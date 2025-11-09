Мои заказы

Лиссабон. Встреча вторая

Откройте тайны Белена: от рыбацкой деревушки до символа империи. Насладитесь архитектурой и вкусом Pastel de Belém
В Белене, бывшей рыбацкой деревушке, вы увидите монастырь Иеронимов и Беленскую башню, построенные в уникальном стиле мануэлино. Узнайте о принце Генрихе Мореплавателе и его влиянии на историю Португалии. Завершите день в кондитерской Pastéis de Belém, наслаждаясь знаменитым десертом. Погрузитесь в эпоху великих географических открытий и ощутите дух прошлого

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура мануэлино
  • 🌊 Историческое значение Белена
  • 🗺️ Монумент Первооткрывателям
  • 🍰 Дегустация Pastel de Belém
  • 📜 История великих открытий
Лиссабон. Встреча вторая
Лиссабон. Встреча вторая
Лиссабон. Встреча вторая
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Иеронимов
  • Беленская башня
  • Монумент Первооткрывателям
  • Кондитерская Pastéis de Belém

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое: Португальская Империя

Добро пожаловать в мир величия Португальской Империи! Познакомьтесь с Белём - небольшой рыбацкой деревней, которая в XIV веке начала активно развиваться благодаря своему удобному расположению рядом с Алькандарой, где арабы усовершенствовали переработку рыбы, а речная пристань предоставляла возможности для рыболовных судов.

Начало новой эры

Уже в начале XV века принц Генрих Мореплаватель решил построить в Белёме небольшую церковь, предоставив религиозную и духовную поддержку местным жителям и рыбакам, отправляющимся в открытое море. Эти храбрые мореплаватели возвращались с удивительными новостями об открытиях новых земель.

Рост влияния Португалии

В конце XV века король Мануэл I, замечая растущий доход от морской экспансии в Африку, решил построить здесь монастырь. Его инициатива совпала с возвращением Васко де Гама из Индии. Начав строительство в начале XVI века, король также приказал возвести сторожевую башню для защиты реки Тежу, которая служила таможней и важным стратегическим объектом.

Архитектурное наследие

Архитекторы, вдохновленные рассказами первооткрывателей о фантастических мирах, создали уникальный стиль, который позже назвали мануэлино. Сегодня монастырь Иеронимов и Беленьская башня являются яркими примерами этого стиля, символизирующими величие и богатство Португалии.

Королевская резиденция

В конце XVI века началось строительство Беленьского дворца, который стал королевской резиденцией в XVIII веке. После ряда реконструкций здесь некоторое время проживала королевская чета D. Carlos I и D. Amalia, открывшая в 1905 году музей карет. После революции 1910 года дворец стал официальной резиденцией президентов республики.

Современные символы Лиссабона

В 1960 году на берегу реки Тежу был возведён Монумент Первоработителей, стилизованная каравелла с 50-метровым стелом-парусом и фигурами известных португальцев, во главе с принцем Генрихом Мореплавателем. Этот монумент был приурочен к 500-летней годовщине со дня смерти принца.

Завершение вашего путешествия

Не упустите возможность подняться на смотровую площадку монумента и насладиться видом на Белень с высоты птичьего полёта. В завершение вашей экскурсии вас ждёт знаменитоая кондитерская Pastéis de Belém, работающая с 1837 года, где вы сможете попробовать кулинарный шедевр - Pastel de Belém.

Любой день, по согласованию. Начало в 10:00, окончание в 14:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы
  • Билеты
  • Кондитерская
Где начинаем и завершаем?
Начало: Южный портал монастыря Жеронимуш
Завершение: Кондитерская Белень
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, по согласованию. Начало в 10:00, окончание в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Пешая
2.5 часа
269 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому Лиссабону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
5 часов
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€267 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пешая
1 час
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне: уникальные снимки в исторических районах
Индивидуальная фотопрогулка по Лиссабону с местным жителем и фотографом. Узнайте о вкусных местах и интересных локациях, получите потрясающие снимки
Завтра в 12:00
11 ноя в 08:00
€94 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне