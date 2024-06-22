Экскурсии выходного дня в Варшаве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Варшаве на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
58 отзывов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Завтра в 09:00
7 июля в 14:00
255 за всё до 3 чел.
Дворцовая Варшава
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
235 за всё до 3 чел.
По Варшаве на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
По Варшаве на велосипеде: увлекательная экскурсия по городу
Индивидуальная велосипедная экскурсия по Варшаве - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса, насладиться его историей и современностью
7 июля в 08:00
10 июля в 16:30
от 65 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Дворцовая Варшава
    Замечательная, содержательная экскурсия с супер-гидом Яной! Яна - профессионал высокого класса, прекрасно разбирающаяся во всех тонкостях и деталях, удивительный рассказчик, настолько увлекающий своим рассказом, что 4 часа экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендую Яну и искренне желаю ей дальнейших успехов!
  • A
    Aлександра
    10 мая 2024
    Дворцовая Варшава
    Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  • И
    Инна
    3 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Спасибо большое Яночке!
  • К
    Камила
    27 января 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Дворцовая Варшава
    Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.
  • В
    Виталий
    5 сентября 2019
    По Варшаве на велосипеде
    Василий! Просим прощения, мы Вам ещё должны деньги. Как переслать? Очень замечательная, позитивная, познавательная экскурсия. Мало того, что перенесли на
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    один час позже, так ещё и после экскурсии прокатились на метро. Супер! Василий знаток своего дела. Очень интересно. Без напряжения три часа экскурсии. И это в 58-65 лет. (Это нам). Мы считаем, что это одна из лучших экскурсий в Варшаве. Спасибо!

  • С
    Светлана
    14 августа 2019
    По Варшаве на велосипеде
    Экскурсия хорошо продумана. Василий любит и хорошо знает свой город. Спасибо!
  • С
    Светлана
    9 июня 2019
    По Варшаве на велосипеде
    Очень все понравилось. Сам формат экскурсии для нас был новым, что ещё больше дало плюсов в мероприятии. Гид очень гибко
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    подходит к клиенту. Ещё до начала езды на велосипедах, показал нас улочку с историей города, уточнил, где хотим завершить ее. Рассказывал интересно и доступно. На все вопросы есть ответ. В итоге сплошные плюсы. Такие экскурсии находка для туристов. )

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. По Варшаве на велосипеде
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Королевский дворец
  3. Дворцовая площадь
  4. Президентский дворец
  5. Академия изящных искусств
  6. Парк Лазенки
  7. Королевский тракт
  8. Саксонский сад
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июле 2024
Сейчас в Варшаве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 255. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 111 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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