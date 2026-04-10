Приглашаем вас на незабываемую индивидуальную экскурсию по Лиссабону на тук-туке, который позволит вам исследовать исторические районы города с комфортом и удовольствием.Вас ждут захватывающие панорамы с смотровых площадок, прогулка по узким

улочкам Алфамы и дегустация традиционного вишнёвого ликёра. Откройте для себя уникальные истории, связанные с площадью Коммерции, Триумфальной аркой и монастырем Карму. Узнайте, как город восстанавливался после землетрясения 1755 года, и о каменном стуле первой королевы Португалии. Экскурсия на тук-туке - это идеальный способ познакомиться с Лиссабоном, его историей и культурой. В стоимость включен транспорт, а дегустация местного ликёра доступна за символическую плату. Подходит для детей старше 5 лет и обещает быть одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лучшие панорамы Лиссабона

Мы прокатимся вдоль набережной и посетим площадь Коммерции — я расскажу, почему у неё два названия. Увидим Триумфальную арку, монастырь Карму, Кафедральный собор и лифт Санта Жушта в неоготическом стиле. Остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся городом с высоты. По пути я расскажу много удивительных историй: о восстановлении города после землетрясения 1755 года, о каменном стуле первой королевы Португалии и не только.

Самобытная Алфама

Мы обязательно заедем в старейший район города — Алфама. Прогуляемся по красочными узким улочкам, полюбуемся яркими домами и заглянем в историческую прачечную, где по-прежнему стирают бельё вручную. А ещё попробуем традиционный вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике, рецепт которого передаётся из поколения в поколение с 1870 года.

Организационные детали