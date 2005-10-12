Пешеходная экскурсия ⛳ по Лиссабону позволит увидеть весь исторический центр — сердце столицы ⭐️, познакомит с главными площадями города.

От площади Рестараудореш начинается главный проспект города — Авенида де Либердаде, со своими променадами, скульптурными памятниками и бутиками. На этой площади в стиле "неомануэлино" был построен первый ж/д вокзал и отель 🏨 для аристократов.

Увидеть все самое главное

Площадь Россиу, которая была и есть самая популярная и народная из всех, со своими старыми кофейнями и двумя бронзовыми фонтанами из Парижа, поражает величественным памятником королю Педро IV.

На площади Фигейра возвышается конная статуя короля Жуау I и открывается вид на крепость XII века, носящую имя св. Георгия.

На площади Коммерции увидим памятник королю Жузе I, во времена правления которого произошло страшное землетрясение 1755 года и был отстроен заново город 🏙️. В ходе экскурсии 🧭 прокатимся на старинном виде транспорта, которому уже более 100 лет, — фуникулере «Глория», лифте «Санта Жушта» и на маленьком желтом трамвайчике, ставшем визитной карточкой города Лиссабона.

Посетим также исторические кварталы столичных районов, таких, как Байру-Алту, что развивался в XVI веке; Шиаду, где строила свои особняки и кутила ариcтократия; Алфаму, уникальный квартал XII века.

Панорамы Лиссабона

Мы полюбуемся красивыми 🤩 видами на Лиссабон со смотровых площадок « Sao Pedro De Alcantara», « Portas do Sol», "Carmo". Познакомимся со знаменитыми католическими храмами столицы: самым богатым - церковью святого Рока, с самым трагичным - церковью св. Домингуша и, конечно же, с главным собором города - «Se» (Кафедральным).

Нас ждут дегустации известного ликера Жинжа ( вишневая наливка) и знаменитого вина ПОРТО. Вас поразит огромное разнообразие вин Португалии - от простых вин до коллекционных, выбор же будет только за вами.