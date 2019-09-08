4 отзыва оставили туристы

Три часа вы проведете в Старом Кракове: прогуляетесь по эпохам города на Королевском
Описание экскурсии
Выезд из Варшавы скоростным поездом около 7:00 (в пути 2 часа 20 минут).
Увидеть и узнать Краков за 3 часа
За это время вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра, проследите путь бывшей польской столицы и откроете любопытные факты о жителях старинных домов. Итак, наш маршрут:
- Королевский тракт — путь от парадных Флорианских ворот до замка на Вавельском холме. Вы услышите историю башни Барбакан, которую местные беззлобно прозвали «кастрюлей», и по средневековым улочкам направитесь к сердцу города.
- Рыночная площадь — на одной из крупнейших торговых площадей Европы вы зайдете в великолепный Мариацкий костел. Услышите традиционную мелодию трубача с высокой башни и с моей помощью изучите алтарь тонкой работы Вита Ствоша. А следом послушаете рассказы о жителях разноцветных домов на площади — от сюжетов о Лжедмитрии и Марине Мнишек до итальянского архитектора Санти Гуччи.
- Вавельский замок: на холме на берегу Вислы вы познакомитесь с символом Польши. Легенды о драконах, правдивые хроники замка и времена царствования Казимира Великого — рассказы откроют эпохи расцвета, упадка и возрождения Вавеля.
🍲 По окончании обзорной экскурсиигид проводит вас до ресторана, где ждет обед с блюдами польской кухни. Далее мы продолжим нашу экскурсию по району Казимеж.
Прошлое и атмосфера иудейского поселения
Прогулка начнётся с истоков Казимежа — на главной улице Шерока. Она таит в себе много знаковых мест — здесь вы рассмотрите Старую синагогу, ритуальную баню мыкву, ретро-рестораны и кафе. Увидите действующую синагогу Рему и самое старое кладбище Кракова. Я расскажу, когда появились эти объекты и кто из знаменитых людей населял улицу. Мы обсудим, как жили и умирали первые поселенцы, каким ритуалам следовали и в каких отношениях были с соседями-поляками. Вы прогуляетесь у костёла на Скалке, связанного с именем первого польского святого, узнаете легенду древней синагоги Исаака и поймёте, причём здесь пражский Карлов мост. Попадёте на площадь Вольницы и услышите её историю.
Тропами Оскара Шиндлера и его рабочих
Вторая Мировая оставила глубокую рану на Казимеже — на прогулке вы прочувствуете, как изменила жизнь поселения война. Для этого мы найдём дороги, по которым ступал немецкий промышленник Оскар Шиндлер, спасший 1200 евреев во времена Холокоста. Мы поговорим о фильме «Список Шиндлера» — именно он прославил Казимеж. Я раскрою секреты съёмок: почему Стивен Спилберг взялся за экранизацию этой истории, из-за чего он выбрал те или иные локации, как создавались масштабные сцены. Обсуждая военное время, затронем и биографию Ганса Франка. Вы разберётесь, чем он запомнился жителям Казимежа и как относился к гонимому народу.
После окончания экскурсии скоростном поезде вы отправляетесь в Варшаву (приезд после 22.00).
Организационные детали
Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный день
При бронировании экскурсии просим указать имя и фамилию одного из участников экскурсии (как в загранпаспорте – латиницей) для покупки ж/д билетов.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия по Старому городу с 10:00 до 13:00
- С 13:00 до 15:00 — время на обед.
- Экскурсия по району Казимеж начинается в 15.00 и продолжается 2.5 часа. У вас будет около 2 часов свободного времени до отправления поезда в Варшаву.
- Отправление поезда в Варшаву в 19.50, приезд в Варшаву после 22.00
Что входит в стоимость
- Транспортные расходы, билеты на скоростной поезд Варшава — Краков — Варшава, обед (суп + главное блюдо)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо за организацию экскурсии! Все прошло великолепно! Вы лучшие!