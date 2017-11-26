8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы совершите путешествие в один из самых колоритных районов города, когда-то ставший родиной особого музыкального жанра фаду. Здесь вы увидите настоящих лиссабонцев, рассмотрите фасады зданий в причудливо сплетенных стилях и узнаете любопытную историю района, который сумели превратить из криминального квартала в чудесное место для жизни.

Описание экскурсии

Душевный Лиссабон

Мы прогуляемся по одному из самых старых и неоднозначных районов португальской столицы. Здесь нет туристической суеты и музеев мировой известности, но именно здесь вы сможете ощутить дух и притронуться к особому колориту истинного Лиссабона. Здесь же вы сможете увидеть «алфасинья», то есть настоящих лиссабонцев. И, конечно, мы поговорим об уникальном музыкальном жанре фаду, который когда-то родился на этих самых улицах.

Весь мир в одном районе

Моурария — район, где местные жители создали удивительный симбиоз с эмигрантами со всего мира, поэтому на прогулке мы поговорим с вами о том, как рождаются традиции. Из этих кварталов пошел декор «португальский мудехар», соединивший черты европейского и исламского искусство, который вы рассмотрите на некоторых фасадах домов. На экскурсии вы узнаете, чем закончился местный фестиваль современного искусства, осмотрите фотогалерею под открытым небом и увидите дома, устоявшие во время землетрясения, а также самый красивый в Лиссабоне дом в азулежу.

Организационные детали