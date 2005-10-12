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Обидуш — средневековая сказка

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Пройдя через главные ворота крепости города Обидуш, мы с вами совершим настоящее путешествие во времени.

Прогуливаясь узкими улочками среди белоснежных домиков и многочисленных церквей, у Вас будет великолепная возможность окунуться во времена средневековья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €55 за экскурсию

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Обидуш — средневековая сказка
Обидуш — средневековая сказка

Что вы увидите

  • Главные ворота крепости
  • Величественный замок
  • Главная улица города
  • Церковь Св. Петра
  • Церковь Св. Марии
  • Площадь Св. Марии
Обидуш — город-сказка с атмосферой далекого прошлого
В городе расположен величественный замок 🏰, а сам город 🏙️ окружают средневековые стены, откуда открывается изумительный вид на его окрестности. Обидуш является самым романтичным городом, потому что многие короли Португалии дарили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Город прошел через большинство королев, и это благоприятно повлияло на его развитие. Многие португальские монархи любили проводить здесь медовый месяц, поэтому до сих пор этот город является излюбленным местом у молодоженов.
Мы с Вами посетим самые известные достопримечательности 🏛️ города, где вы услышите легенду о завоевании города первым королём Португалии, а также узнаете почему одну из дверей, ведущую в крепость, называют «Дверью измены», а жителей горда — «кротами». Во время этой экскурсии 🧭 Вы также узнаете о судьбах монархов, которые оставили след в истории 📖 города, ознакомитесь с бытом простых горожан в прошлом и о любопытных особенностях современной жизни Обидуша.
А в завершение нашей прогулки мы с Вами обязательно попробуем вишневый ликер — жинжу, которым славится Обидуш. Жинжу здесь подают в шоколадных стаканчиках, что является очень удачным сочетанием вкуса шоколада и ликера.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Главные городские ворота
Обидуш — средневековая сказка
Обидуш — средневековая сказка
Обидуш — средневековая сказка
Обидуш — средневековая сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Oльга Г.
Oльга Г.
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