DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Во время ночной экскурсии 🧭 по Варшаве вы увидите этот город 🏙️ контрастов с другой стороны, более романтичный, загадочный и таинственный. У вас будет возможность прогуляться 👣 по ночным улицами Старого города города без толпы и в тишине. Даже ночью вы сможете пройтись по королевскому тракту и полюбоваться Варшавой с высоты птичьего полета.
Ночная жизнь в столице бурлит каждый день. Даже в 00:00 на улицах нового города можно встретить толпы прохожих, туристов и веселящейся до утра молодежи.
Экскурсовод по ночной Варшаве не только расскажет Вам об истории 📖 города, его культуре и достопримечательностях 🏛️, а также поможет вам лучше ощутить жизнь ночной столицы ⭐️
Что входит
гид
транспорт (если у вас есть собственный транспорт со свободным местом для гида, вы можете выбрать билет, включающий только услугу гида)
Что не входит
личные расходы
питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.