коммерческое рыболовство, водится множество рыбы.
Эта индивидуальная прогулка на катере с опытным рыбаком подарит яркие впечатления и, возможно, богатый улов. Включены трансфер, снаряжение и закуски. Вас
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Богатый улов благодаря запрету на коммерческое рыболовство
- 🚤 Комфортабельный катер и опытный рыбак
- 🥤 Включены напитки и закуски
- 🛡️ Безопасность: спасательные жилеты и инструктаж
- 🚗 Удобный трансфер от отеля до пристани
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Пристань
- Море
Описание водной прогулки
- Я заберу вас у отеля, и мы поедем на пристань.
- На комфортабельном скоростном катере в сопровождении опытного рыбака отправимся на морскую охоту.
- На борту есть всё для ловли, троллинга и рыбалки на спиннинг.
- Во время прогулки предложу вам безалкогольные напитки и лёгкие закуски.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, снаряжение для рыбалки, напитки и закуски.
- До пристани и обратно я довезу вас на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8.
- На судне есть спасательные жилеты, проводится инструктаж по технике безопасности.
- Продолжительность рыбалки — 4 часа (без учёта трансфера).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историюЗадать вопрос
