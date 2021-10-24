Экскурсия по варшавскому гетто

Узнать о самом трагичном периоде истории еврейской Варшавы

5
15 отзывов
Эта экскурсия посвящена истории района, которого больше практически не существует, но который по-прежнему живет в памяти жителей Варшавы.

Мы пройдем по территории бывшего варшавского гетто и отыщем его сохранившиеся фрагменты, поговорим о жизни евреев в период холокоста и попробуем представить, как выглядела повседневная жизнь гетто в годы его существования.

А архивные фотографии помогут вам с нового ракурса взглянуть на места, где мало что напоминает о старой еврейской Варшаве.
Экскурсия по варшавскому гетто
Экскурсия по варшавскому гетто
Экскурсия по варшавскому гетто
Экскурсия по варшавскому гетто
Экскурсия по варшавскому гетто
Экскурсия по варшавскому гетто

Что вас ожидает

История евреев в Варшаве

Вы узнаете о жизни евреев в городе до, во время и после войны, а также об отношениях польского и еврейского населения Варшавы. Мы перенесемся в довоенный город, когда Еврейский район кипел жизнью: здесь находились литературные кружки, редакции газет на разных языках, магазины, театры и политические партии. Я расскажу вам, почему еврейские жители столицы делили улицы района на «эти» и «те». И конечно, поговорим об осени 1939 года, когда варшавяне-евреи надевают на правое предплечье повязки со звездой Давида, а их жизнь все сильнее ограничивается новыми и новыми запретами.

Жизнь в варшавском гетто

В октябре 1940 года столичные мегафоны объявили о создании гетто, которое просуществовало менее трех лет. Вы узнаете, как был устроен быт в гетто, как питались его жители, где брали деньги и как получали социальную помощь. Мы пройдем от южной границы района до Умшлагплаца, с которого жителей варшавского гетто летом 1942 года увозили в лагерь смерти «Треблинка». Вы заглянете в оставшиеся дворы-колодцы, найдете сохранившиеся фрагменты стен, поймете, как можно было сбежать из гетто, чего это стоило и какие опасности подстерегали тех, кто хотел спастись. Вы узнаете о событиях восстания в варшавском гетто 1943 года, пройдете по закоулкам района Муранов, построенного на развалинах гетто, и отыщете здесь граффити, посвящённые еврейской Варшаве.

На прогулке по территории бывшего гетто мы будем пользоваться картой, на которую нанесены и довоенные, и нынешние улицы Варшавы.

Организационные детали

При необходимости в стоимость экскурсии можно включить билеты на трамвай, которые помогут нам быстрее добраться из одного пункта прогулки в другой.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Маша
Маша
Меня зовут Маша, я живу в Польше 10 лет, 5 из них — в бывшем еврейском районе Варшавы, на улице Крохмальной, которую в своих книгах описывал Исаак Башевис Зингер. Экскурсии по территории бывшего гетто — это мое хобби. Вдохновила меня любовь к этому городу и к поиску следов старой Варшавы. Я не согласна с утверждением, что Варшава — скучный и серый город с советской застройкой, и кроме Старого города тут и посмотреть нечего. Нужно просто знать, куда пойти, и найти своего проводника по этому городу, скрывающему свою печальную историю за новостроем. Я журналистка и антрополог, пишу диссертацию о биробиджанцах в Израиле, много читаю о польско-еврейских отношениях, истории и культуре польских и советских евреев. Люблю людей, люблю рассказывать и гулять пешком.
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15 реальных отзывов от туристов

