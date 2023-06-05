Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: по воскресеньям 9:00
5 апр в 08:15
11 апр в 08:15
€55 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лиссабон. Встреча вторая
Начало: Южный портал монастыря Жеронимуш
Расписание: Любой день, по согласованию. Начало в 10:00, окончание в 14:00
5 апр в 10:00
6 апр в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Район Белен, Мост 25 апреля и статуя Иисуса Христа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
4 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- SSchepail5 июня 2023Экскурсия, организация понравилась, Гид Александр провел безукоризненно
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Беленский дворец»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Беленский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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