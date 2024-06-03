Смотровые площадки Лиссабона

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
«Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
«В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
«Чтобы рассмотреть исторические кварталы Лиссабона, мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку Старого города, мирадору Носса Сеньора ду Монте»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€280 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Мы впервые побывали в столице Португалии и, конечно, хотели увидеть и узнать побольше за короткое время. Поэтому такая обзорная экскурсия
- VViktorija6 мая 2024Отличный гид!!!!! Буду рекомендовать его всем друзьям. Замечательно и интересно провели время, погружаясь в атмосферу города и в его историю. Спасибо Роману за это!!!!!
- ППолина4 мая 2024Прекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. Роман очень интересно всё рассказывает и делает отличные фото! Однозначно рекомендуем!
- ММаксим2 мая 2024Огромное спасибо Роману за весёлый и интересный тур по исторической части Лиссабона. Однозначно рекомендуем доя повышения настроения и расширения кругозора. Гид позитивный, подстраивается под туристов, отвечает на все вопросы, даёт полезные советы.
- KKats1 мая 2024Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
- ООлег17 апреля 2024Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
- ААнна3 апреля 2024Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в
- ВВадим31 марта 2024Были в Лиссабоне и провели невероятно захватывающие четыре с половиной часа в компании нашего гида, Елены. Эта экскурсия превзошла все
- AAviva9 февраля 2024Большое спасибо Алексею за очень познавательную и комфортную экскурсию. Мы узнали много нового, увидели город с разных сторон, доехали до мест в которые не добрались бы сами.
- ППолина6 февраля 2024Алексей произвëл впечатление очень знающего, приятного в общении и понимающего гида. 5 часов пролетели как 1 час: рассказ очень интересный,
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Смотровые площадки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 43 до 280. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 344 ⭐ отзыва, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август