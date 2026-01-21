города, погрузит вас в атмосферу национальной культуры.
Узнайте о происхождении фаду и особенностях португальской кухни, попробовав суп caldo verde, рыбную катаплану и свинину по-португальски. Это вечер, который подарит вам истинное понимание души Лиссабона
Вы проведете вечер в одном из аутентичных ресторанов Лиссабона под звуки фаду — португальского романса и самой яркой составляющей национальной культуры. Для местных жителей это не просто музыкальный жанр, а способ излить душу: в португальском языке даже есть слово «saudade», обозначающее целую бурю чувств и эмоций, которые сплетаются воедино в звуках фаду. Вы узнаете о зарождении португальского романса, о его месте в ночной жизни Лиссабона и, конечно, услышите фаду в исполнении лучших фадишт города.
Насладиться португальской кухней
Вы не только приобщитесь к культуре португальского романса, но и отведаете лучшие блюда национальной кухни. На ужин вас ждут закуски (паштеты из тунца и сардин, португальская жареная колбаска), традиционный суп caldo verde, визитные карточки ресторана — рыбная катаплана или свинина по-португальски, которая готовится с добавлением мелких ракушек, десерт, а также прекрасное местное вино. А в перерывах поговорим о специфике португальской кухни и особенностях приготовления её «фирменных» блюд.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены блюда из меню ужина, но хотим вас предупредить, что традиционно в ресторанах Португалии на стол ставят закуски (хлеб, паштеты, масло и др.), но это не комплимент от ресторана и будет включено в ваш счет. Вы можете сразу отказаться или не трогать закуски, тогда вам не нужно будет за них платить.
Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 843 туристов
Мы не просто гиды, скорее ваши друзья в Португалии. Наша миссия — передать любовь к этой стране, её культуре, истории и природе в лёгкой и непринуждённой форме.
У нас нет случайных читать дальшеуменьшить
людей. Гиды живут здесь уже много лет, имеют профильное образование и большой опыт в туризме. Одни пишут книги о Португалии или научные статьи, другие получают удовольствие, когда приводят новых членов в наш «клуб любителей Португалии». Как сказал один коллега: «Для меня это не работа, а отдых, при котором я постоянно путешествую по стране с интересными людьми».
Мы понимаем: то, что увлекает одних путешественников, может не подойти другим. Поэтому для каждого подбираем гида, который максимально соответствует интересам. Так экскурсии получаются индивидуальными и адаптируются под группу, обстановку и даже погоду.
А ещё мы поможем с выбором отеля и ресторана, встретим в аэропорту и поддержим на всём пути. Большинство путешественников возвращаются к нам снова или рекомендуют друзьям — и это главная награда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Милена
Были с мужем на ужине под звуки фаду. Прекрасная организация мероприятия. Спасибо Борису: забрал у отеля, много интересного рассказал и объяснил! Супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Sergej
Отличное мероприятие, неотъемлемая часть ознакомления с местной культурой. Доставка на место на комфортном автомобиле с дружелюбным, общительным водителем. Замечательная кухня, как в принципе везде в Лиссабоне. Считаю обязательной, для большего понимания местной культуры и обычаев
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Португадьский ужин с фаду прошел отлично. Время отведенное для ужина пролетело незаметно. Был концерт с участием 3-х фадистов. Ужин тоже был неплохой. . Суп, рыба или мясо и десерт Ресторан был небольшой, но в стиле средневековья. Мы остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Ресторан очень хороший, ужин вкусен и красиво подан, музыкальная программа интересная. В помещении комфортно, незаурядный антураж. Мне все понравилось! Всем советую провести там один из вечеров, такую музыку и песни-романсы обязательно надо услышать.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Экскурсия очень понравилась! Еда была вкусная, вино хорошее, фаду - это что-то потрясающее! Очень уютная атмосфера небольшого ресторанчика. Уходить не хотелось.)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии на «Португальский ужин под звуки фаду»