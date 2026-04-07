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Природные чудеса Омана (из Маската)

Завораживающий оазис Вади Шаб и бирюзовое озеро Биммах Синкхол
Отправляемся в приключение: лодка, тропа через каньон, плавание в бирюзовых бассейнах к тайной пещере с водопадом и остановка у озера, где можно искупаться и отдохнуть. Обязательно — пауза на обед или перекус. Это будет активный день с яркими пейзажами и сменой впечатлений.
5
1 отзыв
Природные чудеса Омана (из Маската)
Природные чудеса Омана (из Маската)
Природные чудеса Омана (из Маската)

Описание экскурсии

Вади Шаб — один из самых живописных каньонов Омана. Вы прогуляетесь по ущелью, поплаваете в природных бассейнах и попадёте в скрытую пещеру с водопадом.

Биммах Синкхол — природный провал с ярко-бирюзовой водой. Можно спуститься к озеру и при желании искупаться.

Вы узнаете:

  • как развивался Оман и как он живёт сегодня
  • что означает название Вади Шаб
  • благодаря чему в жарком климате могут расти манго и бананы
  • какая легенда окутывает необычное озеро с бирюзовой водой

Примерный тайминг

8:00–10:00 — выезд из Маската и дорога к Вади Шаб
10:00–10:15 — переправа на лодке
10:15–11:00 — прогулка по каньону
11:00–12:00 — плавание и посещение пещеры с водопадом
12:00–12:40 — прогулка по каньону в обратную сторону
13:00–14:00 — обед в ресторане национальной кухни (в Рамадан — перекус)
14:30–15:10 — Биммах Синкхол
15:10 — выезд в Маскат (1,5–2 ч в пути)

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, обед или перекус
  • Не рекомендуем путешествие людям с ограниченной подвижностью и тем, кому противопоказаны физические нагрузки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2272 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную
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красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Александр
Хочу поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии «Природные чудеса Омана» из Маската это было настоящее путешествие мечты!
Удачный выбор локаций. Все точки маршрута дополняли друг друга от природных чудес до остановок в
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живописных местах по пути, где можно было сделать потрясающие фото. Тайминг был выстроен грамотно: хватило времени и на осмотр, и на отдых, и на фотосессии. Стоимость экскурсии полностью оправдана её продолжительностью и дальностью поездки. При этом организация на высшем уровне: нас вовремя встретили в аэропорту и так же чётко вернули обратно без задержек. Место для обеда оказалось необычным и запоминающимся, антураж и даже милые котики добавили изюминку. А главное очень вкусная курица! Да, кафе на любителя, но лично мне оно пришлось по душе без него экскурсия не была бы такой аутентичной. а если бы этот же обед был на природе, было бы еще лучше 🙂Финальным аккордом стал маршрут через город мы увидели множество красивых достопримечательностей.
Отдельная благодарность Надежде нашему гиду! Её дружелюбие, вовлечённость и отзывчивость создали особую атмосферу: чувствовалось, что она сама наслаждается путешествием и искренне хочет поделиться этим с нами. Благодаря ей поездка стала не просто экскурсией, а тёплым и запоминающимся приключением.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Омана, совместить отдых с активным времяпрепровождения и получить массу ярких эмоций! 10 из 10, а с учётом атмосферы все 200 из 100!

Хочу поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии «Природные чудеса Омана» из Маската это было настоящее путешествие мечты!
Хочу поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии «Природные чудеса Омана» из Маската это было настоящее путешествие мечты!
Илья
Илья
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой подробный и душевный отзыв 🙏 Нам невероятно приятно читать, что экскурсия оставила у вас такие
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яркие впечатления!

Очень рады, что вам понравился маршрут, тайминг и сама атмосфера поездки — мы действительно стараемся продумывать каждую деталь, чтобы путешествие было комфортным и насыщенным ✨

Отдельное спасибо за тёплые слова о Надежде — обязательно передадим ей вашу благодарность, ей будет очень приятно!

Будем счастливы увидеть вас снова на наших экскурсиях в Омане! 🌿

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