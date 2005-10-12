Мы прогуляемся по улочкам Старого города – районы Алфама и Морария. Посетим смотровые площадки с потрясающим видом на город и уютные патио. Заглянем в лиссабонский чайнатаун Мартим Мониш и попробуем жинжинью в уютной рюмочной.
Привет!
Душевные экскурсии 🧭 - это небольшая команда гидов, влюбленных в Лиссабон.
Наш рассказ о городе - это легкий экскурс в знаковые события жизни города и его современные реалии, истории 📖 о культуре и менталитете португальцев, а также все явки, пароли и лафхаки, которые помогут провести вам время в Португалии с удовольствием и пользой.
Во время прогулки мы посетим и знаковые места столицы ⭐️, и непарадные, «живые» уголки города.
Во время душевной экскурсии по старому Лиссабону вы узнаете:
где находится место силы Лиссабона;
кто теперь населяет квартал алфимиков и астрономов;
как из брусчатки можно создать произведение современного искусства;
что обозначает самый старинный дорожный знак;
где в Лиссабоне встречать рассветы и провожать закаты;
о чем пели первые фадишты и многое другое
зачем мэр переехал в один из самых криминальных районов города и что из этого вышло.
С нами вы сможете быстро подружиться с Лиссабоном, влюбиться ❤️ в его ритм и настоящую жизнь и почувствовать себя здесь своим.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Еда и напитки (жинжинья, 1-1, 4 евро)
Начало
🚩 Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Место завершения
🏁 площадь A Praça de D. Pedro IV
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.