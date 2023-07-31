Тук-тук — это интересный, комфортный и весёлый формат знакомства с Лиссабоном! А ещё он позволяет увидеть места, в которые сложно попасть пешком или на автомобиле. Мы будем колесить по исторической части города. Останавливаться в живописных локациях, фотографироваться, делиться увлекательными историями и заряжаться позитивной энергией.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лучшие панорамы Лиссабона

Мы прокатимся вдоль набережной и посетим площадь Коммерции — я расскажу, почему у неё два названия. Увидим Триумфальную арку, монастырь Карму, Кафедральный собор и лифт Санта Жушта в неоготическом стиле. Остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся городом с высоты. По пути я расскажу много удивительных историй: о восстановлении города после землетрясения 1755 года, о каменном стуле первой королевы Португалии и не только.

Самобытная Алфама

Мы обязательно заедем в старейший район города — Алфама. Прогуляемся по красочными узким улочкам, полюбуемся яркими домами и заглянем в историческую прачечную, где по-прежнему стирают бельё вручную. А ещё попробуем традиционный вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике, рецепт которого передаётся из поколения в поколение с 1870 года.

Организационные детали