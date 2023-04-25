Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Обаятельный город с золотистыми трамвайчиками, захватывающими легендами о первооткрывателях и проникновенным фаду я покажу с самых интересных — панорамных и исторических — ракурсов. Вы узнаете о культурных символах Лиссабона и откроете его секретные уголки. А в уютных заведениях попробуете ликер джинжу, лучший кофе в столице и паштел де Белен.

Описание экскурсии

Особое настроение и дух Лиссабона

Петляя по улочкам Старого города и заглядывая в аутентичные дворики, где, как и прежде, висит белье за окнами, а старожилы на крылечке беседуют с соседями о том о сем, я расскажу, из чего соткан быт коренных лиссабонцев и что определяет их менталитет. Вы услышите о зарождении душевной и совершенно особой музыки фаду, о связи Португалии с чайными традициями Великобритании. Увидите старейшую и до сих пор действующую механическую прачечную. На красивой смотровой площадке попробуете один из лучших кофе столицы, а чуть позже в одном из уютных кафе — традиционный вишневый ликер джинжу.

Взгляд за горизонт истории

Я помогу представить длинную вереницу лет, которую прошел город с I века до наших дней. В старейшем районе Лиссабона — Моурарии — вы откроете впечатляющие ракурсы города с площадки Граса и узнаете о зарождении будущей столицы. На вашем пути будет и древнеримский театр, и дорога крестоносцев, освободивших город. На площади Коммерции поговорим об эпохе наивысшего расцвета империи, Великих географических открытиях и легендарных первооткрывателях — Васко да Гаме и Генрихе Мореплавателе. О потере имперского величия, страшном землетрясении и урбанистических перепланировках. Также вы взглянете на реку Тежу с обзорной точки Порташ ду Сол и откроете секретное место, где история Португалии изображена в виде граффити.

Элегантный Шиаду и паштел де Белен

Ненадолго заглянув, при желании, в знаменитый Timeout маркет, вы отправитесь гулять по одному из самых символичных и нарядных районов Лиссабона. Здесь я расскажу о знаковых событиях и традиционных мероприятиях, что в давние времена проводились на площади Россиу. Возле центрального памятника королю Португалии и императору Бразилии Педру IV вы узнаете, чем запомнился этот правитель в обеих странах. А в завершение продегустируете традиционное зеленое вино и попробуете знаменитую португальскую сладость паштел де Белен, о происхождении которой мы поговорим отдельно.

Организационные детали