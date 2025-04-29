Экскурсия-знакомство с Лиссабоном

На пешеходной экскурсии с гидом вы в полной мере познакомитесь с Лиссабоном. Гид даст вам актуальные рекомендации по посещению интересных и вкусных мест. Вы погрузитесь в атмосферу столицы и узнаете о ней чуточку больше!
5
38 отзывов
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Ближайшие даты:
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мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Откройте для себя душу Лиссабона

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая позволит вам глубже понять культуру и традиции Португалии. Каждый шаг в этом путешествии будет наполнен новыми открытиями и яркими впечатлениями.

Прогулка по аутентичным районам

В неформальной обстановке мы будем исследовать укромные уголки города и наслаждаться живописными смотровыми площадками. Вы сможете ощутить колорит местных жителей, их менталитет и образ жизни, что сделает вашу экскурсию поистине уникальной.

Гастрономическое знакомство

Во время тура вы узнаете, какие блюда стоит попробовать, чтобы по-настоящему ощутить вкус Лиссабона. Мы поделимся с вами полезной информацией о лучших местах для обеда и интересных занятиях в окрестностях.

Погружение в атмосферу города

Эта экскурсия — не просто прогулка, а возможность погрузиться в атмосферу Лиссабона и открыть для себя его душу. Мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления и много новых знаний о городе!

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр Лиссабона (районы: Байша, Моурария, Алфама)
  • Смотровые площадки
  • Лифт Санта Жушта
  • Старинные церкви
  • Главные улицы и площади
  • Кафе с выпечкой
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Транспорт
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça do Comércio, Lisboa, Cais das Colunas
Завершение: Praça do Comércio, Lisboa
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1
Ф
29 апр 2025
К
6 ноя 2024
Экскурсия с Александром оказалась невероятно увлекательной и насыщенной. Мы узнали множество интересных фактов как о прошлом Лиссабона, так и о Португалии в целом. Александр знающий гид и хороший рассказчик. Советуем всем прогуляться по городу вместе с ним!
Е
2 ноя 2024
Александр организовал для нас превосходную и информативную экскурсию по Лиссабону, во время которой мы погрузились в богатую историю этого удивительного города. Его обширные знания о Португалии позволили получить массу полезных сведений, а ответы на все наши вопросы были исчерпывающими. Лёгкая подача материала не даст вам заскучать на экскурсии.
А
16 сен 2024
Александр – отличный гид, обладающий глубокими знаниями истории и умением делиться ими живо и интересно, избегая скучных и избитых фраз. Экскурсии по Лиссабону и Синтре оставили самые лучшие впечатления. Если вы цените умных и жизнерадостных экскурсоводов, то обязательно обратитесь к нему!
И
30 авг 2024
Экскурсия с Александром прошла великолепно: легкий стиль изложения, непринужденное общение — мы останавливались там, где хотелось, наслаждаясь атмосферой и видами Лиссабона. Александр мастерски вплетает исторические факты в рассказы о жизни португальцев, создавая ощущение, будто смотришь кино: стоя здесь и сейчас, мы словно переносимся в прошлое. К тому же попробовали местные деликатесы и напитки. Огромное спасибо за профессионализм и теплое отношение!
И
25 авг 2024
Время с Александром пролетело быстро, нам всё очень понравилось. Рекомендуем!
К
14 июл 2024
Спасибо Александру за экскурсию и рекомендацию ресторанов
Е
3 июл 2024
Недавно я впервые приехала в Лиссабон и у меня было всего четыре дня. Решив сразу найти гида, я доверилась интуиции, и она меня не подвела! Александр оказался именно тем человеком,
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который умеет расставлять правильные акценты — что стоит увидеть и услышать новичкам, делая это легко и непринужденно, при этом помогая сформировать целостное представление о городе и стране. Я очень признательна ему за рекомендации по ресторанам, музеям и поездкам за город. Уезжала из Лиссабона с твердым намерением вернуться.

Л
15 мая 2024
Благодарим нашего гида Александра за отлично организованный тур по Лиссабону. Пешеходная экскурсия охватывала ключевые исторические достопримечательности города. Маршрут был продуман до мелочей, а информация подавалась лаконично и увлекательно, без ощущения
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перегрузки. Особенно запомнилась остановка в кондитерской, где мы впервые попробовали паштел де ната. Александр многое знает и готов ответить на любые вопросы, с ним комфортно и приятно общаться. Благодаря нашему гиду, город произвел на нас самое лучшее впечатление.

К
3 мая 2024
Прекрасная экскурсия 3 мая 2024 года в Лиссабоне - без лишней воды и сухих фактов. День был полон увлекательных историй и ярких впечатлений. Мы увидели многое из того, что вряд
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ли заметили бы самостоятельно или в составе большой группы. Попробовали местные деликатесы и традиционный напиток джинжа. Полученная информация была занимательной и полезной. Впервые возникло желание углубить свои знания о стране и городе. Помимо этого, Саша дал ценные советы, куда ещё можно съездить и что посетить в оставшееся время. Очень рекомендую! Большое спасибо!

Ю
4 апр 2024
Надолго запомнится экскурсия Александра по Лиссабону, Мафре и Назаре. Информация была представлена настолько увлекательно, что казалось, будто события прошлых лет оживают прямо на глазах. Саша, огромная благодарность за эти потрясающие экскурсии. Оля и Юлия.
В
21 мар 2024
Огромное спасибо за то, что стали нашим прекрасным проводником в этом удивительном городе!) С Александром было легко, спокойно, уютно и чрезвычайно интересно - всё проходило в нашем темпе. Полезная информация и рекомендованные заведения оказались выше всяких похвал. Особенное удовольствие доставило тёплое общение с ребенком (4 года) - кажется, они даже подружились 😊 От всего сердца благодарим вас! 💖
А
19 мар 2024
Огромное спасибо за экскурсию и фото😊
У
22 фев 2024
Мы замечательно провели зимний день с Александром в Лиссабоне. Александр не только владеет глубокими знаниями истории и культуры Португалии, но и умеет преподносить их так, чтобы это было интересно каждому. Он быстро нашёл общий язык с нашим 8-летним сыном и терпеливо отвечал на все его вопросы. Спасибо Александру за незабываемые впечатления!
Г
15 фев 2024
Александр, выражаю огромную благодарность за экскурсию - всё прошло на высшем уровне: интересно, организовано, с ненавязчивым потоком информации, пропитанной любовью и уважением к стране и городу. Мы узнали множество деталей и фактов, которые помогли глубже понять Португалию. Еще раз спасибо и самые лучшие рекомендации!

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