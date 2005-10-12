Привет!

Душевные экскурсии 🧭 - это небольшая команда гидов, влюбленных в Лиссабон.

Наш рассказ о городе - это легкий экскурс в знаковые события жизни города и его современные реалии, истории 📖 о культуре и менталитете португальцев, а также все явки, пароли и лафхаки, которые помогут провести вам время в Португалии с удовольствием и пользой.

Во время прогулки мы посетим и знаковые места столицы ⭐️, и непарадные, «живые» уголки города.

Во время душевной экскурсии по старому Лиссабону вы узнаете: