Экскурсии по Старому городу в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Старый город» в Лиссабоне на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Пешком по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Очарование рождественского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Очарование рождественского Лиссабона
Прогулка по рождественскому старому городу с дегустацией вин, устриц, сыров и шоколада
«Во время прогулки с нами по старому городу вы узнаете и почувствуете волшебство самого главного праздника португальцев»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    5 июня 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. СпасибоОдень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пешком по старому городу
    Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
    читать дальше

    в Афинах и прекрасно знаю, что это такое отгулять 4 часа в жару и быть терпеливым к требованию клиентов. Татьяна помогла на избежать туристическим толп, сэкономить на проезде и к концу экскурсии мы почувствовали, что гуляем по городу с другом. Спасибо большое, побольше бы таких чутких и понимающих гидов.

  • В
    Владислав
    29 мая 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Татьяна-супер гид! Программа была ОЧЕНЬ насыщенной. Если вы, как и мы в Португалии не надолго, то это самый лучший вариант знакомства
    читать дальше

    со страной. Татьяна живет здесь уже больше 20 лет и у нее отличные знания не только основных достопримечательностей, но и социальном и культурном устройстве этой страны. В начале мы погуляли по разным районом Лиссабона, о которых Татьяна нам подробно рассказывала. Побывали в монастыре, где лежат мощи Васко да Гамма, попробовали их знаменитый десерт, история которого как раз связана с монахами этого монастыря. Потом поехали в загородную резиденцию португальских королей Синтру. Там Татьяна нам провела очень подробную экскурсию по дворцу. Далее мы двинулись к концу европейского континента мысу Рока. Татьяна любезно предложила нам куртки на месте, но мы отказались (и зря 😆). Там очень ветрено, поэтому не повторяйте нашей ошибки). В завершении нашей поездки мы ехали вдоль побережья Атлантического океана, проезжая португальские курортные города. Ужинали мы в отличном местечке с португальской кухней, которое Татьяна нам порекомендовала)

    Татьяна-супер гид!Татьяна-супер гид!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Пешком по старому городу
    Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Пешком по старому городу
    Отличная экскурсия, Татьяна удивительно глубокознающий экскурсовод плюс хороший собеседник. Рекомендуем!
  • Я
    Яна
    5 мая 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Удивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарного русского языка ну и
    читать дальше

    без чувства юмора никак:) Образование МГУ никуда не спрячешь, видно сразу уровень. Посмотрели и Лиссабон, и мыс Рок и курортные городки и конечно необыкновенную Синтру. 10 часов пролетели как один миг, может быть немного не повезло с погодой, но это придало особое очарование мысу Рок и побережью. Огромное спасибо за экскурсию, вся наша компания 6 человек в восторге, а мы видели немало гидов во многих странах 🥰

    Удивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарногоУдивительно прекрасная Эксурсия 🥰 У нас была гид Анаит, это идеальное сочетание ума, профессионализма, эрудиции, шикарного
  • i
    irina
    1 мая 2024
    Лиссабон, который покорит ваше сердце
    Проводила экскурсию Ольга, Даша не смогла. Замечательно!!!
  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Лиссабон, который покорит ваше сердце
    Даша очень веселый и харизматичный человек, умеет удерживать внимание, доносит информацию так, чтобы не было скучно! Нам с подругой очень
    читать дальше

    понравилась прогулка, рекомендую данный тур для тех, у кого мало времени в городе. Он не утомительный и познавательный. Благодарим Дашу за прекрасный день!

  • O
    Olga
    17 марта 2024
    Лиссабон, который покорит ваше сердце
    Если бы меня попросили описать экскурсию с Дарьей одним словом, то это - ОГОНЬ!))) Не банально, с юмором, легко, но насыщенно!
    читать дальше

    О лучшем проводнике в мир Лиссабона, на мой взгляд, можно только мечтать. Экскурсия получилась такой живой и увлекательной, что 3,5 часа пролетели мгновенно. Спасибо Дарье за энергию, настроение и любовь к городу, которую она щедро транслирует! ❤️

    Если бы меня попросили описать экскурсию с Дарьей одним словом, то это - ОГОНЬ!)))Если бы меня попросили описать экскурсию с Дарьей одним словом, то это - ОГОНЬ!)))Если бы меня попросили описать экскурсию с Дарьей одним словом, то это - ОГОНЬ!)))Если бы меня попросили описать экскурсию с Дарьей одним словом, то это - ОГОНЬ!)))
  • Н
    Наталия
    7 января 2019
    Очарование рождественского Лиссабона
    Очень приятно провели время в рождественском Лиссабоне, спасибо Марине, было здорово, мы узнали много интересного, попробовали много вкусного. Наш гид создала очень дружелюбную и непринужденную обстановку, получилась чудесная прогулка!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
  2. Лиссабон, который покорит ваше сердце
  3. Пешком по старому городу
  4. Очарование рождественского Лиссабона
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Старый город" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 460 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Лиссабоне с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам