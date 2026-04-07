Отправляемся в приключение: лодка, тропа через каньон, плавание в бирюзовых бассейнах к тайной пещере с водопадом и остановка у озера, где можно искупаться и отдохнуть. Обязательно — пауза на обед или перекус. Это будет активный день с яркими пейзажами и сменой впечатлений.
Описание экскурсии
Вади Шаб — один из самых живописных каньонов Омана. Вы прогуляетесь по ущелью, поплаваете в природных бассейнах и попадёте в скрытую пещеру с водопадом.
Биммах Синкхол — природный провал с ярко-бирюзовой водой. Можно спуститься к озеру и при желании искупаться.
Вы узнаете:
- как развивался Оман и как он живёт сегодня
- что означает название Вади Шаб
- благодаря чему в жарком климате могут расти манго и бананы
- какая легенда окутывает необычное озеро с бирюзовой водой
Примерный тайминг
8:00–10:00 — выезд из Маската и дорога к Вади Шаб
10:00–10:15 — переправа на лодке
10:15–11:00 — прогулка по каньону
11:00–12:00 — плавание и посещение пещеры с водопадом
12:00–12:40 — прогулка по каньону в обратную сторону
13:00–14:00 — обед в ресторане национальной кухни (в Рамадан — перекус)
14:30–15:10 — Биммах Синкхол
15:10 — выезд в Маскат (1,5–2 ч в пути)
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, обед или перекус
- Не рекомендуем путешествие людям с ограниченной подвижностью и тем, кому противопоказаны физические нагрузки
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2272 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии «Природные чудеса Омана» из Маската это было настоящее путешествие мечты!
Удачный выбор локаций. Все точки маршрута дополняли друг друга от природных чудес до остановок в
Удачный выбор локаций. Все точки маршрута дополняли друг друга от природных чудес до остановок в
Илья
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой подробный и душевный отзыв 🙏 Нам невероятно приятно читать, что экскурсия оставила у вас такие
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Маската
Похожие экскурсии на «Природные чудеса Омана (из Маската)»
Мини-группа
до 11 чел.
Красота Омана: Вади-Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
Полюбоваться невероятными пейзажами, поплавать в лазурном озере и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
$100 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Маската - к оазису Вади-Шаб и воронке Бимма
Оставить позади достижения цивилизации и отправиться в мир чудес оманской природы
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:00
27 июл в 09:00
28 июл в 09:00
$99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади-Шаб (обед включён)
Увидеть достопримечательности города, а затем насладиться природой и искупаться в озере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
от $499 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа и сердце Омана: оазис Вади-Шаб, воронка Бимма и старый Маскат
Искупаться в природных бассейнах, осмотреть дворец султана и форты, погулять по рынку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
от $380 за всё до 6 чел.
$90 за человека