С
24 окт 2021
Огромное спасибо Маше! Супер человек и экскурсовод знающий и любящий своё дело! Узнала много нового! Всем советую!
Валерия
11 окт 2021
Спасибо чудесной Марии за экскурсию. Очень содержательно и интересно. Без ложной наигранности и трагизма рассказывать о такой сложной теме - это определённо искусство!
В
1 окт 2021
Маша просто класс
Очень рекомендую
victor
27 сен 2021
Это была очень интересная и значимая экскурсия. Узнали очень много нового и прониклись историей хотя много знали на эту тему. Маша замечательный гид и собеседник. Очень очень рекомендуем всем.
Ф
26 фев 2019
Очень довольны. Экскурсия великолепная. Незаметно пролетело время, благодаря профессиональному, интересному и захватывающему рассказу экскурсовода Маши.
М
6 янв 2019
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Маша - замечательный экскурсовод, узнали много нового, увидели много спрятанных памятников, посвященных жизни и борьбе людей в гетто. Поразила способность Маши подавать информацию на протяжении четырех часов, а так же отвечать на все наши вопросы. Рекомендуем!
Н
25 ноя 2018
Спасибо Маше за экскурсию. Все было на высшем уровне. Грамотно составлен маршрут, согласовано время и место встречи, большой объем информации, наличие редких фотографий.
И, хотя погода нас не баловала, все прошло замечательно и очень человечно.
Спасибо, до новых встреч.
М
5 авг 2018
ВЕликолепная экскурсия с замечательным гидом.
Узнали много нового, много фактов которые замалчивались
Спасибо большое Маше. Очень рекомендую.
B
28 июня 2018
Maша - прекрасный рассказчик. Нам очень повезло, что из такого многообразия экскурсий, мы выбрали именно эту. Горячо рекомендуем.
Юрий
14 июня 2018
Прекрасная экскурсия о печальных событиях прошлого, в ней вы погрузитесь в те далекие трудно постижимые события и Маша помогает людям визуально представить то что тогда происходило, экскурсия отличается тем что накладывается картинка прошлого на современный город, вы погружаетесь в ту реальность. Зная о данной тематике не по наслышке многие моменты были новыми, в последствий гуляя по городу замечая надписи на дорогах отмечающие стену невольно всплывают картины двух миров по ту и по эту сторону от стены.
С
16 апр 2018
Чудесный экскурсовод Masza. Очень подробно, доступно и эмоционально рассказала о событиях, связанный с трагической страницей не только еврейского народа, но и всего человечества. Рады, что сделали правильный выбор. Спасибо Маше и Трипстеру.
E
9 апр 2018
Хотела поблагодарить Машу за потрясающую экскурсию. Очень понравилось всё.
Я считаю, что человеку Обязательно нужно знать историю в том числе и такую печальную, чтобы не повторились эти страшные события вновь. Эта экскурсия другая, не такая как прочие, вы на ней не смеётесь и не услышите смешные истории, которые были в жизни какого-то деятеля. Заканчивается экскурсия и ты понимаешь, что знаешь много, чувствуешь себя более осведомленным. Мне понравилось, что, когда Маша рассказывала, то у нее горели глаза, что говорит о том, что ей доставляет удовольствие делать то, что делает. Во время всей экскурсии я слушала, спрашивала, участвовала, что на мой взгляд важно, что я не зевала как на уроках истории в школе. У Маши подача другая, ненавязчивая и интересная.
Маша, спасибо тебе от нас, то что ты делаешь очень круто
О
5 апр 2018
Огромное спасибо Маше за проведенную экскурсию! Прекрасное владение темой, не равнодушие к данному вопросу, эрудированность гида, сделали нашу прогулку очень интересной и познавательной. Не смотря на ужасную погоду время пробежало очень быстро и незаметно. Желаем Маше всего самого наилучшего!
Е
11 фев 2018
Маша - удивительный гид. 3 часа, которые длилась экскурсия, Маша не уставала показывать, рассказывать, разъяснять любые вопросы. Она показала нам, наверное, миллион фотографий военного времени, рассказала, как и почему переместились все улицы в Варшаве на территории бывшего гетто, показала каждый секретный уголок и смогла составить в наших головах объемную картинку того времени. Варшава была на 95 % разрушена, от зданий, находившихся в гетто остались жалкие несколько домов, несколько кусочков стен. Я уверена на миллиард процентов, что самостоятельная прогулка даже с сотней путеводителей не сможет заменить одну такую экскурсию. У меня создалось впечатление, что Маша знает эту тему так глубоко, что эта экскурсия - это как докторская работа. Каждый уголок варшавского гетто был пройден нами. Мы слышали историю района через истории людей, через их борьбу, через их стремление жить полноценной жизнью на сколько это возможно. Я очень рекомендую эту экскурсию всем, кто действительно хочет разобраться, что тут было и как жили люди. Без такого человека как Маша, это действительно невозможно. Спасибо огромное за экскурсию!
Саша
11 фев 2018
Были на экскурсии с Машей 10.2. Великолепно продуманный и структурированный маршрут и материал. Несмотря на прохладную погоду, асболютно не пожалели о потраченном времени. Маша очень интересно подает материал. Советую сходить - не пожалеете.

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