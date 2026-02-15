Мои заказы

Пещеры Мира-де-Айре – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 17 экскурсий в категории «Пещеры Мира-де-Айре» в Лиссабоне на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
На машине
7.5 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и побережье: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
На автобусе
8 часов
243 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
27 фев в 09:00
6 мар в 09:00
€80 за человека
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
€430 за всё до 4 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Погрузитесь в атмосферу средневековья и королевской роскоши, посетив знаковые места Португалии. Узнайте легенды и предания, которые живут в этих городах
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + средневековая Португалия
Посетите крепость тамплиеров в Томаре, готический монастырь в Баталье и рыбацкую деревушку Назаре. Узнайте историю Португалии через её архитектурные шедевры
Начало: место пребывания путешественников
Завтра в 08:30
23 фев в 08:30
€480 за всё до 8 чел.
По побережью к мысу Рока
На машине
5 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По побережью к мысу Рока
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
Завтра в 16:00
23 фев в 08:30
€267 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
7 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
23 фев в 09:30
€280 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш - путь к концу земли из Лиссабона
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш - путь к концу земли из Лиссабона
Индивидуальная экскурсия из Лиссабона: дворец Пена, историческая Синтра, край Европы и шпионские истории Кашкайша ждут вас
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыцари, вера и стихия: из Лиссабона вглубь Португалии
Откройте для себя Португалию: от замков тамплиеров до волн Атлантики. Уникальное путешествие через историю и природу ждёт вас
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
€600 за всё до 8 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
Из Лиссабона - по нетуристическим местам Португалии
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Из Лиссабона - по нетуристическим местам Португалии
Статуя Христа с панорамным видом, замок Сесимбры 12 века, невероятный мыс Кабо Эспичел
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: ежедневно в 09:00
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€180 за человека
Секреты заповедных гор Аррабида
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты заповедных гор Аррабида
Увлекательное путешествие по Аррабида: дегустация вин, секреты азулежу и свежие морепродукты Сетубала ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
24 фев в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Загадочная Эвора ждет вас: от костницы монахов до древних мегалитов, каждый шаг расскажет уникальную историю
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€1200 за всё до 8 чел.
Красота без фильтров: Сетубал, Аррабида и Азейтао
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красота без фильтров: Сетубал, Аррабида и Азейтао
Отправьтесь в увлекательное путешествие по нетуристическим уголкам Португалии, где природа, история и гастрономия создают неповторимую атмосферу
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
€500 за всё до 8 чел.
На север от Лиссабона: легенды, любовь и волны Атлантики
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
На север от Лиссабона: легенды, любовь и волны Атлантики
Погулять в городе невест, узнать, зачем женщины носят по 7 юбок, и увидеть рождение гигантских волн
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
€550 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 февраля 2026
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Спасибо огромное, Алексей, экскурсия организована на высшем уровне. 🙏 Мы провели незабываемый день, наполненный таким количеством интересной информации, что иногда дух захватывало. Однозначно рекомендую этот тур, а мое сердце принадлежит теперь мысу Рока❤️
  • С
    Светлана
    29 января 2026
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Великолепная и очень насыщенная экскурсия от команды Юлии.
    Незабываемые впечатления и атмосфера, отлично спланированный маршрут, удобный транспорт и подача информации.
    Спасибо за этот день в Синтре и на Мысе рока🤍
    Великолепная и очень насыщенная экскурсия от команды Юлии.
    Незабываемые впечатления и атмосфера, отлично спланированный маршрут, удобный транспорт и подача информации.
    Спасибо за этот день в Синтре и на Мысе рока🤍
  • А
    Александр
    24 января 2026
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Неплохое однодневное путешествие за адекватные деньги
    Неплохое однодневное путешествие за адекватные деньги
  • Е
    Екатерина
    18 января 2026
    Трансфер + средневековая Португалия
    Хочу поблагодарить нашего прекрасного Гида. Именно Гид с заглавной буквы! Анаит не только прекрасно образованная, начитанная, эрудированная, замечательная рассказчица, но
    читать дальше

    и очень внимательная, тактичная, заботливая. Она нашла подход ко всем участникам нашей небольшой группы, включая двух подростков 😈. С каждым поговорила о том, что ему интересно, ответила на все вопросы. Сделала для нас отличные фотографии.
    Бывают такие редкие люди, которым дан талант от бога. С первых минут понятно, что человек влюблен в свое дело и щедро делиться не только знаниями, но и радостными эмоциями, отличным настроением- влюбляет окружающих в то, что сам очень любит. Было очень здорово ❤️❤️❤️❤️❤️. Спасибо 🙏.
    Очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    17 января 2026
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Поездка была чудесная, не смотря на периодический дождик.
    Поездка была чудесная, не смотря на периодический дождик.
  • Г
    Гаспарян
    14 января 2026
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Спасибо большое Алексею за познавательный и очень приятный день… очень много узнали не только о Синтре но и о Португалии
    читать дальше

    в целом. Было интеллектуально, легко и интересно. А в ресторане который он посоветовал нам.. было очень вкусно.. за что отдельное спасибо.

    в целом. Было интеллектуально, легко и интересно. А в ресторане который он посоветовал нам.. было очень вкусно.. за что отдельное спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    13 января 2026
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Потрясающая экскурсия в сопровождении прекрасного гида Алексея! Интересные факты из истории Португалии, Синтры и Кинты-Регелейры.. тайны тамплиеров все это ждет Вас! И конечный сюрприз-традиция на Мысе Рока все это добавит финишных и незабываемых эмоций!! Спасибо🙏
    Потрясающая экскурсия в сопровождении прекрасного гида Алексея! Интересные факты из истории Португалии, Синтры и Кинты-Регелейры.. тайны тамплиеров все это ждет Вас! И конечный сюрприз-традиция на Мысе Рока все это добавит финишных и незабываемых эмоций!! Спасибо🙏
  • Я
    Ярослав
    13 января 2026
    Трансфер + средневековая Португалия
    Совершенно исключительная экскурсия - и по содержанию, и по организации. Большое спасибо Анаит за увлекательный рассказ об истории Португалии и
    читать дальше

    за заботу о туристах! Мы посетили все, что было запланировано, и при этом нигде не спешили. Микроавтобус был очень удобным. Все объекты, включенные в экскурсию, заслуживают посещения. Это - настоящие чудеса средневековой Португалии! Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто находится в Лиссабоне.

  • H
    Hilola
    11 января 2026
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Наталья провела экскурсию на отлично, все было организовано корректно, успели посмотреть все, получила массу впечатлений.
  • И
    Инга
    9 января 2026
    По побережью к мысу Рока
    Мы очень довольны экскурсией. Красивейшие места! Наш гид Наталия помогла сделать поездку незабываемой. Эрудированная, доброжелательная, искренне увлеченная своим делом и тонко чувствующая заказчика- Наталия заслуживает самой высокой оценки.

