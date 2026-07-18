Вы посетите королевские достопримечательности и бывшее гетто, где сняли не один исторический фильм. Увидите настоящий Краков – живой город, который помнит прошлое, но стремится в будущее. Услышите исторические факты и легенды, а ещё получите полезные советы для отдыха.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Вавельский замок и собор
- огнедышащего дракона и краковского Хатико
- Рыночную площадь и Ратушную башню
- Марьяцкий костёл
- Ягеллонский университет
- Старую синагогу
- места съёмок фильма «Список Шиндлера»
- главную площадь бывшего гетто
Вы услышите легенды, которые больше похожи на сказки. В одной из них есть даже настоящий дракон. Кстати, он до сих пор дышит огнём на набережной. А рядом с ним ждёт хозяина краковский Хатико!
Будет у нашей прогулки и совсем иная половина. Первым рассказам о событиях в Краковском гетто тоже никто не верил, потому что звучали они как жуткие сказки, но произошли на самом деле. Мы дойдём до старинного еврейского квартала Казимеж, а потом и до самого гетто.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем
- После скачивания аудиогид работает без подключения к интернету, есть удобная карта и GPS
- Вы всегда можете поставить аудиогид на паузу и продолжить экскурсию позже, даже на следующий день
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Входные билеты в музеи и церкви не включены в стоимость. Пожалуйста, приобретайте их заранее отдельно. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Краковского Барбакана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4819 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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