DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Экскурсия по ночной Варшаве

DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
Добры вечур! Да, все верно — наша экскурсия ⛳ назначена на вечернее время.

Многие гиды избегают вечеров.

Но вечером при свете фонарей и луны город 🏙️ меняется.

Привычные разноцветные старинные домики становятся еще более сказочными.

Мы прогуляемся по королевскому тракту — когда-то здесь пролегала загородная дорога, а сейчас проходит главный туристический маршрут.

Вы увидите королевский дворец и резиденцию, особняки зажиточных горожан и самую знаменитую кондитерскую.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €107 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия по ночной Варшаве
Экскурсия по ночной Варшаве
Во время ночной экскурсии 🧭 по Варшаве вы увидите этот город 🏙️ контрастов с другой стороны, более романтичный, загадочный и таинственный. У вас будет возможность прогуляться 👣 по ночным улицами Старого города города без толпы и в тишине. Даже ночью вы сможете пройтись по королевскому тракту и полюбоваться Варшавой с высоты птичьего полета.
Ночная жизнь в столице бурлит каждый день. Даже в 00:00 на улицах нового города можно встретить толпы прохожих, туристов и веселящейся до утра молодежи.
Экскурсовод по ночной Варшаве не только расскажет Вам об истории 📖 города, его культуре и достопримечательностях 🏛️, а также поможет вам лучше ощутить жизнь ночной столицы ⭐️
Что входит
  • гид
  • транспорт (если у вас есть собственный транспорт со свободным местом для гида, вы можете выбрать билет, включающий только услугу гида)
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по ночной Варшаве
Экскурсия по ночной Варшаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)
85
2 часа
Экскурсия по Старому городу Варшавы (пешеходная)
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле
107
4 часа
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле
3 отзыва
Экскурсия в Вилянувский дворец
90
2 часа
Экскурсия в Вилянувский дворец
Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы
639
12 часов
Индивидуальный тур в Освенцим из Варшавы
Желазова Воля
236.5
4 часа
Желазова Воля

Еще несколько необычных экскурсий в Варшаве

По улицам прекрасной Варшавы
78
3 часа
По улицам прекрасной Варшавы
181 отзыв
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Ежедневная прогулка по Варшаве
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Варшаве
94 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Варшава шаг за шагом
71
3.5 часа
Варшава шаг за шагом
84 отзыва
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
189
5 часов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
32 отзыва
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
По Варшаве на велосипеде
От 65
2 часа
По Варшаве на велосипеде
30 отзывов
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
35
3 часа
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
20 отзывов