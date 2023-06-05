Беленский дворец – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Беленский дворец» в Лиссабоне на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: по воскресеньям 9:00
5 апр в 08:15
11 апр в 08:15
€55 за человека
Лиссабон. Встреча вторая
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лиссабон. Встреча вторая
Начало: Южный портал монастыря Жеронимуш
Расписание: Любой день, по согласованию. Начало в 10:00, окончание в 14:00
5 апр в 10:00
6 апр в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
4 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Беленский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
  2. Лиссабон. Встреча вторая
  3. Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Набережная
  9. Статуя Христа
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Беленский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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