8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Моурария - побывать на родине фаду

Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вы совершите путешествие в один из самых колоритных районов города, когда-то ставший родиной особого музыкального жанра фаду.

Здесь вы увидите настоящих лиссабонцев, рассмотрите фасады зданий в причудливо сплетенных стилях и узнаете любопытную историю района, который сумели превратить из криминального квартала в чудесное место для жизни.
От 98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в историческом центре
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Моурария - побывать на родине фаду
Моурария - побывать на родине фаду

Что вас ожидает

Душевный Лиссабон
Мы прогуляемся по одному из самых старых и неоднозначных районов португальской столицы. Здесь нет туристической суеты и музеев мировой известности, но именно здесь вы сможете ощутить дух и притронуться к особому колориту истинного Лиссабона. Здесь же вы сможете увидеть «алфасинья», то есть настоящих лиссабонцев. И, конечно, мы поговорим об уникальном музыкальном жанре фаду, который когда-то родился на этих самых улицах.

Весь мир в одном районе
Моурария – район, где местные жители создали удивительный симбиоз с эмигрантами со всего мира, поэтому на прогулке мы поговорим с вами о том, как рождаются традиции. Из этих кварталов пошел декор “португальский мудехар”, соединивший черты европейского и исламского искусство, который вы рассмотрите на некоторых фасадах домов. На экскурсии вы узнаете, чем закончился местный фестиваль современного искусства, осмотрите фотогалерею под открытым небом и увидите дома, устоявшие во время землетрясения, а также самый красивый в Лиссабоне дом в азулежу.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, делаем остановку на кофе в одном тихом и укромном месте.
  • Обуйте удобную обувь, зарядите фотоаппараты и телефоны, на случай непогоды у меня есть дождевики. Поэтому хорошее настроение не испортит даже непогода.
  • Дополнительные расходы*: только если захотите что-то купить.
Моурария - побывать на родине фаду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в историческом центре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юля и я живу в городе мечты. Лиссабоша — это больше чем, просто город, она живая, она настоящая. И мне очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город, тот, который покорил меня. Уже на протяжении 5-ти лет я популяризирую Португалию в рунете, помогала в организации съемок телепередачи «Орёл и Решка», написала не один десяток интересных статей, обожаю вкусную еду и кофе. А еще у меня очень крутая страничка в инстаграм.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2018
ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ НАША ЭКСКУРСИЯ НА ТРИПСТЕРЕ И В ПОРТУГАЛИИ.МЫ С МУЖЕМ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ.ЮЛИЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА,КОТОРАЯ СТАРАЕТСЯ ПРЕПОДНЕСТИ ЗНАНИЯ О ЛИССАБОНЕ И ПОРТУГАЛИИ НЕ ТРЕВИАЛЬНО И С ЖИВЫМ ИНТЕРЕСОМ К ЛЮДЯМ ,ЖИВУЩИМ В ЭТОЙ СТРАРЕ.ГЕСМОТРЯ РС НЕПРОЭОДЯДИЙ ЖОДЖЬ -ЭКСКУРСИЯ СОСТОЯЛАСЬ И ЗАВЕРШИЛАСЬ ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ И ЗНАМЕНИТЫМИ ПИРОЖЕННЫИИ,ЗА ЭТО ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО.ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ,ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕМЫ ЭКСКУРСИИ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУШАТЬ ФАДУ ПУСТЬ И ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. С БЛАГОДАРНОСТЬЮ.МАРИНА И ПЕТР.
6 июня 2018
Юля прекрасно смогла подобрать нам маршрут согласно индивидуальному запросу и познакомить с городом. Экскурсия прошла легко, интересно и ярко. Настоятельно рекомендуем Юлю в качестве экскурсовода. Наше первое знакомство с городом стало незабываемым благодаря ей)
26 ноября 2017
Утром мы сошли с корабля и первый раз оказались на земле Португалии. Альберто был абсолютно пунктуален, и уже в 10.00 мы начали нашу прогулку. За несколько часов Альберто влюбил нас в город и страну окончательно и бесповоротно. Мы увидели абсолютно другую Европу, какой, наверное, нигде уже не увидеть теперь; очаровательные осколки прошлого, улочки, здания, людей, истории, оттенки и даже запахи...Это мог показать лишь человек, сам беззаветно влюбленный в этот удивительный город, ах, нет прости Альберто, ведь Лисбоа- женского рода...
Огромное спасибо!!! В коротком отзыве равно не передашь всех ощущений и эмоций, но если вам не важен шопинг и тусовки, и стали скучны путеводители-повторите, не пожалеете.
Andrew
8 ноября 2017
Блестяще. Это даже и экскурсией не назвать - конкретное погружение в тему. Альберто не работает "по пластинке", он разговаривает с людьми. Будем еще раз - придумаем что-нибудь еще. И это притом, что мы изъездили много чего, а подписаться на экскурсию решили впервые (было мало времени в Лиссабоне).
8 октября 2017
Это одна из самых фантастических экскурсий в моей жизни, и это лучшие в Португалии гиды, которых можно найти, - сомнений нет никаких... Альберто и Юля не просто хорошо знают Лиссабон: они живут им, любят его и не устают каждый день находить новые истории о нем, открывать новые для себя места. Поразительным образом Альберто (а потом и Юля присоединилась) помог за несколько часов создать яркий и незабываемый образ этого многоликого, теплого во всех смыслах, напоенного удивительным светом города, а главное - вдохновить на дальнейшие исследования и размышления о нем. Содержательнейший разговор, полезнейшие рекомендации и море позитивных впечатлений. Огромное спасибо, ребята, и удачи во всем!
Юлия
23 сентября 2017
Мы в Лиссабоне впервые. Заказали обзорную экскурсию по городу в рамках круизного однодневного посещения. Юлия с пониманием отнеслась к нам и подстроила под нас свой маршрут. Встретила около порта. Город сложный, много уровневый, улочки узкие, на мой взгляд, одинаковые. Легко заблудиться. Но рядом с Юлей чувствуешь себя комфортно. Спасибо ей за очень добрую, душевную атмосферу и заботу. Угостила местной вишневой настойкой и знаменитыми пирожками с треской - бакаляу)))
Она смогла показать город во всей красе и даже больше! Я горячо рекомендую всем прогулку с Юлией! Она великолепный современный гид. С ней интересно! Она максимально выкладывается, жаль времени у нас было мало, а так бы, я чувствую, она нас легко не отпустила. Мы обязательно вернемся, но на этот раз на подольше! Удачи!
22 сентября 2017
Спасибо Юле за прекрасную экскурсию - содержательную, спокойную и познавательную. Юля завела в такие уголки Лиссабона, в которые мы сами и не попали бы. И материал был значительно шире чем только фаду. Спасибо!
Ирина
4 августа 2017
Очень понравилось! Спасибо:)

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