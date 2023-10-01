4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
30 сен в 19:00
1 окт в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
Сбежать из столицы на целый день, чтобы лучше узнать культуру, природу и вкус Португалии
€400 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков
Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города
€180 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 октября 2023Спасибо Елене за такую атмосферную экскурсию! Нам очень понравился город!
- nnatalie19 августа 2023Лена не только хороший гид, но и отличный человек. Она подстроилась под наше расписание и смогла показать нам город за один день. Спасибо большое. С уважением, Семья Kaшкоровых
- ZZinaida3 августа 2023Лена - один из лучших гидов на трипстере!!!! Были замечательные гиды, к которым я бы вернулась, но такой клиентоориентированности мы еще
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мост Васко-да-Гама»
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