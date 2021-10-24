Что вас ожидает

История евреев в Варшаве

Вы узнаете о жизни евреев в городе до, во время и после войны, а также об отношениях польского и еврейского населения Варшавы. Мы перенесемся в довоенный город, когда Еврейский район кипел жизнью: здесь находились литературные кружки, редакции газет на разных языках, магазины, театры и политические партии. Я расскажу вам, почему еврейские жители столицы делили улицы района на «эти» и «те». И конечно, поговорим об осени 1939 года, когда варшавяне-евреи надевают на правое предплечье повязки со звездой Давида, а их жизнь все сильнее ограничивается новыми и новыми запретами.

Жизнь в варшавском гетто

В октябре 1940 года столичные мегафоны объявили о создании гетто, которое просуществовало менее трех лет. Вы узнаете, как был устроен быт в гетто, как питались его жители, где брали деньги и как получали социальную помощь. Мы пройдем от южной границы района до Умшлагплаца, с которого жителей варшавского гетто летом 1942 года увозили в лагерь смерти «Треблинка». Вы заглянете в оставшиеся дворы-колодцы, найдете сохранившиеся фрагменты стен, поймете, как можно было сбежать из гетто, чего это стоило и какие опасности подстерегали тех, кто хотел спастись. Вы узнаете о событиях восстания в варшавском гетто 1943 года, пройдете по закоулкам района Муранов, построенного на развалинах гетто, и отыщете здесь граффити, посвящённые еврейской Варшаве.

На прогулке по территории бывшего гетто мы будем пользоваться картой, на которую нанесены и довоенные, и нынешние улицы Варшавы.

Организационные детали

При необходимости в стоимость экскурсии можно включить билеты на трамвай, которые помогут нам быстрее добраться из одного пункта прогулки в другой.