Рыбалка в Оманском заливе

Погрузитесь в мир рыбалки в Оманском заливе! Вас ждёт опытный рыбак, комфортный катер и незабываемые эмоции от богатого улова
В Оманском заливе, где запрещено коммерческое рыболовство, водится множество рыбы.

Эта индивидуальная прогулка на катере с опытным рыбаком подарит яркие впечатления и, возможно, богатый улов. Включены трансфер, снаряжение и закуски. Вас
встретят у отеля и доставят на пристань, где начнётся морская охота. На борту есть всё необходимое для троллинга и рыбалки на спиннинг. Время на воде - 4 часа, без учёта трансфера

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Богатый улов благодаря запрету на коммерческое рыболовство
  • 🚤 Комфортабельный катер и опытный рыбак
  • 🥤 Включены напитки и закуски
  • 🛡️ Безопасность: спасательные жилеты и инструктаж
  • 🚗 Удобный трансфер от отеля до пристани
Рыбалка в Оманском заливе© Хайтам
Рыбалка в Оманском заливе© Хайтам
Рыбалка в Оманском заливе© Хайтам
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Пристань
  • Море

Описание водной прогулки

  • Я заберу вас у отеля, и мы поедем на пристань.
  • На комфортабельном скоростном катере в сопровождении опытного рыбака отправимся на морскую охоту.
  • На борту есть всё для ловли, троллинга и рыбалки на спиннинг.
  • Во время прогулки предложу вам безалкогольные напитки и лёгкие закуски.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, снаряжение для рыбалки, напитки и закуски.
  • До пристани и обратно я довезу вас на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8.
  • На судне есть спасательные жилеты, проводится инструктаж по технике безопасности.
  • Продолжительность рыбалки — 4 часа (без учёта трансфера).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок. Приготовьтесь к незабываемому путешествию!

