Прокатиться по самым красивым местам города и раскрыть его с разных сторон в душевной компании
Останавливаться в живописных локациях, фотографироваться, делиться увлекательными историями и заряжаться позитивной энергией.
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Описание
Что вас ожидает
Лучшие панорамы Лиссабона
Мы прокатимся вдоль набережной и посетим площадь Коммерции — я расскажу, почему у неё два названия. Увидим Триумфальную арку, монастырь Карму, Кафедральный собор и лифт Санта Жушта в неоготическом стиле. Остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся городом с высоты. По пути я расскажу много удивительных историй: о восстановлении города после землетрясения 1755 года, о каменном стуле первой королевы Португалии и не только.
Самобытная Алфама
Мы обязательно заедем в старейший район города — Алфама. Прогуляемся по красочными узким улочкам, полюбуемся яркими домами и заглянем в историческую прачечную, где по-прежнему стирают бельё вручную. А ещё попробуем традиционный вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике, рецепт которого передаётся из поколения в поколение с 1870 года.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дети старше 5 лет
- Дегустация местного ликёра оплачивается отдельно — 1 евро с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у здания Time Out
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Алена очень приветливый и доброжелательный гид. Сделала для нас кучу фото и видео с экскурсии и прислала потом линки и ссылки на интересные места в Португалии недалеко от нашего отеля. Мы с удовольствием рекомендуем Алёну как гида по Лиссабону.