Обзорные экскурсии в Лиссабоне

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Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт

Юля
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Юля – ваш гид
Обаятельный город с золотистыми трамвайчиками, захватывающими легендами о первооткрывателях и проникновенным фаду я покажу с самых интересных — панорамных и исторических — ракурсов.

Вы узнаете о культурных символах Лиссабона и откроете его секретные уголки.

А в уютных заведениях попробуете ликер джинжу, лучший кофе в столице и паштел де Белен.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля или на одной из центральных площадей
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Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном

Что вас ожидает

Особое настроение и дух Лиссабона
Петляя по улочкам Старого города и заглядывая в аутентичные дворики, где, как и прежде, висит белье за окнами, а старожилы на крылечке беседуют с соседями о том о сем, я расскажу, из чего соткан быт коренных лиссабонцев и что определяет их менталитет. Вы услышите о зарождении душевной и совершенно особой музыки фаду, о связи Португалии с чайными традициями Великобритании. Увидите старейшую и до сих пор действующую механическую прачечную. На красивой смотровой площадке попробуете один из лучших кофе столицы, а чуть позже в одном из уютных кафе — традиционный вишневый ликер джинжу.

Взгляд за горизонт истории
Я помогу представить длинную вереницу лет, которую прошел город с I века до наших дней. В старейшем районе Лиссабона — Моурарии — вы откроете впечатляющие ракурсы города с площадки Граса и узнаете о зарождении будущей столицы. На вашем пути будет и древнеримский театр, и дорога крестоносцев, освободивших город. На площади Коммерции поговорим об эпохе наивысшего расцвета империи, Великих географических открытиях и легендарных первооткрывателях — Васко да Гаме и Генрихе Мореплавателе. О потере имперского величия, страшном землетрясении и урбанистических перепланировках. Также вы взглянете на реку Тежу с обзорной точки Порташ ду Сол и откроете секретное место, где история Португалии изображена в виде граффити.

Элегантный Шиаду и паштел де Белен
Ненадолго заглянув, при желании, в знаменитый Timeout маркет, вы отправитесь гулять по одному из самых символичных и нарядных районов Лиссабона. Здесь я расскажу о знаковых событиях и традиционных мероприятиях, что в давние времена проводились на площади Россиу. Возле центрального памятника королю Португалии и императору Бразилии Педру IV вы узнаете, чем запомнился этот правитель в обеих странах. А в завершение продегустируете традиционное зеленое вино и попробуете знаменитую португальскую сладость паштел де Белен, о происхождении которой мы поговорим отдельно.

Организационные детали

В стоимость не включены расходы на еду и напитки.

Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля или на одной из центральных площадей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юля
Юля
Мощь океана, разбивающегося о скалы, свободолюбивый народ и невероятная атмосфера, переплетенная с богатой историей, древними замками и уникальной архитектурой. Именно это покорило меня в этой стране! Так, я переехала в потрясающий Лиссабон и здесь нашла свое призвание — влюблять людей в этот удивительный уголок на краю европейского континента. С удовольствием покажу самые популярные места, красивые виды и раскрою тайные уголки местных жителей. В компании веселого, изобретательного и доброго друга вы сможете «прикоснуться» к каменному веку, поиграть с павлинами, пообедать устрицами в прикуску с лобстером и при этом не разориться, погрузиться в мир таинственных тамплиеров и масонов. В путешествие сквозь века вы проследите историю создания великой империи и ее краха. Услышите легенды португальских влюбленных и предания эпохи Великих географических открытий. Осторожно! Можно влюбиться и остаться здесь навсегда!:) Проведите день в компании веселого, изобретательного и доброго друга. Я переехала в Лиссабон по любви, любви к захватывающим видам, интересной истории и вкусной еде! Тут я нашла свое призвание - влюблять людей в этот удивительный уголок земли на самом краю европейского континента. С удовольствием покажу вам самые популярные места, красивые виды и раскрою тайные уголки местных жителей. Мы сможем прикоснуться к каменному веку, поиграть с павлином, пообедать устрицами в прикуску с лобстером и при этом не разориться! Мы окунемся в мир таинственных тамплиеров и масонов. Наше путешествие пройдет сквозь века, создание великой империи и ее крах! Вместе будем переживать за истории португальских влюбленных и окунемся в мир великих географических открытий! Мы будем бороздить просторы португальской истории и впитывать местный колорит. Осторожно! Можно влюбиться и остаться здесь навсегда!
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