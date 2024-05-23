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3ч и пришлось забирать нас из отеля). Но маршрут хорошо продуман - практически все время спускались вниз (для нас, пенсионеров, это важно, т. к. с такими перепадами высоты, как в Лиссабоне, еще не встречались). Ирина очень внимательная и заботливая - старалась двигаться по теневой стороне, находила места для передышки и т. п., помогла добраться обратно, большое ей спасибо за доброжелательность. Экскурсия очень содержательная, несмотря на мою предварительную проработку этой темы, узнала много нового и, тем более, увидела.