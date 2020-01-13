4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Выезд из Варшавы скоростным поездом около 6:00 (в пути 2 часа 20 минут).
Увидеть и узнать Краков за 3 часа
За это время вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра, проследите путь бывшей польской столицы и откроете любопытные факты о жителях старинных домов. Итак, наш маршрут:
- Королевский тракт — путь от парадных Флорианских ворот до замка на Вавельском холме. Вы услышите историю башни Барбакан, которую местные беззлобно прозвали «кастрюлей», и по средневековым улочкам направитесь к сердцу города.
- Рыночная площадь — на одной из крупнейших торговых площадей Европы вы зайдете в великолепный Мариацкий костел. Услышите традиционную мелодию трубача с высокой башни и с моей помощью изучите алтарь тонкой работы Вита Ствоша. А следом послушаете рассказы о жителях разноцветных домов на площади — от сюжетов о Лжедмитрии и Марине Мнишек до итальянского архитектора Санти Гуччи.
- Вавельский замок: на холме на берегу Вислы вы познакомитесь с символом Польши. Легенды о драконах, правдивые хроники замка и времена царствования Казимира Великого — рассказы откроют эпохи расцвета, упадка и возрождения Вавеля.
🍲 По окончании обзорной экскурсии я провожу вас до ресторана, где ждет обед с блюдами польской кухни. К месту сбора на экскурсию в шахту «Величка» вы дойдете самостоятельно (мы дадим все инструкции) — там вас встретит наш водитель-сопровождающий.
Сказочная соляная страна «Величка»
Из Кракова вы отправитесь в семисотлетнюю шахту — и попадете в целый подземный город, где трудились многие поколения рабочих. Гид музея расскажет о прошлом шахты, когда она служила источником богатства Польши; а также о фильмах, которые снимали в фантастических декорациях «Велички». Особое внимание вы обратите на часовню святой Кинги, покровительницы шахтеров — этот большой зал украшает изящная резьба и соляные скульптуры (например, копия «Тайной вечери» да Винчи).
После экскурсии по шахте вы возвращаетесь в Краков и на скоростном поезде отправляетесь в Варшаву (приезд после 22.00).
При бронировании мест в экскурсии укажите, пожалуйста, кол-во взрослых и детей старше 4 лет (а в комментарии к заявке просим указать кол-во детей до 4 лет, которые будут участвовать в экскурсии)
Как проходит экскурсия
- Вы принимаете участие в групповой экскурсии по Старому городу с 10:00 до 13:00
- С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда гид подскажет вам место сбора на экскурсию в Величку (начало в 15:00).
- Дорога до Велички в одну сторону занимает 30-50 минут. Продолжительность самой экскурсии 2,5 часа — ее проводит лицензированный музейный гид; в дороге с вами будет только водитель-сопровождающий.
- Возвращение в Краков на ж/д вокзал около 19.00
- Отправление поезда в Варшаву в 19.50, приезд в Варшаву после 22.00
Что входит в стоимость
- Транспортные расходы, билеты на скоростной поезд Варшава — Краков — Варшава, билет в шахту, обед (суп + главное блюдо)
- Экскурсия бесплатна для детей до 4 лет (4 года и старше — полная стоимость)