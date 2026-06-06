Вам нужен стильный контент для соцсетей? Или романтические воспоминания о природных красотах Омана? Мы сможем выполнить любой запрос! Запечатлим вас среди дюн пустыни Вахиба, гор Джебель-Ахдар или бирюзовых водоёмов Вади-Шааб. Съёмка с дрона обеспечит невероятную перспективу, благодаря которой ваши видео и фото будут приковывать взгляд и смотреться волшебно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $550 за экскурсию

Описание фото-прогулки

Мы предлагаем профессиональную воздушную съёмку с дрона в самых живописных местах Омана (за исключением официальных туристических локаций в связи с ограничениями на полёты)

Отправимся из Маската в те места, где вы захотите быть запечатлёнными:

среди пейзажей пустыни Вахиба

живописных гор Джебель-Ахдар

бирюзовых водоёмов Вади-Шааб

Также можно устроить съёмку во время активных приключений: катания на верблюде, квадроциклах и проч.

Организационные детали