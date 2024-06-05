1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Во время прогулки с нами по старому городу вы узнаете и почувствуете волшебство самого главного праздника португальцев»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSalome5 июня 2024Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
- ЕЕлена1 июня 2024Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
- ВВладислав29 мая 2024Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
- ЮЮлия27 мая 2024Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!
- ННаталья13 мая 2024Отличная экскурсия, Татьяна удивительно глубокознающий экскурсовод плюс хороший собеседник. Рекомендуем!
- ЯЯна5 мая 2024Удивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарного русского языка ну и
- iirina1 мая 2024Проводила экскурсию Ольга, Даша не смогла. Замечательно!!!
- ААнастасия25 марта 2024Даша очень веселый и харизматичный человек, умеет удерживать внимание, доносит информацию так, чтобы не было скучно! Нам с подругой очень
- OOlga17 марта 2024Если бы меня попросили описать экскурсию с Дарьей одним словом, то это - ОГОНЬ!))) Не банально, с юмором, легко, но насыщенно!
- ННаталия7 января 2019Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Старый город»
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