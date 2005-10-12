Обидуш — город-сказка с атмосферой далекого прошлого

В городе расположен величественный замок 🏰, а сам город 🏙️ окружают средневековые стены, откуда открывается изумительный вид на его окрестности. Обидуш является самым романтичным городом, потому что многие короли Португалии дарили его в качестве свадебного подарка своим возлюбленным. Город прошел через большинство королев, и это благоприятно повлияло на его развитие. Многие португальские монархи любили проводить здесь медовый месяц, поэтому до сих пор этот город является излюбленным местом у молодоженов.

Мы с Вами посетим самые известные достопримечательности 🏛️ города, где вы услышите легенду о завоевании города первым королём Португалии, а также узнаете почему одну из дверей, ведущую в крепость, называют «Дверью измены», а жителей горда — «кротами». Во время этой экскурсии 🧭 Вы также узнаете о судьбах монархов, которые оставили след в истории 📖 города, ознакомитесь с бытом простых горожан в прошлом и о любопытных особенностях современной жизни Обидуша.

А в завершение нашей прогулки мы с Вами обязательно попробуем вишневый ликер — жинжу, которым славится Обидуш. Жинжу здесь подают в шоколадных стаканчиках, что является очень удачным сочетанием вкуса шоколада и ликера.