8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Вы совершите путешествие в один из самых колоритных районов города, когда-то ставший родиной особого музыкального жанра фаду.
Здесь вы увидите настоящих лиссабонцев, рассмотрите фасады зданий в причудливо сплетенных стилях и узнаете любопытную историю района, который сумели превратить из криминального квартала в чудесное место для жизни.
Мы прогуляемся по одному из самых старых и неоднозначных районов португальской столицы. Здесь нет туристической суеты и музеев мировой известности, но именно здесь вы сможете ощутить дух и притронуться к особому колориту истинного Лиссабона. Здесь же вы сможете увидеть «алфасинья», то есть настоящих лиссабонцев. И, конечно, мы поговорим об уникальном музыкальном жанре фаду, который когда-то родился на этих самых улицах.
Весь мир в одном районе
Моурария — район, где местные жители создали удивительный симбиоз с эмигрантами со всего мира, поэтому на прогулке мы поговорим с вами о том, как рождаются традиции. Из этих кварталов пошел декор «португальский мудехар», соединивший черты европейского и исламского искусство, который вы рассмотрите на некоторых фасадах домов. На экскурсии вы узнаете, чем закончился местный фестиваль современного искусства, осмотрите фотогалерею под открытым небом и увидите дома, устоявшие во время землетрясения, а также самый красивый в Лиссабоне дом в азулежу.
Организационные детали
Экскурсия пешая, делаем остановку на кофе в одном тихом и укромном месте.
Обуйте удобную обувь, зарядите фотоаппараты и телефоны, на случай непогоды захватите зонтик
Дополнительные расходы*: только если захотите что-то купить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 466 туристов
Мы — Юля и Альберто. Нас называют амбассадорами Лиссабона. Нам очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город и его историю
Мы популяризируем Португалию читать дальшеуменьшить
в рунете, помогали в организации съёмок телепередач «Орёл и Решка», работали с блогерами над контентом, поэтому, возможно, вы уже где-то нас видели. Мы написали не один десяток интересных статей, обожаем вкусную еду и кофе.
Альберто наполовину португалец, у него невероятная история семьи, поэтому некоторые эпизоды из летописи Португалии он знает из первых уст. Он даже успел послужить в португальской армии.
А у Юли очень классная страничка в соцсети с картинками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Марина
Утром мы сошли с корабля и первый раз оказались на земле Португалии. Альберто был абсолютно пунктуален, и уже в 10.00 мы начали нашу прогулку. За несколько часов Альберто влюбил нас читать дальшеуменьшить
в город и страну окончательно и бесповоротно. Мы увидели абсолютно другую Европу, какой, наверное, нигде уже не увидеть теперь; очаровательные осколки прошлого, улочки, здания, людей, истории, оттенки и даже запахи… Это мог показать лишь человек, сам беззаветно влюбленный в этот удивительный город, ах, нет прости Альберто, ведь Лисбоа- женского рода… Огромное спасибо!!! В коротком отзыве равно не передашь всех ощущений и эмоций, но если вам не важен шопинг и тусовки, и стали скучны путеводители-повторите, не пожалеете.
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А
Алина
Это одна из самых фантастических экскурсий в моей жизни, и это лучшие в Португалии гиды, которых можно найти, - сомнений нет никаких… Альберто и Юля не просто хорошо знают Лиссабон: читать дальшеуменьшить
они живут им, любят его и не устают каждый день находить новые истории о нем, открывать новые для себя места. Поразительным образом Альберто (а потом и Юля присоединилась) помог за несколько часов создать яркий и незабываемый образ этого многоликого, теплого во всех смыслах, напоенного удивительным светом города, а главное - вдохновить на дальнейшие исследования и размышления о нем. Содержательнейший разговор, полезнейшие рекомендации и море позитивных впечатлений. Огромное спасибо, ребята, и удачи во всем!
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Юлия
Мы в Лиссабоне впервые. Заказали обзорную экскурсию по городу в рамках круизного однодневного посещения. Юлия с пониманием отнеслась к нам и подстроила под нас свой маршрут. Встретила около порта. Город читать дальшеуменьшить
сложный, много уровневый, улочки узкие, на мой взгляд, одинаковые. Легко заблудиться. Но рядом с Юлей чувствуешь себя комфортно. Спасибо ей за очень добрую, душевную атмосферу и заботу. Угостила местной вишневой настойкой и знаменитыми пирожками с треской - бакаляу))) Она смогла показать город во всей красе и даже больше! Я горячо рекомендую всем прогулку с Юлией! Она великолепный современный гид. С ней интересно! Она максимально выкладывается, жаль времени у нас было мало, а так бы, я чувствую, она нас легко не отпустила. Мы обязательно вернемся, но на этот раз на подольше! Удачи!
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м
марина
ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ НАША ЭКСКУРСИЯ НА ТРИПСТЕРЕ И В ПОРТУГАЛИИ. МЫ С МУЖЕМ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. ЮЛИЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА,КОТОРАЯ СТАРАЕТСЯ ПРЕПОДНЕСТИ ЗНАНИЯ О ЛИССАБОНЕ И ПОРТУГАЛИИ НЕ ТРЕВИАЛЬНО И С читать дальшеуменьшить
ЖИВЫМ ИНТЕРЕСОМ К ЛЮДЯМ,ЖИВУЩИМ В ЭТОЙ СТРАРЕ. ГЕСМОТРЯ РС НЕПРОЭОДЯДИЙ ЖОДЖЬ -ЭКСКУРСИЯ СОСТОЯЛАСЬ И ЗАВЕРШИЛАСЬ ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ И ЗНАМЕНИТЫМИ ПИРОЖЕННЫИИ,ЗА ЭТО ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО. ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ,ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕМЫ ЭКСКУРСИИ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУШАТЬ ФАДУ ПУСТЬ И ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. С БЛАГОДАРНОСТЬЮ. МАРИНА И ПЕТР.
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Andrew
Блестяще. Это даже и экскурсией не назвать - конкретное погружение в тему. Альберто не работает "по пластинке", он разговаривает с людьми. Будем еще раз - придумаем что-нибудь еще. И это притом, что мы изъездили много чего, а подписаться на экскурсию решили впервые (было мало времени в Лиссабоне).
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О
Ольга
Юля прекрасно смогла подобрать нам маршрут согласно индивидуальному запросу и познакомить с городом. Экскурсия прошла легко, интересно и ярко. Настоятельно рекомендуем Юлю в качестве экскурсовода. Наше первое знакомство с городом стало незабываемым благодаря ей)
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