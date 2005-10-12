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Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре

5
8 отзывов
Елена З.
Елена З. – Гид из Лиссабона
Экскурсия ⛳ состоит из нескольких частей: пешеходной прогулки по Лиссабону с осмотром главных достопримечательностей 🏛️, поездок на старинном фуникулёре Глория, лифте Санта-Жушта и маленьком жёлтом трамвайчике, ставшем визитной карточкой города, а также дегустации лучших местных вин.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €95 за экскурсию

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Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре

Что вы увидите

  • Площади: Рестараудореш, Россиу, Мартим Мониж, Фигейра и Коммерции
  • Исторические кварталы столичных районов: Байру-Алту, Шиаду, Алфаму
  • Смотровые площадки: Sao Pedro de Alcantara, Portas do Sol, Largo do Carmo
Пешеходная экскурсия ⛳ по Лиссабону позволит увидеть весь исторический центр — сердце столицы ⭐️, познакомит с главными площадями города.
От площади Рестараудореш начинается главный проспект города — Авенида де Либердаде, со своими променадами, скульптурными памятниками и бутиками. На этой площади в стиле "неомануэлино" был построен первый ж/д вокзал и отель 🏨 для аристократов.
Увидеть все самое главное
Площадь Россиу, которая была и есть самая популярная и народная из всех, со своими старыми кофейнями и двумя бронзовыми фонтанами из Парижа, поражает величественным памятником королю Педро IV.
На площади Фигейра возвышается конная статуя короля Жуау I и открывается вид на крепость XII века, носящую имя св. Георгия.
На площади Коммерции увидим памятник королю Жузе I, во времена правления которого произошло страшное землетрясение 1755 года и был отстроен заново город 🏙️. В ходе экскурсии 🧭 прокатимся на старинном виде транспорта, которому уже более 100 лет, — фуникулере «Глория», лифте «Санта Жушта» и на маленьком желтом трамвайчике, ставшем визитной карточкой города Лиссабона.
Посетим также исторические кварталы столичных районов, таких, как Байру-Алту, что развивался в XVI веке; Шиаду, где строила свои особняки и кутила ариcтократия; Алфаму, уникальный квартал XII века.
Панорамы Лиссабона
Мы полюбуемся красивыми 🤩 видами на Лиссабон со смотровых площадок « Sao Pedro De Alcantara», « Portas do Sol», "Carmo". Познакомимся со знаменитыми католическими храмами столицы: самым богатым - церковью святого Рока, с самым трагичным - церковью св. Домингуша и, конечно же, с главным собором города - «Se» (Кафедральным).
Нас ждут дегустации известного ликера Жинжа ( вишневая наливка) и знаменитого вина ПОРТО. Вас поразит огромное разнообразие вин Португалии - от простых вин до коллекционных, выбор же будет только за вами.
Что входит
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Единый билет на все виды транспорта
  • Билеты на трамваи и метро оплачивают туристы себе и гиду — 6, 90 евро на человека
Начало
🚩 Ваш отель или порт для круизов.
Место завершения
🏁 Где хотите по ходу экскурсии
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена З.
Елена З.
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8 отзывов оставили туристы

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