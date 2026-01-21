города, погрузит вас в атмосферу национальной культуры. Узнайте о происхождении фаду и особенностях португальской кухни, попробовав суп caldo verde, рыбную катаплану и свинину по-португальски. Это вечер, который подарит вам истинное понимание души Лиссабона

Описание экскурсии

Насадиться настоящим фаду

Вы проведете вечер в одном из аутентичных ресторанов Лиссабона под звуки фаду — португальского романса и самой яркой составляющей национальной культуры. Для местных жителей это не просто музыкальный жанр, а способ излить душу: в португальском языке даже есть слово «saudade», обозначающее целую бурю чувств и эмоций, которые сплетаются воедино в звуках фаду. Вы узнаете о зарождении португальского романса, о его месте в ночной жизни Лиссабона и, конечно, услышите фаду в исполнении лучших фадишт города.

Насладиться португальской кухней

Вы не только приобщитесь к культуре португальского романса, но и отведаете лучшие блюда национальной кухни. На ужин вас ждут закуски (паштеты из тунца и сардин, португальская жареная колбаска), традиционный суп caldo verde, визитные карточки ресторана — рыбная катаплана или свинина по-португальски, которая готовится с добавлением мелких ракушек, десерт, а также прекрасное местное вино. А в перерывах поговорим о специфике португальской кухни и особенностях приготовления её «фирменных» блюд.

Организационные детали