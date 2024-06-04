К Катерина По улицам прекрасной Варшавы Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве

Л Ляйля По улицам прекрасной Варшавы читать дальше что Яна любит город, знает город и чувствует его дух. Сама Варшава прекрасна. Ранее узнав, что центр города был практически полностью восстановлен после 2 мировой войны, была настроена скептически. Но Варшава превзошла мои ожидания. Город восстанавливали из тех же самых камней, что остались после бомбежек. Очень трогательное отношение варшавян к Истории. Город зеленый, климат приятный Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,

S Svetlana По улицам прекрасной Варшавы Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)

Е Екатерина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

И Инна Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Спасибо большое Яночке!

К Камила Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%

И Ирина Магия рождественской Варшавы Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)

R Ruslan Магия рождественской Варшавы читать дальше интересных мест в Варшаве, а до этого не могли понять что за город, просто ходили по одной улице и все🤦🏻‍♂️ Яна рассказывала очень интересные факты, отвечала на наши вопросы, практически по любым вопросам, видно что человек любит свой город! Супер, спасибо большое! Очень приятный и отзывчивый экскурсовод. Экскурсия по очень красивым местам, жалко была в последний день, только после нее поняли, сколько