Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
27 фев в 09:00
6 мар в 09:00
€80 за человека
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
€430 за всё до 4 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Погрузитесь в атмосферу средневековья и королевской роскоши, посетив знаковые места Португалии. Узнайте легенды и предания, которые живут в этих городах
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Начало: место пребывания путешественников
Завтра в 08:30
23 фев в 08:30
€480 за всё до 8 чел.
По побережью к мысу Рока
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
Завтра в 16:00
23 фев в 08:30
€267 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
23 фев в 09:30
€280 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш - путь к концу земли из Лиссабона
Индивидуальная экскурсия из Лиссабона: дворец Пена, историческая Синтра, край Европы и шпионские истории Кашкайша ждут вас
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
Откройте для себя Португалию: от замков тамплиеров до волн Атлантики. Уникальное путешествие через историю и природу ждёт вас
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
€600 за всё до 8 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
Из Лиссабона - по нетуристическим местам Португалии
Статуя Христа с панорамным видом, замок Сесимбры 12 века, невероятный мыс Кабо Эспичел
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: ежедневно в 09:00
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€180 за человека
Секреты заповедных гор Аррабида
Увлекательное путешествие по Аррабида: дегустация вин, секреты азулежу и свежие морепродукты Сетубала ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
24 фев в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Загадочная Эвора ждет вас: от костницы монахов до древних мегалитов, каждый шаг расскажет уникальную историю
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€1200 за всё до 8 чел.
Красота без фильтров: Сетубал, Аррабида и Азейтао
Отправьтесь в увлекательное путешествие по нетуристическим уголкам Португалии, где природа, история и гастрономия создают неповторимую атмосферу
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
€500 за всё до 8 чел.
На север от Лиссабона: легенды, любовь и волны Атлантики
Погулять в городе невест, узнать, зачем женщины носят по 7 юбок, и увидеть рождение гигантских волн
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
€550 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 февраля 2026Спасибо огромное, Алексей, экскурсия организована на высшем уровне. 🙏 Мы провели незабываемый день, наполненный таким количеством интересной информации, что иногда дух захватывало. Однозначно рекомендую этот тур, а мое сердце принадлежит теперь мысу Рока❤️
- ССветлана29 января 2026Великолепная и очень насыщенная экскурсия от команды Юлии.
Незабываемые впечатления и атмосфера, отлично спланированный маршрут, удобный транспорт и подача информации.
Спасибо за этот день в Синтре и на Мысе рока🤍
- ААлександр24 января 2026Неплохое однодневное путешествие за адекватные деньги
- ЕЕкатерина18 января 2026Хочу поблагодарить нашего прекрасного Гида. Именно Гид с заглавной буквы! Анаит не только прекрасно образованная, начитанная, эрудированная, замечательная рассказчица, но
- ТТатьяна17 января 2026Поездка была чудесная, не смотря на периодический дождик.
- ГГаспарян14 января 2026Спасибо большое Алексею за познавательный и очень приятный день… очень много узнали не только о Синтре но и о Португалии
- ДДмитрий13 января 2026Потрясающая экскурсия в сопровождении прекрасного гида Алексея! Интересные факты из истории Португалии, Синтры и Кинты-Регелейры.. тайны тамплиеров все это ждет Вас! И конечный сюрприз-традиция на Мысе Рока все это добавит финишных и незабываемых эмоций!! Спасибо🙏
- ЯЯрослав13 января 2026Совершенно исключительная экскурсия - и по содержанию, и по организации. Большое спасибо Анаит за увлекательный рассказ об истории Португалии и
- HHilola11 января 2026Наталья провела экскурсию на отлично, все было организовано корректно, успели посмотреть все, получила массу впечатлений.
- ИИнга9 января 2026Мы очень довольны экскурсией. Красивейшие места! Наш гид Наталия помогла сделать поездку незабываемой. Эрудированная, доброжелательная, искренне увлеченная своим делом и тонко чувствующая заказчика- Наталия заслуживает самой высокой оценки.
