Вы посетите королевские достопримечательности и бывшее гетто, где сняли не один исторический фильм. Увидите настоящий Краков – живой город, который помнит прошлое, но стремится в будущее. Услышите исторические факты и легенды, а ещё получите полезные советы для отдыха.

Описание аудиогида

Вы увидите:

Вавельский замок и собор

огнедышащего дракона и краковского Хатико

Рыночную площадь и Ратушную башню

Марьяцкий костёл

Ягеллонский университет

Старую синагогу

места съёмок фильма «Список Шиндлера»

главную площадь бывшего гетто

Вы услышите легенды, которые больше похожи на сказки. В одной из них есть даже настоящий дракон. Кстати, он до сих пор дышит огнём на набережной. А рядом с ним ждёт хозяина краковский Хатико!

Будет у нашей прогулки и совсем иная половина. Первым рассказам о событиях в Краковском гетто тоже никто не верил, потому что звучали они как жуткие сказки, но произошли на самом деле. Мы дойдём до старинного еврейского квартала Казимеж, а потом и до самого гетто.

Организационные детали