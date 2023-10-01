Мост Васко-да-Гама – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост Васко-да-Гама» в Лиссабоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
30 сен в 19:00
1 окт в 19:00
150 за всё до 4 чел.
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемые впечатления в окрестностях Лиссабона
Сбежать из столицы на целый день, чтобы лучше узнать культуру, природу и вкус Португалии
400 за всё до 6 чел.
Шопинг-прогулка со стилистом
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Шопинг в Лиссабоне со стилистом: от масс-маркета до эксклюзивных бутиков
Погрузитесь в мир моды Лиссабона вместе с профессиональным стилистом. Найдите уникальные вещи и обновите гардероб в лучших магазинах города
180 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 октября 2023
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Спасибо Елене за такую атмосферную экскурсию! Нам очень понравился город!
  • n
    natalie
    19 августа 2023
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Лена не только хороший гид, но и отличный человек. Она подстроилась под наше расписание и смогла показать нам город за один день. Спасибо большое. С уважением, Семья Kaшкоровых
  • Z
    Zinaida
    3 августа 2023
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Лена - один из лучших гидов на трипстере!!!! Были замечательные гиды, к которым я бы вернулась, но такой клиентоориентированности мы еще
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    не встречали никогда. Выбрала сначала тур у другого гида - его подтвердили только на следующий день за час до начала тура)) Я сочла это неуважением и забронировала тур у Лены. Это точно была судьба) Лена вышла на связь мгновенно после бронирования - хотя вела тур в этот момент. Уже это подкупило) Я к была знакома с уже со многими историческими фактами и хотелось чего-то необычного. Это была очень душевная экскурсия - Лена начала её с традиционных десертов и кофе. Показала секретные местечки для самых красивых фотографий и маршруты, известные только местным. Она так выкладывается, так вкладывает душу в работу! У меня было ощущение, что мы приехали к близкой родственнице или подруге в гости! Ответит на любой вопрос, расскажет много полезного и интересного про город. Мы после этого три дня вообще с Леной не расставались - купили еще два тура у неё. Считаю, что нам не просто с гидом повезло - большая удача вообще встретить такого человека на пути. Очень добрая, порядочная, очень очень ответственная и внимательная! море энергии! С ней очень спокойно и радостно в турах. Буду с радостью её рекомендовать и вспоминать с большой благодарностью и теплом.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мост Васко-да-Гама»

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  7. Музей Карет
  8. Старый город
  9. Площадь Реставраторов
  10. Площадь Россио
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Мост Васко-да-Гама" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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