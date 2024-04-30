Район Байша – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Байша» в Лиссабоне на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Мифы и легенды Лиссабона
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Начало: Praça do Comércio, Lisboa, Cais das Colunas
Расписание: По договорённости.
1 дек в 09:00
4 дек в 09:00
от 125 за всё до 3 чел.
Вкусный Лиссабон
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Вкусный Лиссабон
Начало: Площадь Ресторадореш
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
от 105 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Байша»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мифы и легенды Лиссабона
  2. Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
  3. Вкусный Лиссабон
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Площадь Реставраторов
  7. Набережная
  8. Музей Карет
  9. Площадь Россио
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Район Байша" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 125. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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