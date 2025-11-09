Мои заказы

Лиссабон. Встреча первая

Прогуляйтесь по узким улочкам Лиссабона, почувствуйте дух старинных районов и насладитесь уникальной архитектурой и живописными видами
Экскурсия по Лиссабону предлагает путешествие через исторические районы, такие как Алфама и Байша Помбалина.

Участники смогут насладиться атмосферой старого города, прогуливаясь по узким улочкам и каменным лестницам. Путешествие включает посещение Кафедрального собора и знаменитого Вокзала Русиу. Тур завершается на площади Комерции, где открывается великолепный вид на город. Этот тур позволит ощутить уникальный колорит Лиссабона и его многовековую историю

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Исторические районы
  • 🏛️ Архитектурные контрасты
  • 👀 Виды со смотровых площадок
  • 🚶‍♂️ Прогулка по узким улочкам
  • 🚉 Вокзал Русиу
  • 🛍️ Уникальные магазинчики
  • ☕ Аромат свежего кофе
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Алфама
  • Морария
  • Байша Помбалина
  • Кафедральный собор Лиссабона
  • Вокзал Русиу
  • Площадь Комерции
  • Триумфальная Арка

Описание экскурсии

Погружение в атмосферу старого города

Проходя по лабиринту узких улочек одного из самых древних районов Европы, вы ощутите дыхание истории. Каменные лестницы между домами, висящее белье и множество маленьких магазинчиков и ресторанчиков наполнят воздух ароматами свежезаваренного кофе и жареных сардин. В Алфаме, где с XVI века живут потомственные моряки и портовые рабочие, вы сможете почувствовать настоящий жизненный колорит.

Смотровые площадки и великолепные виды

С различных смотровых площадок вам откроются потрясающие виды на Лиссабон и его красные черепичные крыши. Это непередаваемое зрелище подарит вам возможность запечатлеть в памяти красоту города.

Архитектурное разнообразие

Следуя к Кафедральному собору Лиссабона, вы окажетесь в центре делового района. Здесь вы увидите элегантные дома и строго перпендикулярные улицы, словно вычерченные под линейку. Нижние этажи зданий отведены для коммерческой деятельности, а верхние предназначены для проживания горожан.

Вокзал Русиу

Не упустите возможность полюбоваться одним из самых красивых железнодорожных вокзалов в мире — Вокзалом Русиу. Построенный в конце XIX века в стиле неомануэлино, он впечатляет богато украшенным восьмидверным фасадом и стильными часами на верхней части здания.

Исторические площади и улицы

Во время экскурсии вы посетите знаменитые исторические площади Байши. Пройдя по великолепной улице Агушта, вы выйдете на площадь Комерции, где сможете насладиться атмосферой города.

Завершение экскурсии

На завершение вашего путешествия по Лиссабону вы сможете увидеть город с высоты птичьего полета, посетив смотровую площадку Триумфальной Арки. Это станет прекрасной финальной нотой вашей экскурсии!

Начало в 10:00, окончание в 13:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Restauradores, Fabrica NATA
Завершение: Триумфальная Арка
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 10:00, окончание в 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

