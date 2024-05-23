Экскурсии к башне Белен

Найдено 14 экскурсий в категории «Башня Белен» в Лиссабоне на русском языке, цены от €41. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 6 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Белень - пристань первооткрывателей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
41 за человека
Покорить Лиссабон под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
380 за всё до 4 чел.
Самобытный Белен на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Лиссабон. Глава вторая: Белен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Белен - другой Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • И
    Инна
    20 мая 2024
    Белень - пристань первооткрывателей
    Замечательный гид и экскурсия, очень грамотно выстроенный рассказ, точно по заявленной теме, но при этом к концу как-то незаметно начинаешь
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    и в королях, и в общей истории Португалии ориентироваться. Получила огромное удовольствие от хорошего языка рассказчика, интересных историй и общения в целом. Очень рекомендую как приехавшим в первый раз, так и путешественникам, желающим освежить в памяти знакомое и узнать что-то новое: если хотите познавательно погулять по самым красивым и интересным местам города, берите любой тур у Елены - не пожалеете))

  • В
    Виталий
    17 мая 2024
    Белень - пристань первооткрывателей
    Елена - экскурсовод, происводящий впечатление действительно глубоко знающего историю во всех деталях. Но общее впечатление от экскурсии всё таки было не однозначным.
  • Р
    Рая
    9 мая 2024
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные факты, которые не найдёшь
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    в просторах интернета. Посетили основные достопримечательности города., исследовали узкие улочки, заглянули на крутую смотровую площадку, город как на ладони. Отличное провели время, рекомендуем - очень понравилось! Спасибо Виктору!!!

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  • O
    Oksana
    21 апреля 2024
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.
    Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживаютОтличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживаютОтличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают
  • В
    Виктория
    17 апреля 2024
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная. Виктор очень приятный человек и собеседник! К сожалению, на маршруте мы попали в аномально длинную пробку
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    и из-за этого нам не удалось посмотреть все запланированные места, но это никак не зависело от гида, просто стечение обстоятельств. И уж точно это никак не сказалось на качестве экскурсии, так как мы общались с гидом и узнавали много нового о разных сферах жизни в Португалии, что тоже было не менее захватывающе. Спасибо! Обязательно вернемся за новыми впечатлениями:)

    Очень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интереснаяОчень интересная экскурсия, познавательная и интересная
  • Л
    Лейли
    29 марта 2024
    Тайны португальского Вифлеема: Белен
    Я была на экскурсии с сыном (10 лет). Заранее предупредила гида об этом. Прошла почти неделя, мой сын до сих
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    пор вспоминает тот день, так ему запала в душу Валерия! Чудесный человек и рассказчик! Однозначно советую экскурсии с ней. Познавательно, энергично, весело, задорно, не скучно, активно!

  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Белен и эпоха мореплавателей
    Экскурсию проводила Татьяна, так как Ольга не смогла в этот день по уважительной причине. Не смотря на то, что было
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    очень холодно, дождь и сильный ветер в этот день, Татьяна смогла нам показать и рассказать всё что было запланировано. В ожидании открытия церкви, провели в прекрасной исторической кондитерской, куда попали, благодаря Татьяне практически без очереди. Спасибо за интересную экскурсию!

  • Л
    Лана
    13 октября 2023
    Покорить Лиссабон под парусом
    Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
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    воспользовавшись предложением Романа. Двухчасовая прогулка под парусом по реке Тежу - это ровно тот опыт, который обязательно нужно получить. Нам было невероятно комфортно с Педро и его сыном - это опытные яхтсмены, Помимо уверенного управления лодкой под парусом в свежий ветер, хозяева проявили чудеса гостеприимства. Угощение и вино были отменными. Мы в восхищении! Это была прекрасная прогулка под парусом в компании очень дружелюбных и милых людей. Отдельное спасибо Роману за блестящую организацию и доброе отношение. Из-за сильного тумана в назначенный день нам пришлось перенести нашу прогулку. Роман пошел нам навстречу и организовал перенос мероприятия на другой день. И вот, с уверенностью могу сказать, что мы обязательно воспользуемся предложением Романа посмотреть на закат с воды в следующий наш приезд в Лиссабон.

  • А
    Анна
    23 августа 2023
    Белень - пристань первооткрывателей
    Все очень понравилось, я узнала много нового для себя. Елена умеете вовлекать в историю и события разных лет, всем рекомендую
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    эту экскурсию, не пожалеете. И это была моя вторая экскурсия с этим гидом и я еще раз убедилась, что я сама бы никогда не осмотрела столько достопримечательностей как с ней. Так же спасибо Елене за ее работу и отличную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Башня Белен»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Башня Белен" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 41 до 380. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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