Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Утренний Лиссабон открывает свои тайны на прогулке по историческим районам Baixa и Alfama.



Гости смогут насладиться величием Площади Коммерции и Триумфальной арки, ощутить ритм на Руа Аугушта и площади Россиу. Кафедральный собор и Лифт Санта Жушта предложат уникальные виды на город.



Это путешествие - идеальное сочетание истории и красоты, где каждый момент наполнен атмосферой Лиссабона 5 причин купить эту экскурсию 🌞 Утренний Лиссабон в лучах солнца

🏛 Посещение исторических районов

🌉 Впечатляющие виды с Лифта Санта Жушта

🏰 Величие Кафедрального собора

☕ Кофе с видом на город

Oxana Ваш гид в Лиссабоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-8 человек Когда Ежедневно €145 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Baixa

Alfama

Площадь Коммерции

Триумфальная арка

Руа Аугушта

Площадь Россиу

Кафедральный собор

Лифт Санта Жушта

Описание экскурсии Приглашаем вас на познавательную экскурсию по старинным районам Лиссабона — Baixa и Alfama. Вы прогуляетесь по историческим улочкам и посетите известную Площадь Коммерции с её внушительной Триумфальной аркой. Почувствуйте ритм города на живописной Руа Аугушта и окунитесь в атмосферу площади Россиу — живого центра столицы. Мы обязательно заглянем в величественный Кафедральный собор, чтобы прочувствовать дух прошлых столетий. Вас ждет уникальный подъём на Лифт Санта Жушта, откуда откроются впечатляющие виды на город. И, конечно, вы насладитесь захватывающими панорамами Лиссабона с лучших обзорных площадок. Эта экскурсия — гармоничное сочетание увлекательной истории и великолепных пейзажей.

Ежедневно Выбрать дату