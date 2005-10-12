Во время этого автомобильного тура Вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья.

Я познакомлю Вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории 📖. Сначала мы пройдёмся по улочкам средневекового города Обидуш (Óbidos) — одного из древнейших и самых романтичных городов Португалии, где можно попробовать вкуснейший вишнёвый ликёр в шоколадных стаканчиках.

Затем мы с Вами отправимся в Монастырь Санта-Мария де Алкобаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça) — первый храм монашеского ордена цистерцианцев в Португалии, который и по сей день остается самым большим в стране. Здесь Вы узнаете почему монастырь известен как Обитель тишины, как монахи-цистерцианцы ловили рыбу 🐟, не выходя из монастырской кухни 🥧, а также услышите удивительную историю любви португальских Ромео и Джульетты.

Во время следующей остановки мы с Вами посетим величайший шедевр архитектуры, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Монастырь Санта-Мария да Витория (Santa Maria da Vitória na Batalha), расположенный в городе Баталья (Batalha). Вы услышите историю о том как благодаря умению великого полководца и вмешательству высших сил, Португалия отвоевала свою независимость у Испании.

На обратном пути мы побываем в рыбацком городке Назаре (Nazaré), где можно окунуться в атмосферу былых времен и традиций Португалии. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ города является изображение Чёрной Мадонны (по преданию изображение вырезал сам св. Иосиф — отчим Иисуса) у которой просил покровительства сам Васко да Гама, перед отплытием в Индию.

Внимание, стоимость 150€ указана за услуги гида на вашем автомобиле 🚘 экскурсии 🧭 на нашем автомобиле – 350€ для 1-7 человек (экскурсия проводится на комфортабельном минивэне).