DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

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Желазова Воля

DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
Желазова Воля (Zelazowa Wola) тесно связана с личностью великого польского композитора.

Эта деревня известна в мире как место рождения Фредерика Шопена, и находится она в 47 км от Варшавы.

Сегодня поселок насчитывает около 65 жителей.

Центральной достопримечательностью 🏛️ деревни является музей 🖼 Шопена, который является филиалом одноименного музея в Варшаве.

Мы предлагаем вам посетить это знаковое место и увидеть, откуда началась жизнь невероятного гения музыки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • €236.5 за экскурсию

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Желазова Воля
Желазова Воля
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ в Желазову Волю, место, которое тесно связано с личностью Фредерика Шопена.
Деревня Желазова Воля (Zelazowa Wola) известна в мире, как место рождения композитора Фредерика Шопена, находится в 47 км от Варшавы. Сегодня поселок насчитывает около 65 жителей. Центральной достопримечательностью 🏛️ деревни является музей 🖼 композитора, который является филиалом музея Шопена в Варшаве.
Согласно истории 📖 семьи, возможно, что именно здесь встретили друг друга родители известного композитора. 1 марта 1810 здесь родился Фредерик, однако уже осенью этого же года родители переехали в Варшаву. Живя в столице Шопен часто приезжал в Желазову Волю летом. Согласно традиции много времени в деревне посвещали музыке. Летом фортепиано выносили Chopin. jpgв сад, где Фредерик давал свои концерты под липой. Кроме близких членов семьи и друзей на концерты приходили другие гости и случайные слушатели, жители близлежащих деревень.
Поддерживая традицию, с мая до конца сентября в 12. 00 и 15. 00 в доме Шопена дают концерты пианисты, а гости устраиваются поудобнее в саду и наслаждаются музыкой.
Часы работы музея: апрель–сентябрь 9. 00–19. 00, октябрь–март 9. 00–17. 00; музей закрыт по понедельникам и государственным праздникам.
Во время экскурсии 🧭 в Желазову Волю мы Вам предлагаем также посетить деревню Брохова, которая находится в 8 км от дома, где родился Шопен. В Брохове находится, костел, в котором был крещен композитор.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Желазова Воля
Желазова Воля

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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