Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Обаятельный город с золотистыми трамвайчиками, захватывающими легендами о первооткрывателях и проникновенным фаду я покажу с самых интересных — панорамных и исторических — ракурсов. Вы узнаете о культурных символах Лиссабона и откроете его секретные уголки. А в уютных заведениях попробуете ликер джинжу, лучший кофе в столице и паштел де Белен.
Петляя по улочкам Старого города и заглядывая в аутентичные дворики, где, как и прежде, висит белье за окнами, а старожилы на крылечке беседуют с соседями о том о сем, я расскажу, из чего соткан быт коренных лиссабонцев и что определяет их менталитет. Вы услышите о зарождении душевной и совершенно особой музыки фаду, о связи Португалии с чайными традициями Великобритании. Увидите старейшую и до сих пор действующую механическую прачечную. На красивой смотровой площадке попробуете один из лучших кофе столицы, а чуть позже в одном из уютных кафе — традиционный вишневый ликер джинжу.
Взгляд за горизонт истории
Я помогу представить длинную вереницу лет, которую прошел город с I века до наших дней. В старейшем районе Лиссабона — Моурарии — вы откроете впечатляющие ракурсы города с площадки Граса и узнаете о зарождении будущей столицы. На вашем пути будет и древнеримский театр, и дорога крестоносцев, освободивших город. На площади Коммерции поговорим об эпохе наивысшего расцвета империи, Великих географических открытиях и легендарных первооткрывателях — Васко да Гаме и Генрихе Мореплавателе. О потере имперского величия, страшном землетрясении и урбанистических перепланировках. Также вы взглянете на реку Тежу с обзорной точки Порташ ду Сол и откроете секретное место, где история Португалии изображена в виде граффити.
Элегантный Шиаду и паштел де Белен
Ненадолго заглянув, при желании, в знаменитый Timeout маркет, вы отправитесь гулять по одному из самых символичных и нарядных районов Лиссабона. Здесь я расскажу о знаковых событиях и традиционных мероприятиях, что в давние времена проводились на площади Россиу. Возле центрального памятника королю Португалии и императору Бразилии Педру IV вы узнаете, чем запомнился этот правитель в обеих странах. А в завершение продегустируете традиционное зеленое вино и попробуете знаменитую португальскую сладость паштел де Белен, о происхождении которой мы поговорим отдельно.
Организационные детали
В стоимость не включены расходы на еду и напитки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Россио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 часов
Провели экскурсии для 75 туристов
Проведите день в компании человека, который уже давно живёт, дышит и работает в туризме Португалии. Я переехала в Лиссабон по любви — к видам, в которые хочется всматриваться снова и читать дальшеуменьшить
снова, к еде, ради которой можно менять билеты обратно, и к жизни без спешки, но с полным вкусом.
За эти годы собрала вокруг себя команду потрясающих гидов — умных, душевных, знающих каждый поворот улочек и каждую байку, связанную с ними. Они работают каждый день, встречают гостей и с любовью открывают Португалию — настоящую, живую, без прикрас.
А я помогу вам организовать всё путешествие: от первого вдоха у океана до бокала портвейна на закате. Расскажу, что стоит забронировать заранее, где поселиться, что не пропустить и куда лучше даже не заглядывать. Всё — в вашем ритме, под ваши желания и мечты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктор
Юля просто молодец! Так спокойно, а главное просто, но обстоятельно рассказывала о Лиссабоне, что мы получили удовольствие от прогулки. Казалось, что Лиссабон- это сплошные подъемы спуски, но Юля смогла провести читать дальшеуменьшить
таким маршрутом, что практически не устали, тк пару раз поднимались на лифтах. А на следующий день пошли уже сами по этому же маршруту, останавливаясь в тех «вкусных» местах, где посоветовала Юля. Отведали местную достопримечательность - Бифану и Паштейш де Ната.
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А
Анна
Чудесная прогулка по Лиссабону с Юлией. Маршрут продуман, затрагивает не только исторические места Лиссабона но и красивые виды на город, современные арт-объекты. Не смотря на то что много холмов, Юля выбрала очень удобный маршрут без крутых подъемов, где то мы пользовались известными только местным лифтами! За 3 часа мы получили замечательное представление о городе, его истории, современной жизни.
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Светлана
Отличная экскурсия, интересная информация, легкая непринужденная подача, получили огромное удовольствие. Большое спасибо
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М
Марина
Мы были в Лиссабоне 2 раза. Но в этот приезд решили взять гида, так как с нами были новички, да и самы мы хотели освежить свои воспоминания). Какая же заметная читать дальшеуменьшить
получилась экскурсия!!!!! Всё прошло на одном дыхании. 3.5 часа пролетели, как один миг! Лиссабон известен, как Город Семи Холмов, от этого иногда сложно передвигаться пешком. Но Юля организовала экскурсию так, чтобы мы как можно меньше шли вверх, по этому были использованы все тайные лифты 🤫. А дальше мы шли вниз наслаждаясь по пути не только видами, историей, культурой, традициями, но и всякими местными вкусностями, мимо которых нельзя было пройти спокойно 😊. На все вопросы, которые совершенно не касались экскурсии, а касались путешествия по Португалии в целом, Юля давала нам ценные советы, за что мы ей очень благодарны 🙏. Спасибо огромное за новое открытие Лиссабона!
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А
Андрей
Юля не смогла провести экскурсию в назначенный день, но нашла на замену Яну. Яна обладает невероятной харизмой и умением очень интересно рассказывать. Она непринужденно и весело провела тур, рассказала много интересного про современный Лиссабон и Португалию и провела меня по большому количеству мест в Лиссабоне, как наводненным туристами, так и известными только местным. 4 часа прошли незаметно.
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А
Анастасия
Очень интересная экскурсия 😻 замечательная Юлия легко и интересно рассказала и показала нам чудесный Лиссабон! Большая благодарность за прогулку и время ❤️ рекомендую
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