Смотровые площадки Лиссабона

Найдено 5 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
«Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
«В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 8 чел.
По семи холмам Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
«Чтобы рассмотреть исторические кварталы Лиссабона, мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку Старого города, мирадору Носса Сеньора ду Монте»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
280 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
    Мы впервые побывали в столице Португалии и, конечно, хотели увидеть и узнать побольше за короткое время. Поэтому такая обзорная экскурсия
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    по Лиссабону на машине оказалась очень кстати! Благодарим нашего гида Алексея, который показал нам несколько красивых мест с замечательными видами на город и реку, рассказал много интересного, охотно отвечал на наши вопросы, а в завершении поездки приготовил нам приятный сюрприз! Если получится, в наш следующий приезд в Лиссабон мы хотим взять экскурсию с Алексеем в Синтру…

  • V
    Viktorija
    6 мая 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Отличный гид!!!!! Буду рекомендовать его всем друзьям. Замечательно и интересно провели время, погружаясь в атмосферу города и в его историю. Спасибо Роману за это!!!!!
  • П
    Полина
    4 мая 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Прекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. Роман очень интересно всё рассказывает и делает отличные фото! Однозначно рекомендуем!
    Прекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. Роман
  • М
    Максим
    2 мая 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Огромное спасибо Роману за весёлый и интересный тур по исторической части Лиссабона. Однозначно рекомендуем доя повышения настроения и расширения кругозора. Гид позитивный, подстраивается под туристов, отвечает на все вопросы, даёт полезные советы.
  • K
    Kats
    1 мая 2024
    Истории старого Лиссабона
    Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
  • О
    Олег
    17 апреля 2024
    Истории старого Лиссабона
    Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
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    в старинные здания, про которые никогда бы не узнали без опытного гида:) Стоит учитывать, наверное, что мероприятие с очевидным и выраженным уклоном в историю, а не про тот же быт современных португальцев и эмигрантов - мы рассчитывали на это, и получили что хотели (и даже больше), однако стоит иметь это в виду!

  • А
    Анна
    3 апреля 2024
    Лиссабон: лучшие панорамы
    Анаит самый ЛУЧШИЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Мы случайно заехали в Португалию, заказали 4 часовой тур знакомство с Лисобоном и остались в
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    полном восторге!! Анаит провела тур на английском и русском!! Заинтересовала даже 9 летнего мальчика и подростковую девушку! Тур был очень интересный, захватывающий и не нудный!! Охватила красивейшие места, коротенькие остановки, для красивых фотографий и интересных историй. Отличный шустрый водитель с комфортным автомобилем на нашу компанию 6 человек! После Португалии мы заехали в Англию и Францию. Анаит поставила нам планку стандарта, и в сравнение с другими турами мы поняли что такого человека/гида не часто встретишь!! Рекомендую 1000%

  • В
    Вадим
    31 марта 2024
    Истории старого Лиссабона
    Были в Лиссабоне и провели невероятно захватывающие четыре с половиной часа в компании нашего гида, Елены. Эта экскурсия превзошла все
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    наши ожидания! Елена открыла нам Лиссабон с таких сторон, о которых мы и представить себе не могли. Мы посетили удивительные смотровые площадки, с которых открываются дыхание захватывающие виды города, увидели множество старинных зданий, каждое из которых хранит свою уникальную историю. Благодаря Елене, мы также смогли познакомиться с местной культурой через посещение аутентичных ресторанов и баров, а также зайти в книжные и другие магазины, которые мы бы, возможно, не нашли самостоятельно. Елена не только поделилась с нами массой интересных фактов и историй, связанных с каждым местом, которое мы посетили, но и сделала всю экскурсию невероятно увлекательной и легкой. Спасибо большое за этот незабываемый опыт! Ваше профессионализм, страсть к своему делу и личное внимание к деталям сделали нашу поездку по-настоящему особенной. Обязательно порекомендуем экскурсии с Еленой всем нашим друзьям и знакомым, кто собирается в Лиссабон!

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  • A
    Aviva
    9 февраля 2024
    Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
    Большое спасибо Алексею за очень познавательную и комфортную экскурсию. Мы узнали много нового, увидели город с разных сторон, доехали до мест в которые не добрались бы сами.
  • П
    Полина
    6 февраля 2024
    Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
    Алексей произвëл впечатление очень знающего, приятного в общении и понимающего гида. 5 часов пролетели как 1 час: рассказ очень интересный,
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    захватывающий и историю и современность. Учитывает ограничения туристов(обходя трудные для нашего передвижения участки) и по нашей просьбе завершил экскурсию в аэропорту (т. к. мы должны были улетать через 3 часа) и это очень съэкономило нам время и облегчело прибытие в аэропорт. Но самое главное, как в любом деле это профессионализм и тут он на высоте! Это был наш первый день в первый раз в Португалии и это задало тон и прекрасный вайб на всë путешествие! Спасибо большое Алексею и рекомендуем его всем кто ищет незабываемые экскурсии💪🏼👌✌

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Смотровые площадки»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 43 до 280. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 344 ⭐ отзыва, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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