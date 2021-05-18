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Полезная информация о Вроцлаве

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Местное время в Вроцлаве
23:0139
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇱 Польша
Название городаВроцлав
По-английскиWroclaw
Столица регионаВроцлав является столицей региона
Население города634 893 чел.
АэропортВроцлав WRO
Часовой поясEurope/Warsaw
Средняя высота119 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Вроцлаве

Мистический Вроцлав
Мистический Вроцлав
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На поиски гномов
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Вроцлав - город встреч
Вроцлав - город встреч
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На поиски гномов Вроцлава
На поиски гномов Вроцлава
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59
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Необычный квест по городу
По следам тайн и легенд Вроцлава
По следам тайн и легенд Вроцлава
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59
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Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
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Фотографии

Музей голливудского костюма
Грюнвальдский мост
Cafe Muzeum
модель железной дороги
Колейково
Небесная башня
Неоновая галерея
Вроцлавский музей Одры
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