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Полезная информация о Маскате

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Местное время в Маскате
23:4855
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇴🇲 Оман
Название городаМаскат
По-английскиMuscat
Это столицаМаскат является столицей Омана
Население города797 000 чел.
АэропортМаскат MCT
Часовой поясAsia/Muscat
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Маскат на карте

Маскат фото города
Маскат

Популярные экскурсии в Маскате

Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
$
380
за чел.
Обзорная экскурсия Маскат
Обзорная экскурсия Маскат
$
220
за чел.
Визитные карточки чарующего Маската
Визитные карточки чарующего Маската
4.9
7 отзывов
$
220
за чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Омана
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
$
380
за чел.
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
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