ЛЮБИТЕ ПРОВОДИТЬ ОТПУСК НАСЫЩЕННО И ИНТЕРЕСНО?

В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЭТА ЭКСКУРСИЯ ⛳ ДЛЯ ВАС!

Это экскурсия на комфортабельном автомобиле 🚘 из Варшавы в Краков (с возвращением поздно вечером в Варшаву, около 22:30).

1-2 участников - 490 евро (цена за всех участников);

3-4 участников - 590 евро (цена за всех участников);

5-7 участников - 690 евро (цена за всех участников).

Краков - это не только бывшая столица ⭐️ Польши и место коронации и погребения польских королей, это еще и красивый исторический город 🏙️ со своей уникальной атмосферой.

Мы с Вами пройдемся по старинным улочкам города, на Рыночной площади зайдем в знаменитый Мариацкий костел с уникальным алтарем Вита Ствоша, потрогаем (!) руками знаменитый колокол Зигмунда и спустимся в Пещеру Дракона.

Далее мы посетим соляную шахту в Величке или Место памяти Аушвиц-Биркенау в Освенцим (на ваш выбор).

Соляная шахта в Величке (внесённая в список UNESCO) – уникальный подземный комплекс соляных лабиринтов и единственный в мире подземный храм в соляной шахте.

Музей памяти Аушвиц-Биркенау в Освенциме – территория концлагеря с сохранившимися строениями бараков и крематориев, земля пропитанная кровью и страданиями тысяч людей, место, которое не оставит равнодушным никого.

Возможно посещение Королевского замка на Вавеле или посещение Ясногурского монастыря в Ченстохове (духовной столице Польши).

Программа экскурсии:

06:30 – выезд из Вашего отеля/апартаментов (по трассе короткая остановка размять ноги и выпить 🍹 чай/кофе)

11:00 – 12:30 пешеходная экскурсия по Старому городу Кракова (Барбакан, Флорианская улица, Рыночная площадь, Сукенницы, Мариацкий костел)

12:30 – 13:30 обед

14:00 – 15:30 пешеходная экскурсия по Вавелю, посещение Кафедрального собора

15:30 – 16:00 переезд к соляной шахте в Величке или к Освенциму

16:15 – 20:00 посещение соляной шахты в Величке или Музея в Освенциме

После 20:00 выезд в Варшаву (по желанию, по пути легкий ужин)

Около 24:00 возвращение в отель/апартаменты в Варшаве.

Конечно же, учту Ваши индивидуальные пожелания, если это будет возможным в рамках экскурсии.

Последовательность посещения может быть изменена в зависимости от доступности билетов и для обеспечения максимального комфорта путешественников.

Все время экскурсии 🧭 Вас сопровождают гид и водитель 🚗 экскурсия только для вашей семьи или группы друзей: