Вам нужен стильный контент для соцсетей? Или романтические воспоминания о природных красотах Омана? Мы сможем выполнить любой запрос! Запечатлим вас среди дюн пустыни Вахиба, гор Джебель-Ахдар или бирюзовых водоёмов Вади-Шааб.
Съёмка с дрона обеспечит невероятную перспективу, благодаря которой ваши видео и фото будут приковывать взгляд и смотреться волшебно.
Съёмка с дрона обеспечит невероятную перспективу, благодаря которой ваши видео и фото будут приковывать взгляд и смотреться волшебно.
Описание фото-прогулки
Мы предлагаем профессиональную воздушную съёмку с дрона в самых живописных местах Омана (за исключением официальных туристических локаций в связи с ограничениями на полёты)
Отправимся из Маската в те места, где вы захотите быть запечатлёнными:
- среди пейзажей пустыни Вахиба
- живописных гор Джебель-Ахдар
- бирюзовых водоёмов Вади-Шааб
Также можно устроить съёмку во время активных приключений: катания на верблюде, квадроциклах и проч.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном авто из Маската. До ближайшей разрешённой локации ехать около 20 мин.
- Съёмка проходит с дрона DJI Air 3S
- В течение 3 рабочих дней вы получите от 30 фото и видео с ретушью на облачный носитель
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного адреса в пределах Маската
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14 туристов
Мы — бутик-консьерж в Маскате. Проектируем ваш день в Омане с нуля, кураторски ведём его «под ключ» и отвечаем за результат целиком — от маршрута и тайминга до безопасности и финальных деталей. Один контакт, бесшовная организация, спокойный сервис.
Входит в следующие категории Маската
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