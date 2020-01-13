4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы

Узнать секреты Старого города и Вавельского замка, а после побывать в фантастических пещерах

4.75 из 5
4 отзыва
Ольга
Ольга – экскурсионное агентство в Варшаве
Эта поездка — возможность за один день познакомиться с уютным Краковом и с, пожалуй, самой оригинальной достопримечательностью 🏛️ Польши.

Три часа вы проведете в Старом Кракове: прогуляетесь 👣 по эпохам города на Королевском тракте, в деталях изучите Мариацкий костел, прикоснетесь к старине на Рыночной площади и погрузитесь в прошлое страны в Вавельском замке.

А во второй части экскурсии 🧭, после обеда в польском ресторане, попадете в соляной город 🏙️ — 700-летнюю шахту «Величка».
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 13 часов
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на ж/д вокзале Варшавы

  • 149 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы

Что вас ожидает

Выезд из Варшавы скоростным поездом около 6:00 (в пути 2 часа 20 минут).

Увидеть и узнать Краков за 3 часа
За это время вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра, проследите путь бывшей польской столицы и откроете любопытные факты о жителях старинных домов. Итак, наш маршрут:

  • Королевский тракт — путь от парадных Флорианских ворот до замка на Вавельском холме. Вы услышите историю башни Барбакан, которую местные беззлобно прозвали «кастрюлей», и по средневековым улочкам направитесь к сердцу города.
  • Рыночная площадь — на одной из крупнейших торговых площадей Европы вы зайдете в великолепный Мариацкий костел. Услышите традиционную мелодию трубача с высокой башни и с моей помощью изучите алтарь тонкой работы Вита Ствоша. А следом послушаете рассказы о жителях разноцветных домов на площади — от сюжетов о Лжедмитрии и Марине Мнишек до итальянского архитектора Санти Гуччи.
  • Вавельский замок: на холме на берегу Вислы вы познакомитесь с символом Польши. Легенды о драконах, правдивые хроники замка и времена царствования Казимира Великого — рассказы откроют эпохи расцвета, упадка и возрождения Вавеля.

🍲 По окончании обзорной экскурсии я провожу вас до ресторана, где ждет обед с блюдами польской кухни. К месту сбора на экскурсию в шахту «Величка» вы дойдете самостоятельно (мы дадим все инструкции) — там вас встретит наш водитель-сопровождающий.

Сказочная соляная страна «Величка»
Из Кракова вы отправитесь в семисотлетнюю шахту — и попадете в целый подземный город, где трудились многие поколения рабочих. Гид музея расскажет о прошлом шахты, когда она служила источником богатства Польши; а также о фильмах, которые снимали в фантастических декорациях «Велички». Особое внимание вы обратите на часовню святой Кинги, покровительницы шахтеров — этот большой зал украшает изящная резьба и соляные скульптуры (например, копия «Тайной вечери» да Винчи).

После экскурсии по шахте вы возвращаетесь в Краков и на скоростном поезде отправляетесь в Варшаву (приезд после 22.00).

Организационные детали

При бронировании мест в экскурсии укажите, пожалуйста, кол-во взрослых и детей старше 4 лет (а в комментарии к заявке просим указать кол-во детей до 4 лет, которые будут участвовать в экскурсии)

Как проходит экскурсия

  • Вы принимаете участие в групповой экскурсии по Старому городу с 10:00 до 13:00
  • С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда гид подскажет вам место сбора на экскурсию в Величку (начало в 15:00).
  • Дорога до Велички в одну сторону занимает 30-50 минут. Продолжительность самой экскурсии 2,5 часа — ее проводит лицензированный музейный гид; в дороге с вами будет только водитель-сопровождающий.
  • Возвращение в Краков на ж/д вокзал около 19.00
  • Отправление поезда в Варшаву в 19.50, приезд в Варшаву после 22.00

Что входит в стоимость

  • Транспортные расходы, билеты на скоростной поезд Варшава — Краков — Варшава, билет в шахту, обед (суп + главное блюдо)
  • Экскурсия бесплатна для детей до 4 лет (4 года и старше — полная стоимость)
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы
Экскурсия в Краков и на соляные копи «Величка» из Варшавы

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала на ж/д вокзале Варшавы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

13 января 2020
Добрый день. Ездили с мужем на эту экскурсию из Варшавы. Организация замечательная. Еще до отъезда в Польшу выслали все билеты на поезд на почту. В Кракове у вагона встретили - проводили до места начала экскурсии. Замечательный экскурсовод по Кракову Филипп. Потом был обед. После обеда отвезли в соляные пещеры Величко - очень рекомендую к посещению. Оттуда уже на вокзал. Хотя погода была далеко не радостной это не омрачило наших впечатлений и от Кракова и вообще от экскурсии. Огромное спасибо команде
8 сентября 2019
Добрый день, Ольга! Мы туристы, которые были в Кракове 31 августа. Экскурсия прошла хорошо, познавательно, много интересного. Все это ещё надо будет переваривать. Спасибо Наталье, экскурсоводу. Позвонила организаторам и нам не пришлось пересекать весь старый город чтобы ехать на соляные копи "Величка". Спасибо за торт от организаторов в мой день рождения! Отдельное спасибо экскурсоводу на соляных копях, к нашему большому сожалению не помним имя, но фамилия Заяц. Это просто кладезь шуток, жизненных наблюдений. А как он умеет увлечь маленьких детей. Огромное ему спасибо, да и вообще все было здорово! Мой, наш день рождения удался! Спасибо!!!
20 мая 2019
Экскурсия замечательная! Гид Юлия очень хорошо знает свое дело, спасибо большое. в Величку нас возил водитель Мартин (простите, возможно, напутала имя), доставил вовремя, к поезду успели, Спасибо.
15 мая 2019
Спасибо большое экскурсоводу Юлии за экскурсию по Кракову!!!! Очень понравилось как она увлекательно и интересно провела её!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Первое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с ВаршавойПервое знакомство с Варшавой
15 за человека
3 часа
Первое знакомство с Варшавой
20 отзывов
Групповая обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
За три часа охватить все 800 лет истории Варшавы не удастся, но обещаю, что вы узнаете главное о городе. Нарядная улица Краковское предместье, ансамбли Рыночной и Замковой площадей, костел Св. Анны — по этим и другим достопримечательностям вы проследите непростой путь Варшавы и узнаете, как и чем живет столица сегодня. А еще получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, как провести вечер и куда еще съездить в Польше.

Выбирайте и другие экскурсии в Варшаве

ПешкомМузеи и искусствоНа велосипедеНа автомобилеОбзорныеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураВсе