3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия-знакомство с Лиссабоном
Начало: Praça do Comércio, Lisboa, Cais das Colunas
Расписание: По договорённости.
1 дек в 09:00
4 дек в 09:00
от €125 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Вкусный Лиссабон
Начало: Площадь Ресторадореш
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
от €105 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLipstein30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Байша»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Район Байша" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 125. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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