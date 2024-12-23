12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
от $550 за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Конная прогулка по берегу моря в Маскате
Насладитесь незабываемой конной прогулкой вдоль Оманского залива. Профессиональный инструктор и дружелюбные лошади сделают ваш день особенным
Начало: Marina Bandar Al Rowdha
4 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$140 за человека
1 час
Мини-группа
до 4 чел.
Летаем над водой: efoil-приключение
Испытайте незабываемые эмоции от полёта на электрическом фойле в Маскате. Насладитесь безопасностью и красотой природы с необычной перспективы
Начало: В Shangri-La Marina
Расписание: ежедневно в 08:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗлата23 декабря 2024Это был самый яркий и насыщенный день в Маскате! Приезжали с сестрой, остались в диком в восторге. Павел магическим образом умудрялся
- ИИрина16 мая 2024Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2024
Сейчас в Маскате в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 550. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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