DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ в Желазову Волю, место, которое тесно связано с личностью Фредерика Шопена.

Деревня Желазова Воля (Zelazowa Wola) известна в мире, как место рождения композитора Фредерика Шопена, находится в 47 км от Варшавы. Сегодня поселок насчитывает около 65 жителей. Центральной достопримечательностью 🏛️ деревни является музей 🖼 композитора, который является филиалом музея Шопена в Варшаве.

Согласно истории 📖 семьи, возможно, что именно здесь встретили друг друга родители известного композитора. 1 марта 1810 здесь родился Фредерик, однако уже осенью этого же года родители переехали в Варшаву. Живя в столице Шопен часто приезжал в Желазову Волю летом. Согласно традиции много времени в деревне посвещали музыке. Летом фортепиано выносили Chopin. jpgв сад, где Фредерик давал свои концерты под липой. Кроме близких членов семьи и друзей на концерты приходили другие гости и случайные слушатели, жители близлежащих деревень.

Поддерживая традицию, с мая до конца сентября в 12. 00 и 15. 00 в доме Шопена дают концерты пианисты, а гости устраиваются поудобнее в саду и наслаждаются музыкой.

Часы работы музея: апрель–сентябрь 9. 00–19. 00, октябрь–март 9. 00–17. 00; музей закрыт по понедельникам и государственным праздникам.

Во время экскурсии 🧭 в Желазову Волю мы Вам предлагаем также посетить деревню Брохова, которая находится в 8 км от дома, где родился Шопен. В Брохове находится, костел, в котором был крещен композитор.