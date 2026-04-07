Отправляемся в приключение: лодка, тропа через каньон, плавание в бирюзовых бассейнах к тайной пещере с водопадом и остановка у озера, где можно искупаться и отдохнуть. Обязательно — пауза на обед или перекус. Это будет активный день с яркими пейзажами и сменой впечатлений.

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Описание экскурсии

Вади Шаб — один из самых живописных каньонов Омана. Вы прогуляетесь по ущелью, поплаваете в природных бассейнах и попадёте в скрытую пещеру с водопадом.

Биммах Синкхол — природный провал с ярко-бирюзовой водой. Можно спуститься к озеру и при желании искупаться.

Вы узнаете:

как развивался Оман и как он живёт сегодня

что означает название Вади Шаб

благодаря чему в жарком климате могут расти манго и бананы

какая легенда окутывает необычное озеро с бирюзовой водой

Примерный тайминг

8:00–10:00 — выезд из Маската и дорога к Вади Шаб

10:00–10:15 — переправа на лодке

10:15–11:00 — прогулка по каньону

11:00–12:00 — плавание и посещение пещеры с водопадом

12:00–12:40 — прогулка по каньону в обратную сторону

13:00–14:00 — обед в ресторане национальной кухни (в Рамадан — перекус)

14:30–15:10 — Биммах Синкхол

15:10 — выезд в Маскат (1,5–2 ч в пути)

Организационные детали