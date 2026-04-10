Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на незабываемую индивидуальную экскурсию по Лиссабону на тук-туке, который позволит вам исследовать исторические районы города с комфортом и удовольствием.
Вас ждут захватывающие панорамы с смотровых площадок, прогулка по узким читать дальшеуменьшить
улочкам Алфамы и дегустация традиционного вишнёвого ликёра.
Откройте для себя уникальные истории, связанные с площадью Коммерции, Триумфальной аркой и монастырем Карму.
Узнайте, как город восстанавливался после землетрясения 1755 года, и о каменном стуле первой королевы Португалии. Экскурсия на тук-туке - это идеальный способ познакомиться с Лиссабоном, его историей и культурой. В стоимость включен транспорт, а дегустация местного ликёра доступна за символическую плату.
Подходит для детей старше 5 лет и обещает быть одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии
Мы прокатимся вдоль набережной и посетим площадь Коммерции — я расскажу, почему у неё два названия. Увидим Триумфальную арку, монастырь Карму, Кафедральный собор и лифт Санта Жушта в неоготическом стиле. Остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся городом с высоты. По пути я расскажу много удивительных историй: о восстановлении города после землетрясения 1755 года, о каменном стуле первой королевы Португалии и не только.
Самобытная Алфама
Мы обязательно заедем в старейший район города — Алфама. Прогуляемся по красочными узким улочкам, полюбуемся яркими домами и заглянем в историческую прачечную, где по-прежнему стирают бельё вручную. А ещё попробуем традиционный вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике, рецепт которого передаётся из поколения в поколение с 1870 года.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Дети старше 5 лет
Дегустация местного ликёра оплачивается отдельно — 1 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Time Out
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aлёна — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1070 туристов
Я родилась и выросла в Нижнем Новгороде, а в 2017 году приехала в Лиссабон — и не захотела с ним расставаться. Так началась моя история любви с городом, теперь хочу читать дальшеуменьшить
влюблять в него других.
Покажу вам Лиссабон без перегруза датами, просто и интересно расскажу об истории, культуре и жизни города, и у вас появится ощущение, что вы в нём разобрались.
Со мной вы попробуете знаменитый десерт «Паштел де ната» и заедете на фабрику, где создаются традиционные керамические изразцы «Азулежу». Это даст целостное ощущение города — через виды, истории и маленькие удовольствия. А ещё я люблю проводить экскурсии на тук-туке — для него в этом городе открыты все дороги.
Раньше я работала в школе и занималась детскими праздниками, поэтому умею удерживать внимание и вовлекать гостей любого возраста. Мои экскурсии — альтернатива классическим. Не будет скучных лекций, только понятные истории и живое общение. Я гибко адаптирую маршрут под вас — так, каждая поездка получается уникальной.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Екатерина
От всей души хочу поблагодарить нашего гида Алену за невероятную экскурсию по Лиссабону! 🔝Это был не просто прогулочный тур, а настоящее путешествие с душой, вкусом и яркими эмоциями. С первых минут читать дальшеуменьшить
она заряжает своей активностью, легкостью и искренней любовью к городу 😍Экскурсия прошла на одном дыхании. Если вы хотите не просто посмотреть город, а влюбиться в него -вам точно к Алене. Яркая, живая, зажигательная и невероятно харизматичная - она делает экскурсию настоящим событием. Огромное спасибо за этот день! 🫶🏻
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П
Придатко
Гид супер профессионал, очень интересная экскурсия!!
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Uladzimir
Экскурсия на тук-туке с Алёной стала одним из самых ярких впечатлений от Лиссабона! Весёлая, обаятельная и невероятно эрудированная, она не только познакомила меня с историей города, но и поделилась увлекательными читать дальшеуменьшить
легендами и малоизвестными фактами. Маршрут был прекрасно продуман: помимо знаменитых достопримечательностей мы проехали и затем прошлись по очаровательным узким улочкам старого города, куда, я думаю, не добираются обычные большие групповые экскурсии. Эта поездка позволила увидеть Лиссабон с совершенно новой стороны и оставила самые тёплые воспоминания. С удовольствием вернусь, чтобы побывать на других авторских экскурсиях Алёны. Искренне рекомендую!
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А
Анна
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Очень энергичная и увлекательная подача — слушать было интересно от начала и до конца. Всё прошло легко, весело, душевно и при этом очень познавательно.
Мы проехали читать дальшеуменьшить
по отличному маршруту, увидели множество красивых мест, попробовали местный десерт и ликер. Отдельное спасибо за то, что нас еще и пофотографировали — это стало приятным бонусом и теперь у нас остались замечательные воспоминания.
Ребенку 12 лет тоже было интересно, он остался в полном восторге.
Остались под большим впечатлением и теперь хочется возвращаться в Португалию снова и снова. Огромное спасибо за такой замечательный день! Однозначно рекомендуем!
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Е
Екатерина
Если вы хотите по-настоящему прочувствовать Лиссабон, посмеяться от души и увидеть всё самое крутое — вам 100% нужна Алёна! Наша поездка на тук-туке — это просто чистый восторг! Из-за крутого рельефа читать дальшеуменьшить
Лиссабона, где постоянно то вверх, то вниз, пешком мы бы не обошли и малой части того, что успели посмотреть с Алёной. Мы поднялись на самые топовые смотровые площадки, посмотрели на город со всех высот и сделали кучу сочных фотографий. Мы петляли по старым аутентичным улочкам, буквально вдыхали аромат старого города, заглядывали в португальские подъезды, увидели трехсотлетнее дерево и узнали, где находится знаменитая фабрика плитки азулежу. А еще по пути пили потрясающий местный вишневый ликёр (жинжу)! Алёна — просто невероятная! Классная, современная, легкая на подъём и очень весёлая. Она моментально находит язык со всеми, обожает детей и здорово с ними играет. Мы не просто слушали экскурсию — мы кайфовали, хохотали и веселились на полную катушку. На любые наши вопросы у Алёны всегда был интересный ответ. Ярким финалом нашего путешествия стала поездка на фабрику знаменитых португальских пирожных — тех самых корзинок с заварным кремом (паштел-де-ната). Это было безумно вкусно и очень вовремя! Лиссабон открылся для нас с самой яркой и душевной стороны. Спасибо огромное, Алёна, за этот драйв и крутые воспоминания! Нам всё безумно понравилось!
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М
Марианна
Честно говоря, брали тук-тук просто чтобы не топтаться в жару по брусчатке, а в итоге провели лучшие 3 часа в поездке. Алена — гид от бога: ни одной заученной фразы, читать дальшеуменьшить
никаких «в 1492 году…». Просто ведёт тебя по городу, как старый знакомый, который знает каждый двор, каждую историю и где в это время дня свет падает идеально для фото.
Тук-тук пролез туда, куда мы бы пешком шли полдня: секретные смотровые, узкие улочки Алфамы, где обычные машины вообще не проедут. При этом Алена чётко чувствовала наш ритм: где-то задержались пофоткаться, где-то просто молча слушали, как звенит трамвай вдали. Ещё и дала пару бесценных советов на вечер: куда сходить на фаду без пафосных цен и в какой пекарне брать паштел-де-ната, пока тёплые.
Если хотите Лиссабон не как открытку, а как живой город с характером, запахом моря и кофе, бронируйте именно этот тур. Мы уже всем друзьям скинули ссылку. Алене огромное спасибо! 10/10.