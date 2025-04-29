Экскурсия с Александром оказалась невероятно увлекательной и насыщенной. Мы узнали множество интересных фактов как о прошлом Лиссабона, так и о Португалии в целом. Александр знающий гид и хороший рассказчик. Советуем всем прогуляться по городу вместе с ним!
Александр организовал для нас превосходную и информативную экскурсию по Лиссабону, во время которой мы погрузились в богатую историю этого удивительного города. Его обширные знания о Португалии позволили получить массу полезных сведений, а ответы на все наши вопросы были исчерпывающими. Лёгкая подача материала не даст вам заскучать на экскурсии.
Александр – отличный гид, обладающий глубокими знаниями истории и умением делиться ими живо и интересно, избегая скучных и избитых фраз. Экскурсии по Лиссабону и Синтре оставили самые лучшие впечатления. Если вы цените умных и жизнерадостных экскурсоводов, то обязательно обратитесь к нему!
Экскурсия с Александром прошла великолепно: легкий стиль изложения, непринужденное общение — мы останавливались там, где хотелось, наслаждаясь атмосферой и видами Лиссабона. Александр мастерски вплетает исторические факты в рассказы о жизни португальцев, создавая ощущение, будто смотришь кино: стоя здесь и сейчас, мы словно переносимся в прошлое. К тому же попробовали местные деликатесы и напитки. Огромное спасибо за профессионализм и теплое отношение!
Время с Александром пролетело быстро, нам всё очень понравилось. Рекомендуем!
Спасибо Александру за экскурсию и рекомендацию ресторанов
Недавно я впервые приехала в Лиссабон и у меня было всего четыре дня. Решив сразу найти гида, я доверилась интуиции, и она меня не подвела! Александр оказался именно тем человеком,
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который умеет расставлять правильные акценты — что стоит увидеть и услышать новичкам, делая это легко и непринужденно, при этом помогая сформировать целостное представление о городе и стране. Я очень признательна ему за рекомендации по ресторанам, музеям и поездкам за город. Уезжала из Лиссабона с твердым намерением вернуться.
Благодарим нашего гида Александра за отлично организованный тур по Лиссабону. Пешеходная экскурсия охватывала ключевые исторические достопримечательности города. Маршрут был продуман до мелочей, а информация подавалась лаконично и увлекательно, без ощущения
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перегрузки. Особенно запомнилась остановка в кондитерской, где мы впервые попробовали паштел де ната. Александр многое знает и готов ответить на любые вопросы, с ним комфортно и приятно общаться. Благодаря нашему гиду, город произвел на нас самое лучшее впечатление.
Прекрасная экскурсия 3 мая 2024 года в Лиссабоне - без лишней воды и сухих фактов. День был полон увлекательных историй и ярких впечатлений. Мы увидели многое из того, что вряд
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ли заметили бы самостоятельно или в составе большой группы. Попробовали местные деликатесы и традиционный напиток джинжа. Полученная информация была занимательной и полезной. Впервые возникло желание углубить свои знания о стране и городе. Помимо этого, Саша дал ценные советы, куда ещё можно съездить и что посетить в оставшееся время. Очень рекомендую! Большое спасибо!
Надолго запомнится экскурсия Александра по Лиссабону, Мафре и Назаре. Информация была представлена настолько увлекательно, что казалось, будто события прошлых лет оживают прямо на глазах. Саша, огромная благодарность за эти потрясающие экскурсии. Оля и Юлия.
Огромное спасибо за то, что стали нашим прекрасным проводником в этом удивительном городе!) С Александром было легко, спокойно, уютно и чрезвычайно интересно - всё проходило в нашем темпе. Полезная информация и рекомендованные заведения оказались выше всяких похвал. Особенное удовольствие доставило тёплое общение с ребенком (4 года) - кажется, они даже подружились 😊 От всего сердца благодарим вас! 💖
Огромное спасибо за экскурсию и фото😊
Мы замечательно провели зимний день с Александром в Лиссабоне. Александр не только владеет глубокими знаниями истории и культуры Португалии, но и умеет преподносить их так, чтобы это было интересно каждому. Он быстро нашёл общий язык с нашим 8-летним сыном и терпеливо отвечал на все его вопросы. Спасибо Александру за незабываемые впечатления!
Александр, выражаю огромную благодарность за экскурсию - всё прошло на высшем уровне: интересно, организовано, с ненавязчивым потоком информации, пропитанной любовью и уважением к стране и городу. Мы узнали множество деталей и фактов, которые помогли глубже понять Португалию. Еще раз спасибо и самые лучшие рекомендации!