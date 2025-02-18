Вокзал Россио – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Вокзал Россио» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Пешая
4 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€43 за человека
Мифы и легенды Лиссабона
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Лиссабон. Встреча первая
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Лиссабон. Встреча первая
Начало: Площадь Restauradores, Fabrica NATA
Расписание: Начало в 10:00, окончание в 13:30
4 апр в 10:00
5 апр в 10:00
€100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Вокзал Россио»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
  2. Мифы и легенды Лиссабона
  3. Лиссабон. Встреча первая
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Набережная
  9. Кафедральный собор
  10. Площадь Реставраторов
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Вокзал Россио" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 150. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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