DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Во время ночной экскурсии 🧭 по Варшаве вы увидите этот город 🏙️ контрастов с другой стороны, более романтичный, загадочный и таинственный. У вас будет возможность прогуляться 👣 по ночным улицами Старого города города без толпы и в тишине. Даже ночью вы сможете пройтись по королевскому тракту и полюбоваться Варшавой с высоты птичьего полета.

Ночная жизнь в столице бурлит каждый день. Даже в 00:00 на улицах нового города можно встретить толпы прохожих, туристов и веселящейся до утра молодежи.

Экскурсовод по ночной Варшаве не только расскажет Вам об истории 📖 города, его культуре и достопримечательностях 🏛️, а также поможет вам лучше ощутить жизнь ночной столицы ⭐️