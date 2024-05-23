Район Белен

Найдено 12 экскурсий в категории «Район Белен» в Лиссабоне на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Белень - пристань первооткрывателей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
41 за человека
Белен: время открытий
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
8 отзывов
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
39 за человека
Самобытный Белен на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Жемчужины Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Жемчужины Лиссабона
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
98 за всё до 8 чел.
Лиссабон. Глава вторая: Белен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Белен - другой Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • И
    Инна
    20 мая 2024
    Белень - пристань первооткрывателей
    Замечательный гид и экскурсия, очень грамотно выстроенный рассказ, точно по заявленной теме, но при этом к концу как-то незаметно начинаешь
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    и в королях, и в общей истории Португалии ориентироваться. Получила огромное удовольствие от хорошего языка рассказчика, интересных историй и общения в целом. Очень рекомендую как приехавшим в первый раз, так и путешественникам, желающим освежить в памяти знакомое и узнать что-то новое: если хотите познавательно погулять по самым красивым и интересным местам города, берите любой тур у Елены - не пожалеете))

  • В
    Виталий
    17 мая 2024
    Белень - пристань первооткрывателей
    Елена - экскурсовод, происводящий впечатление действительно глубоко знающего историю во всех деталях. Но общее впечатление от экскурсии всё таки было не однозначным.
  • M
    Marina
    1 января 2024
    Белен: время открытий
    Мы поехали на эту экскурсию буквально на второй день пребывания в Лиссабоне. Наталья была вовремя и мы быстро нашли друг
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    друга на месте встречи. Рассказ гида был интересен и взрослым и подросткам (15 и 18 лет). Очень легко, интересно и быстро пролетело время экскурсии. Наши подростки были заняты экскурсией, фото и видео съемкой, что было очень приятно наблюдать! Мы плавно погрузились в атмосферу города, его истории и величественных архитектурных творений прошлого. Очень рады, что наша небольшая группа провела время с Натальей, узнали много интересного из прошлого, нашли отголоски в настоящем. С большим удовольствием желаем команде Юлии и Натальи успехов и благополучия! С Новым Годом!

  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Белен и эпоха мореплавателей
    Экскурсию проводила Татьяна, так как Ольга не смогла в этот день по уважительной причине. Не смотря на то, что было
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    очень холодно, дождь и сильный ветер в этот день, Татьяна смогла нам показать и рассказать всё что было запланировано. В ожидании открытия церкви, провели в прекрасной исторической кондитерской, куда попали, благодаря Татьяне практически без очереди. Спасибо за интересную экскурсию!

  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Белен: время открытий
    Все понравилось, экскурсия дает возможность комфортно посетить места, до которых не очень удобно добираться туристам самостоятельно) Рада, что мероприятие состоялось, несмотря на маленькую группу в наш день
  • А
    Анна
    23 августа 2023
    Белень - пристань первооткрывателей
    Все очень понравилось, я узнала много нового для себя. Елена умеете вовлекать в историю и события разных лет, всем рекомендую
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    эту экскурсию, не пожалеете. И это была моя вторая экскурсия с этим гидом и я еще раз убедилась, что я сама бы никогда не осмотрела столько достопримечательностей как с ней. Так же спасибо Елене за ее работу и отличную экскурсию.

  • N
    Nataliia
    19 августа 2023
    Чудеса и роскошь района Белень
    Прекрасно подан материал, логично продуман маршрут. Огромное отдельное спасибо Оксане за оперативность (заказала экскурсию за 12часов до встречи).
  • Д
    Дарья
    1 августа 2023
    Белен: время открытий
    Наталья отличный гид, была на нескольких экскурсиях с ней, очень много интересной информации о посещенных нами местах, много полезных советов, все отлично организовано, спасибо!
  • О
    Ольга
    27 апреля 2023
    Самобытный Белен на тук-туке
    Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали, смотрели видео, учились читать
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    по-португальски. Хотелось начать знакомство с городом с общей картины, увидеть его с разных точек, увидеть ключевые места, связанные с его великой и драматической историей. Сын, признаюсь, не большой любитель одолевать километры по городу, а муж накануне повредил ногу, так что я решила поискать экскурсию на тук-туке. Экскурсии Романа мне сразу приглянулись по описаниям, и я выбрала одну из них - ту, что, на мой взгляд иногда больше заинтересовать сынишку историями о мореплавателях. И тут я должна выразить огромную благодарность Роману: уже встретившись с нами и поняв наши интересы и возможности, он предложил изменить маршрут и провез нас по самым старым районам города, вверх-вниз по узким улочкам от одного исторического места до другого, не забывая о прекрасных панорамных площадках. Если вы планируете первое знакомство с городом, рекомендую именно такой маршрут в первый день, а когда потом в следующие дни будете сами гулять по районам Альфама, Граса или Кайша, будете вспоминать истории Романа о городе, его героях и обитателях, научитесь отличать самые старые дома и будете знать, какие музеи именно вам стоит посетить! А также будете знать, что заказывать в ресторанчике и как поблагодарить местного жителя, объяснившего вам дорогу. Роман давно живёт в Португалии, и вы можете узнать от него, как живут люди в Лиссабоне и за его пределами, отличаются ли темпераментом выходцы из Бразилии и многое другое. Его советы, как организовать наш отдых после экскурсии, тоже оказались бесценными! А ещё Роман прекрасный фотограф, и от поездки у вас останутся отличные снимки в уникальных ракурсах. Как человек с университетским историческим образованием и как человек, связанный с экскурсионным делом, ставлю содержанию экскурсии Романа пятёрку с плюсом!

    Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читалиМы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Белен»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Белен и эпоха мореплавателей
  2. Чудеса и роскошь района Белень
  3. Имперский Лиссабон
  4. Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
  5. Белень - пристань первооткрывателей
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Район Белен" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 39 до 240. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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