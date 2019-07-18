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  4. Португальский ужин под звуки фаду

Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни

Олег
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Олег – экскурсионное агентство
В ароматах местной кухни и звуках португальского романса скрываются, пожалуй, самые колоритные грани Лиссабона.

Предлагаем вам отправиться на ужин в уютный ресторан, чтобы попробовать вкуснейшие закуски и традиционные рыбные блюда Португалии, слушая самых уважаемых исполнителей фаду в городе.

Вы не только проведете вечер в потрясающей атмосфере, но и получите опыт, который поможет понять душу самого Лиссабона.
От 160 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Португальский ужин под звуки фаду
Португальский ужин под звуки фаду

Что вас ожидает

Насадиться настоящим фаду
Вы проведете вечер в одном из аутентичных ресторанов Лиссабона под звуки фаду — португальского романса и самой яркой составляющей национальной культуры. Для местных жителей это не просто музыкальный жанр, а способ излить душу: в португальском языке даже есть слово «saudade», обозначающее целую бурю чувств и эмоций, которые сплетаются воедино в звуках фаду. Вы узнаете о зарождении португальского романса, о его месте в ночной жизни Лиссабона и, конечно, услышите фаду в исполнении лучших фадишт города.

Насладиться португальской кухней
Вы не только приобщитесь к культуре португальского романса, но и отведаете лучшие блюда национальной кухни. На ужин вас ждут закуски (паштеты из тунца и сардин, португальская жареная колбаска), традиционный суп caldo verde, визитные карточки ресторана — рыбная катаплана или свинина по-португальски, которая готовится с добавлением мелких ракушек, десерт, а также прекрасное местное вино. А в перерывах поговорим о специфике португальской кухни и особенностях приготовления её «фирменных» блюд.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены блюда из меню ужина, но хотим вас предупредить, что традиционно в ресторанах Португалии на стол ставят закуски (хлеб, паштеты, масло и др.), но это не комплимент от ресторана и будет включено в ваш счет. Вы можете сразу отказаться или не трогать закуски, тогда вам не нужно будет за них платить.
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Португальский ужин под звуки фаду
Португальский ужин под звуки фаду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Еда была вкусная, вино хорошее, фаду - это что-то потрясающее! Очень уютная атмосфера небольшого ресторанчика. Уходить не хотелось.)
30 сентября 2018
Ресторан очень хороший, ужин вкусен и красиво подан, музыкальная программа интересная. В помещении комфортно, незаурядный антураж. Мне все понравилось! Всем советую провести там один из вечеров, такую музыку и песни-романсы обязательно надо услышать.

Олег проводит ещё 8 экскурсий

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