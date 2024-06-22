1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Завтра в 09:00
7 июля в 14:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Варшаве на велосипеде: увлекательная экскурсия по городу
Индивидуальная велосипедная экскурсия по Варшаве - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса, насладиться его историей и современностью
7 июля в 08:00
10 июля в 16:30
от €65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 июня 2024Замечательная, содержательная экскурсия с супер-гидом Яной! Яна - профессионал высокого класса, прекрасно разбирающаяся во всех тонкостях и деталях, удивительный рассказчик, настолько увлекающий своим рассказом, что 4 часа экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендую Яну и искренне желаю ей дальнейших успехов!
- AAлександра10 мая 2024Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
- ЕЕкатерина7 мая 2024Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
- ИИнна3 мая 2024Спасибо большое Яночке!
- ККамила27 января 2024Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
- ТТатьяна15 августа 2023Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.
- ВВиталий5 сентября 2019Василий! Просим прощения, мы Вам ещё должны деньги. Как переслать? Очень замечательная, позитивная, познавательная экскурсия. Мало того, что перенесли на
- ССветлана14 августа 2019Экскурсия хорошо продумана. Василий любит и хорошо знает свой город. Спасибо!
- ССветлана9 июня 2019Очень все понравилось. Сам формат экскурсии для нас был новым, что ещё больше дало плюсов в мероприятии. Гид очень гибко
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июле 2024
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