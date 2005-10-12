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Душевная экскурсия по Лиссабону

5
18 отзывов
Katerina K.
Katerina K. – Гид из Лиссабона
Индивидуальная экскурсия ⛳ по Лиссабону – крупнейшему городу в Португалии.

В программу прогулки входит осмотр архитектурный достояний столицы ⭐️, посещение смотровых площадок и рюмочной в историческом центре, а также интересный рассказ о городе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €90 за экскурсию

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Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону

Что вы увидите

  • Мы прогуляемся по улочкам Старого города – районы Алфама и Морария. Посетим смотровые площадки с потрясающим видом на город и уютные патио. Заглянем в лиссабонский чайнатаун Мартим Мониш и попробуем жинжинью в уютной рюмочной.
Привет!
Душевные экскурсии 🧭 - это небольшая команда гидов, влюбленных в Лиссабон.
Наш рассказ о городе - это легкий экскурс в знаковые события жизни города и его современные реалии, истории 📖 о культуре и менталитете португальцев, а также все явки, пароли и лафхаки, которые помогут провести вам время в Португалии с удовольствием и пользой.
Во время прогулки мы посетим и знаковые места столицы ⭐️, и непарадные, «живые» уголки города.

Во время душевной экскурсии по старому Лиссабону вы узнаете:

  • где находится место силы Лиссабона;
  • кто теперь населяет квартал алфимиков и астрономов;
  • как из брусчатки можно создать произведение современного искусства;
  • что обозначает самый старинный дорожный знак;
  • где в Лиссабоне встречать рассветы и провожать закаты;
  • о чем пели первые фадишты и многое другое
  • зачем мэр переехал в один из самых криминальных районов города и что из этого вышло.
  • С нами вы сможете быстро подружиться с Лиссабоном, влюбиться ❤️ в его ритм и настоящую жизнь и почувствовать себя здесь своим.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки (жинжинья, 1-1, 4 евро)
Начало
🚩 Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Место завершения
🏁 площадь A Praça de D. Pedro IV
Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону
Душевная экскурсия по Лиссабону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Katerina K.
Katerina K.
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18 отзывов оставили туристы

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