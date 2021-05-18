Полезная информация о Маскате
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Где находится Маскат на карте
Маскат
Популярные экскурсии в Маскате
$
380
за чел.
$
220
за чел.
4.9
7 отзывов
$
220
за чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
$
380
за чел.
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма