В Белене, бывшей рыбацкой деревушке, вы увидите монастырь Иеронимов и Беленскую башню, построенные в уникальном стиле мануэлино. Узнайте о принце Генрихе Мореплавателе и его влиянии на историю Португалии. Завершите день в кондитерской Pastéis de Belém, наслаждаясь знаменитым десертом. Погрузитесь в эпоху великих географических открытий и ощутите дух прошлого

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое: Португальская Империя

Добро пожаловать в мир величия Португальской Империи! Познакомьтесь с Белём - небольшой рыбацкой деревней, которая в XIV веке начала активно развиваться благодаря своему удобному расположению рядом с Алькандарой, где арабы усовершенствовали переработку рыбы, а речная пристань предоставляла возможности для рыболовных судов.

Начало новой эры

Уже в начале XV века принц Генрих Мореплаватель решил построить в Белёме небольшую церковь, предоставив религиозную и духовную поддержку местным жителям и рыбакам, отправляющимся в открытое море. Эти храбрые мореплаватели возвращались с удивительными новостями об открытиях новых земель.

Рост влияния Португалии

В конце XV века король Мануэл I, замечая растущий доход от морской экспансии в Африку, решил построить здесь монастырь. Его инициатива совпала с возвращением Васко де Гама из Индии. Начав строительство в начале XVI века, король также приказал возвести сторожевую башню для защиты реки Тежу, которая служила таможней и важным стратегическим объектом.

Архитектурное наследие

Архитекторы, вдохновленные рассказами первооткрывателей о фантастических мирах, создали уникальный стиль, который позже назвали мануэлино. Сегодня монастырь Иеронимов и Беленьская башня являются яркими примерами этого стиля, символизирующими величие и богатство Португалии.

Королевская резиденция

В конце XVI века началось строительство Беленьского дворца, который стал королевской резиденцией в XVIII веке. После ряда реконструкций здесь некоторое время проживала королевская чета D. Carlos I и D. Amalia, открывшая в 1905 году музей карет. После революции 1910 года дворец стал официальной резиденцией президентов республики.

Современные символы Лиссабона

В 1960 году на берегу реки Тежу был возведён Монумент Первоработителей, стилизованная каравелла с 50-метровым стелом-парусом и фигурами известных португальцев, во главе с принцем Генрихом Мореплавателем. Этот монумент был приурочен к 500-летней годовщине со дня смерти принца.

Завершение вашего путешествия

Не упустите возможность подняться на смотровую площадку монумента и насладиться видом на Белень с высоты птичьего полёта. В завершение вашей экскурсии вас ждёт знаменитоая кондитерская Pastéis de Belém, работающая с 1837 года, где вы сможете попробовать кулинарный шедевр - Pastel de Belém.