4 отзыва оставили туристы

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Экскурсия в Краков из Варшавы

Узнать секреты Старого города, Вавельского замка и погрузиться в атмосферу района Казимеж
Эта поездка — возможность за один день познакомиться с уютным Краковом и с, пожалуй, самой оригинальной достопримечательностью Польши.

Три часа вы проведете в Старом Кракове: прогуляетесь по эпохам города на Королевском
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тракте, в деталях изучите Мариацкий костел, прикоснетесь к старине на Рыночной площади и погрузитесь в прошлое страны в Вавельском замке.

А во второй части экскурсии, после обеда в польском ресторане, проведёте несколько часов в незабываем районе Казимеж

4.8
5 отзывов
Экскурсия в Краков из Варшавы
Экскурсия в Краков из Варшавы
Экскурсия в Краков из Варшавы

Описание экскурсии

Выезд из Варшавы скоростным поездом около 7:00 (в пути 2 часа 20 минут).

Увидеть и узнать Краков за 3 часа

За это время вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра, проследите путь бывшей польской столицы и откроете любопытные факты о жителях старинных домов. Итак, наш маршрут:

  • Королевский тракт — путь от парадных Флорианских ворот до замка на Вавельском холме. Вы услышите историю башни Барбакан, которую местные беззлобно прозвали «кастрюлей», и по средневековым улочкам направитесь к сердцу города.
  • Рыночная площадь — на одной из крупнейших торговых площадей Европы вы зайдете в великолепный Мариацкий костел. Услышите традиционную мелодию трубача с высокой башни и с моей помощью изучите алтарь тонкой работы Вита Ствоша. А следом послушаете рассказы о жителях разноцветных домов на площади — от сюжетов о Лжедмитрии и Марине Мнишек до итальянского архитектора Санти Гуччи.
  • Вавельский замок: на холме на берегу Вислы вы познакомитесь с символом Польши. Легенды о драконах, правдивые хроники замка и времена царствования Казимира Великого — рассказы откроют эпохи расцвета, упадка и возрождения Вавеля.

🍲 По окончании обзорной экскурсиигид проводит вас до ресторана, где ждет обед с блюдами польской кухни. Далее мы продолжим нашу экскурсию по району Казимеж.

Прошлое и атмосфера иудейского поселения

Прогулка начнётся с истоков Казимежа — на главной улице Шерока. Она таит в себе много знаковых мест — здесь вы рассмотрите Старую синагогу, ритуальную баню мыкву, ретро-рестораны и кафе. Увидите действующую синагогу Рему и самое старое кладбище Кракова. Я расскажу, когда появились эти объекты и кто из знаменитых людей населял улицу. Мы обсудим, как жили и умирали первые поселенцы, каким ритуалам следовали и в каких отношениях были с соседями-поляками. Вы прогуляетесь у костёла на Скалке, связанного с именем первого польского святого, узнаете легенду древней синагоги Исаака и поймёте, причём здесь пражский Карлов мост. Попадёте на площадь Вольницы и услышите её историю.

Тропами Оскара Шиндлера и его рабочих

Вторая Мировая оставила глубокую рану на Казимеже — на прогулке вы прочувствуете, как изменила жизнь поселения война. Для этого мы найдём дороги, по которым ступал немецкий промышленник Оскар Шиндлер, спасший 1200 евреев во времена Холокоста. Мы поговорим о фильме «Список Шиндлера» — именно он прославил Казимеж. Я раскрою секреты съёмок: почему Стивен Спилберг взялся за экранизацию этой истории, из-за чего он выбрал те или иные локации, как создавались масштабные сцены. Обсуждая военное время, затронем и биографию Ганса Франка. Вы разберётесь, чем он запомнился жителям Казимежа и как относился к гонимому народу.

После окончания экскурсии скоростном поезде вы отправляетесь в Варшаву (приезд после 22.00).

Организационные детали

Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный день

При бронировании экскурсии просим указать имя и фамилию одного из участников экскурсии (как в загранпаспорте – латиницей) для покупки ж/д билетов.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия по Старому городу с 10:00 до 13:00
  • С 13:00 до 15:00 — время на обед.
  • Экскурсия по району Казимеж начинается в 15.00 и продолжается 2.5 часа. У вас будет около 2 часов свободного времени до отправления поезда в Варшаву.
  • Отправление поезда в Варшаву в 19.50, приезд в Варшаву после 22.00

Что входит в стоимость

  • Транспортные расходы, билеты на скоростной поезд Варшава — Краков — Варшава, обед (суп + главное блюдо)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Варшавы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4947 туристов
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
В
Добрый день, Ольга! Мы туристы, которые были в Кракове 31 августа. Экскурсия прошла хорошо, познавательно, много интересного. Все это ещё надо будет переваривать. Спасибо Наталье, экскурсоводу. Позвонила организаторам и нам
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не пришлось пересекать весь старый город чтобы ехать на соляные копи "Величка". Спасибо за торт от организаторов в мой день рождения! Отдельное спасибо экскурсоводу на соляных копях, к нашему большому сожалению не помним имя, но фамилия Заяц. Это просто кладезь шуток, жизненных наблюдений. А как он умеет увлечь маленьких детей. Огромное ему спасибо, да и вообще все было здорово! Мой, наш день рождения удался! Спасибо!!!

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Г
Добрый день. Ездили с мужем на эту экскурсию из Варшавы. Организация замечательная. Еще до отъезда в Польшу выслали все билеты на поезд на почту. В Кракове у вагона встретили -
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проводили до места начала экскурсии. Замечательный экскурсовод по Кракову Филипп. Потом был обед. После обеда отвезли в соляные пещеры Величко - очень рекомендую к посещению. Оттуда уже на вокзал. Хотя погода была далеко не радостной это не омрачило наших впечатлений и от Кракова и вообще от экскурсии. Огромное спасибо команде

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Екатерина
Все было на высшем уровне, индивидуальная экскурсия с трансфером от гостиницы в Кракове на фабрику Шиндлера и Аушвиц 4 человека.
Огромное спасибо за организацию экскурсии! Все прошло великолепно! Вы лучшие!
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В
Спасибо большое экскурсоводу Юлии за экскурсию по Кракову!!!! Очень понравилось как она увлекательно и интересно провела её!
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Елена
Экскурсия замечательная! Гид Юлия очень хорошо знает свое дело,спасибо большое. в Величку нас возил водитель Мартин (простите, возможно, напутала имя), доставил вовремя, к поезду успели, Спасибо.
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