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На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)

5
2 отзыва
Яна
Яна – Гид из Варшавы
Краков – это не только бывшая столица ⭐️ Польши и место коронации и погребения польских королей, это еще и исторический город 🏙️ со своей уникальной атмосферой.

Мы пройдемся по старинным улицам города, зайдем в знаменитый Мариацкий костел, потрогаем руками колокол Зигмунда и спустимся в Пещеру Дракона.

На ваш выбор, после знакомства со Старым городом мы посетим соляную шахту в Величке или отправимся в крупнейший концлагерь Аушвиц-Биркенау.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €590 за экскурсию

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На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)
На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)

Что вы увидите

  • Старый город Кракова
  • Барбакан
  • Флорианская улица
  • Рыночная площадь
  • Сукенницы
  • Мариацкий костел
  • Вавел
  • Кафедральный собор на Вавеле
  • Пещера Дракона
  • на выбор соляная шахта в Величке или музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
ЛЮБИТЕ ПРОВОДИТЬ ОТПУСК НАСЫЩЕННО И ИНТЕРЕСНО?
В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЭТА ЭКСКУРСИЯ ⛳ ДЛЯ ВАС!
Это экскурсия на комфортабельном автомобиле 🚘 из Варшавы в Краков (с возвращением поздно вечером в Варшаву, около 22:30).
Все время экскурсии 🧭 Вас сопровождают гид и водитель 🚗 экскурсия только для вашей семьи или группы друзей:
  • 1-2 участников - 490 евро (цена за всех участников);
  • 3-4 участников - 590 евро (цена за всех участников);
  • 5-7 участников - 690 евро (цена за всех участников).
  • Краков - это не только бывшая столица ⭐️ Польши и место коронации и погребения польских королей, это еще и красивый исторический город 🏙️ со своей уникальной атмосферой.
  • Мы с Вами пройдемся по старинным улочкам города, на Рыночной площади зайдем в знаменитый Мариацкий костел с уникальным алтарем Вита Ствоша, потрогаем (!) руками знаменитый колокол Зигмунда и спустимся в Пещеру Дракона.
  • Далее мы посетим соляную шахту в Величке или Место памяти Аушвиц-Биркенау в Освенцим (на ваш выбор).
  • Соляная шахта в Величке (внесённая в список UNESCO) – уникальный подземный комплекс соляных лабиринтов и единственный в мире подземный храм в соляной шахте.
  • Музей памяти Аушвиц-Биркенау в Освенциме – территория концлагеря с сохранившимися строениями бараков и крематориев, земля пропитанная кровью и страданиями тысяч людей, место, которое не оставит равнодушным никого.
  • Возможно посещение Королевского замка на Вавеле или посещение Ясногурского монастыря в Ченстохове (духовной столице Польши).

Программа экскурсии:

    06:30 – выезд из Вашего отеля/апартаментов (по трассе короткая остановка размять ноги и выпить 🍹 чай/кофе)
    11:00 – 12:30 пешеходная экскурсия по Старому городу Кракова (Барбакан, Флорианская улица, Рыночная площадь, Сукенницы, Мариацкий костел)
    12:30 – 13:30 обед
    14:00 – 15:30 пешеходная экскурсия по Вавелю, посещение Кафедрального собора
    15:30 – 16:00 переезд к соляной шахте в Величке или к Освенциму
    16:15 – 20:00 посещение соляной шахты в Величке или Музея в Освенциме
    После 20:00 выезд в Варшаву (по желанию, по пути легкий ужин)
    Около 24:00 возвращение в отель/апартаменты в Варшаве.
    Конечно же, учту Ваши индивидуальные пожелания, если это будет возможным в рамках экскурсии.
    Последовательность посещения может быть изменена в зависимости от доступности билетов и для обеспечения максимального комфорта путешественников.
    Что входит
    • Транспорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером на время всей экскурсии (от Вашего отеля)
    • Опека водителя и гида на время всей экскурсии
    • Пешеходная экскурсия по Старому городу в Кракове
    • Пешеходная экскурсия по Вавелю с посещением Кафедрального собора
    • Посещение соляной шахты в Величке или Место памяти Аушвиц-Биркенау в Освенцим (на ваш выбор)
    • Бронирование входных билетов в соляную шахту в Величке или Место памяти Аушвиц-Биркенау в Освенцим
    Что не входит
    • Входные билеты в соляную шахту в Величке (~15 €) (скидки для детей) или Освенцим
    • Входные билеты в Кафедральный собор на Вавеле (~3 €)/пещеру Дракона (~3 €)
    • Польский обед (суп, основное блюдо) в национальном ресторанчике (~10 €)
    Начало и место завершения
    🚩 В Вашем отеле или апартаментах (центр Варшавы)
    На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)
    На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)
    На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Яна
    Яна
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    2 отзыва оставили туристы

    Яна проводит ещё 2 экскурсии

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