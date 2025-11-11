Мои заказы

Лиссабон и чашечка кофе

Утренний Лиссабон - это особая атмосфера. Прогулка по Baixa и Alfama, Площадь Коммерции и Лифт Санта Жушта подарят незабываемые впечатления
Утренний Лиссабон открывает свои тайны на прогулке по историческим районам Baixa и Alfama.

Гости смогут насладиться величием Площади Коммерции и Триумфальной арки, ощутить ритм на Руа Аугушта и площади Россиу. Кафедральный собор и Лифт Санта Жушта предложат уникальные виды на город.

Это путешествие - идеальное сочетание истории и красоты, где каждый момент наполнен атмосферой Лиссабона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Утренний Лиссабон в лучах солнца
  • 🏛 Посещение исторических районов
  • 🌉 Впечатляющие виды с Лифта Санта Жушта
  • 🏰 Величие Кафедрального собора
  • ☕ Кофе с видом на город
Лиссабон и чашечка кофе
Лиссабон и чашечка кофе
Лиссабон и чашечка кофе
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Baixa
  • Alfama
  • Площадь Коммерции
  • Триумфальная арка
  • Руа Аугушта
  • Площадь Россиу
  • Кафедральный собор
  • Лифт Санта Жушта

Описание экскурсии

Приглашаем вас на познавательную экскурсию по старинным районам Лиссабона — Baixa и Alfama. Вы прогуляетесь по историческим улочкам и посетите известную Площадь Коммерции с её внушительной Триумфальной аркой. Почувствуйте ритм города на живописной Руа Аугушта и окунитесь в атмосферу площади Россиу — живого центра столицы. Мы обязательно заглянем в величественный Кафедральный собор, чтобы прочувствовать дух прошлых столетий. Вас ждет уникальный подъём на Лифт Санта Жушта, откуда откроются впечатляющие виды на город. И, конечно, вы насладитесь захватывающими панорамами Лиссабона с лучших обзорных площадок. Эта экскурсия — гармоничное сочетание увлекательной истории и великолепных пейзажей.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город: районы Baixa и Alfama
  • Площадь Коммерции и Триумфальная арка
  • Руа Аугушта
  • Россиу
  • Кафедральный собор
  • Лифт Санта Жушта
  • Панорамные площадки
Что включено
  • Лицензированный гид за рулем авто
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле отеля/у апартаментов
Завершение: У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
5 часов
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€267 за всё до 4 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
3 часа
226 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
2.5 часа
298 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне