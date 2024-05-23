Площадь Россио – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Россио» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Лиссабон за 2 часа
Пешая
51 отзыв
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Мифы и легенды Лиссабона
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
120 за всё до 3 чел.
ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
На машине
3 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
Начало: площадь Praca Dom Pedro IV (Rossio)
Расписание: Групповая по Вторникам в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Ramona
    23 мая 2024
    Весь Лиссабон за 2 часа
    Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
  • Ю
    Юрий
    6 мая 2024
    Весь Лиссабон за 2 часа
    Всё понравилось,. Спасибо!
  • L
    Lipstein
    30 апреля 2024
    Мифы и легенды Лиссабона
    Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
  • T
    Tetiana
    28 февраля 2020
    ГРУППОВАЯ. Обзорная экскурсия по Лиссабону на автомобиле
    Отличная экскурсия. Очень понравился гид Борис! Рекомендуем именно его. Знает все и даже больше, учитывает все пожелания. Веселил нас своим тонким юмором:)
  • K
    Kramaren
    22 июля 2019
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
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    3ч и пришлось забирать нас из отеля). Но маршрут хорошо продуман - практически все время спускались вниз (для нас, пенсионеров, это важно, т. к. с такими перепадами высоты, как в Лиссабоне, еще не встречались). Ирина очень внимательная и заботливая - старалась двигаться по теневой стороне, находила места для передышки и т. п., помогла добраться обратно, большое ей спасибо за доброжелательность. Экскурсия очень содержательная, несмотря на мою предварительную проработку этой темы, узнала много нового и, тем более, увидела.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Площадь Россио»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Площадь Россио" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 120. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Россио», 55 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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