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Португальский ужин под звуки фаду

Вечер в Лиссабоне станет незабываемым с португальским ужином и фаду. Насладитесь вкуснейшими блюдами и живой музыкой в уютном ресторане
В Лиссабоне можно провести незабываемый вечер, наслаждаясь португальским ужином под звуки фаду. В уютном ресторане вас ждут вкуснейшие закуски, традиционные рыбные блюда и изысканные десерты.

Фаду, португальский романс, исполненный лучшими фадиштами
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города, погрузит вас в атмосферу национальной культуры.

Узнайте о происхождении фаду и особенностях португальской кухни, попробовав суп caldo verde, рыбную катаплану и свинину по-португальски. Это вечер, который подарит вам истинное понимание души Лиссабона

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎶 Живая музыка фаду
  • 🍷 Традиционные португальские блюда
  • 🍲 Ужин в аутентичном ресторане
  • 🎤 Исполнение лучших фадишт
  • 🍴 Уникальный кулинарный опыт
  • 🌆 Погружение в культуру Лиссабона
Португальский ужин под звуки фаду
Португальский ужин под звуки фаду
Португальский ужин под звуки фаду

Что можно увидеть

  • Аутентичные рестораны
  • Лучшие фадишты

Описание экскурсии

Насадиться настоящим фаду

Вы проведете вечер в одном из аутентичных ресторанов Лиссабона под звуки фаду — португальского романса и самой яркой составляющей национальной культуры. Для местных жителей это не просто музыкальный жанр, а способ излить душу: в португальском языке даже есть слово «saudade», обозначающее целую бурю чувств и эмоций, которые сплетаются воедино в звуках фаду. Вы узнаете о зарождении португальского романса, о его месте в ночной жизни Лиссабона и, конечно, услышите фаду в исполнении лучших фадишт города.

Насладиться португальской кухней

Вы не только приобщитесь к культуре португальского романса, но и отведаете лучшие блюда национальной кухни. На ужин вас ждут закуски (паштеты из тунца и сардин, португальская жареная колбаска), традиционный суп caldo verde, визитные карточки ресторана — рыбная катаплана или свинина по-португальски, которая готовится с добавлением мелких ракушек, десерт, а также прекрасное местное вино. А в перерывах поговорим о специфике португальской кухни и особенностях приготовления её «фирменных» блюд.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены блюда из меню ужина, но хотим вас предупредить, что традиционно в ресторанах Португалии на стол ставят закуски (хлеб, паштеты, масло и др.), но это не комплимент от ресторана и будет включено в ваш счет. Вы можете сразу отказаться или не трогать закуски, тогда вам не нужно будет за них платить.
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — Организатор в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 843 туристов
Мы не просто гиды, скорее ваши друзья в Португалии. Наша миссия — передать любовь к этой стране, её культуре, истории и природе в лёгкой и непринуждённой форме. У нас нет случайных
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людей. Гиды живут здесь уже много лет, имеют профильное образование и большой опыт в туризме. Одни пишут книги о Португалии или научные статьи, другие получают удовольствие, когда приводят новых членов в наш «клуб любителей Португалии». Как сказал один коллега: «Для меня это не работа, а отдых, при котором я постоянно путешествую по стране с интересными людьми». Мы понимаем: то, что увлекает одних путешественников, может не подойти другим. Поэтому для каждого подбираем гида, который максимально соответствует интересам. Так экскурсии получаются индивидуальными и адаптируются под группу, обстановку и даже погоду. А ещё мы поможем с выбором отеля и ресторана, встретим в аэропорту и поддержим на всём пути. Большинство путешественников возвращаются к нам снова или рекомендуют друзьям — и это главная награда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Милена
Были с мужем на ужине под звуки фаду.
Прекрасная организация мероприятия. Спасибо Борису: забрал у отеля, много интересного рассказал и объяснил!
Супер!
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Sergej
Отличное мероприятие, неотъемлемая часть ознакомления с местной культурой. Доставка на место на комфортном автомобиле с дружелюбным, общительным водителем. Замечательная кухня, как в принципе везде в Лиссабоне. Считаю обязательной, для большего понимания местной культуры и обычаев
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Наталья
Португадьский ужин с фаду прошел отлично. Время отведенное для ужина пролетело незаметно. Был концерт с участием 3-х фадистов. Ужин тоже был неплохой. . Суп, рыба или мясо и десерт Ресторан был небольшой, но в стиле средневековья. Мы остались довольны.
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Ю
Ресторан очень хороший, ужин вкусен и красиво подан, музыкальная программа интересная. В помещении комфортно, незаурядный антураж. Мне все понравилось! Всем советую провести там один из вечеров, такую музыку и песни-романсы обязательно надо услышать.
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Д
Экскурсия очень понравилась! Еда была вкусная, вино хорошее, фаду - это что-то потрясающее! Очень уютная атмосфера небольшого ресторанчика. Уходить не хотелось.)
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