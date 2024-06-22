Н Наталья Дворцовая Варшава Замечательная, содержательная экскурсия с супер-гидом Яной! Яна - профессионал высокого класса, прекрасно разбирающаяся во всех тонкостях и деталях, удивительный рассказчик, настолько увлекающий своим рассказом, что 4 часа экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендую Яну и искренне желаю ей дальнейших успехов!

A Aлександра Дворцовая Варшава Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))

Е Екатерина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

И Инна Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Спасибо большое Яночке!

К Камила Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%

Т Татьяна Дворцовая Варшава Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.

В Виталий По Варшаве на велосипеде читать дальше один час позже, так ещё и после экскурсии прокатились на метро. Супер! Василий знаток своего дела. Очень интересно. Без напряжения три часа экскурсии. И это в 58-65 лет. (Это нам). Мы считаем, что это одна из лучших экскурсий в Варшаве. Спасибо! Василий! Просим прощения, мы Вам ещё должны деньги. Как переслать? Очень замечательная, позитивная, познавательная экскурсия. Мало того, что перенесли на

С Светлана По Варшаве на велосипеде Экскурсия хорошо продумана. Василий любит и хорошо знает свой город. Спасибо!