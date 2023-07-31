По Лиссабону на тук-туке

Прокатиться по самым красивым местам города и раскрыть его с разных сторон в душевной компании

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Тук-тук — это интересный, комфортный и весёлый формат знакомства с Лиссабоном! А ещё он позволяет увидеть места, в которые сложно попасть пешком или на автомобиле. Мы будем колесить по исторической части города.

Останавливаться в живописных локациях, фотографироваться, делиться увлекательными историями и заряжаться позитивной энергией.
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
По Лиссабону на тук-туке
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лучшие панорамы Лиссабона

Мы прокатимся вдоль набережной и посетим площадь Коммерции — я расскажу, почему у неё два названия. Увидим Триумфальную арку, монастырь Карму, Кафедральный собор и лифт Санта Жушта в неоготическом стиле. Остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся городом с высоты. По пути я расскажу много удивительных историй: о восстановлении города после землетрясения 1755 года, о каменном стуле первой королевы Португалии и не только.

Самобытная Алфама

Мы обязательно заедем в старейший район города — Алфама. Прогуляемся по красочными узким улочкам, полюбуемся яркими домами и заглянем в историческую прачечную, где по-прежнему стирают бельё вручную. А ещё попробуем традиционный вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике, рецепт которого передаётся из поколения в поколение с 1870 года.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дети старше 5 лет
  • Дегустация местного ликёра оплачивается отдельно — 1 евро с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у здания Time Out
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
31 июля 2023
Нам очень понравилась экскурсия с Алёной. Мы приехали с опозданием из-за трафика и Алена любезно пошла нам на встречу, подождала нас и провела экскурсию без сокращений. Мы побывали на всех ключевых достопримечательностях Лиссабона, куда мы доехали на тук-туке. Алена виртуозно паркуется на тук-туке и мы были в самом центре нужной локации.
Алена очень приветливый и доброжелательный гид. Сделала для нас кучу фото и видео с экскурсии и прислала потом линки и ссылки на интересные места в Португалии недалеко от нашего отеля. Мы с удовольствием рекомендуем Алёну как гида по Лиссабону.

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