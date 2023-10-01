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не встречали никогда. Выбрала сначала тур у другого гида - его подтвердили только на следующий день за час до начала тура)) Я сочла это неуважением и забронировала тур у Лены. Это точно была судьба) Лена вышла на связь мгновенно после бронирования - хотя вела тур в этот момент. Уже это подкупило) Я к была знакома с уже со многими историческими фактами и хотелось чего-то необычного. Это была очень душевная экскурсия - Лена начала её с традиционных десертов и кофе. Показала секретные местечки для самых красивых фотографий и маршруты, известные только местным. Она так выкладывается, так вкладывает душу в работу! У меня было ощущение, что мы приехали к близкой родственнице или подруге в гости! Ответит на любой вопрос, расскажет много полезного и интересного про город. Мы после этого три дня вообще с Леной не расставались - купили еще два тура у неё. Считаю, что нам не просто с гидом повезло - большая удача вообще встретить такого человека на пути. Очень добрая, порядочная, очень очень ответственная и внимательная! море энергии! С ней очень спокойно и радостно в турах. Буду с радостью её рекомендовать и вспоминать с большой благодарностью и теплом.