Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Мини-группа
до 5 чел.
Лиссабон. Встреча первая
Начало: Площадь Restauradores, Fabrica NATA
Расписание: Начало в 10:00, окончание в 13:30
4 апр в 10:00
5 апр в 10:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrena18 февраля 2025Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город. Большое спасибо ей!
- ССветлана2 января 2025Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!
- LLipstein30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Вокзал Россио»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Вокзал Россио" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 150. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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