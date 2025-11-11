Утренний Лиссабон открывает свои тайны на прогулке по историческим районам Baixa и Alfama.
Гости смогут насладиться величием Площади Коммерции и Триумфальной арки, ощутить ритм на Руа Аугушта и площади Россиу. Кафедральный собор и Лифт Санта Жушта предложат уникальные виды на город.
Это путешествие - идеальное сочетание истории и красоты, где каждый момент наполнен атмосферой Лиссабона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Утренний Лиссабон в лучах солнца
- 🏛 Посещение исторических районов
- 🌉 Впечатляющие виды с Лифта Санта Жушта
- 🏰 Величие Кафедрального собора
- ☕ Кофе с видом на город
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Baixa
- Alfama
- Площадь Коммерции
- Триумфальная арка
- Руа Аугушта
- Площадь Россиу
- Кафедральный собор
- Лифт Санта Жушта
Описание экскурсииПриглашаем вас на познавательную экскурсию по старинным районам Лиссабона — Baixa и Alfama. Вы прогуляетесь по историческим улочкам и посетите известную Площадь Коммерции с её внушительной Триумфальной аркой. Почувствуйте ритм города на живописной Руа Аугушта и окунитесь в атмосферу площади Россиу — живого центра столицы. Мы обязательно заглянем в величественный Кафедральный собор, чтобы прочувствовать дух прошлых столетий. Вас ждет уникальный подъём на Лифт Санта Жушта, откуда откроются впечатляющие виды на город. И, конечно, вы насладитесь захватывающими панорамами Лиссабона с лучших обзорных площадок. Эта экскурсия — гармоничное сочетание увлекательной истории и великолепных пейзажей.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город: районы Baixa и Alfama
- Площадь Коммерции и Триумфальная арка
- Руа Аугушта
- Россиу
- Кафедральный собор
- Лифт Санта Жушта
- Панорамные площадки
Что включено
- Лицензированный гид за рулем авто
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле отеля/у апартаментов
Завершение: У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
