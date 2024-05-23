1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€41 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€98 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
- ИИнна20 мая 2024Замечательный гид и экскурсия, очень грамотно выстроенный рассказ, точно по заявленной теме, но при этом к концу как-то незаметно начинаешь
- ВВиталий17 мая 2024Елена - экскурсовод, происводящий впечатление действительно глубоко знающего историю во всех деталях. Но общее впечатление от экскурсии всё таки было не однозначным.
- MMarina1 января 2024Мы поехали на эту экскурсию буквально на второй день пребывания в Лиссабоне. Наталья была вовремя и мы быстро нашли друг
- ООльга27 октября 2023Экскурсию проводила Татьяна, так как Ольга не смогла в этот день по уважительной причине. Не смотря на то, что было
- ААнна16 октября 2023Все понравилось, экскурсия дает возможность комфортно посетить места, до которых не очень удобно добираться туристам самостоятельно) Рада, что мероприятие состоялось, несмотря на маленькую группу в наш день
- ААнна23 августа 2023Все очень понравилось, я узнала много нового для себя. Елена умеете вовлекать в историю и события разных лет, всем рекомендую
- NNataliia19 августа 2023Прекрасно подан материал, логично продуман маршрут. Огромное отдельное спасибо Оксане за оперативность (заказала экскурсию за 12часов до встречи).
- ДДарья1 августа 2023Наталья отличный гид, была на нескольких экскурсиях с ней, очень много интересной информации о посещенных нами местах, много полезных советов, все отлично организовано, спасибо!
- ООльга27 апреля 2023Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали, смотрели видео, учились читать
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Белен»
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