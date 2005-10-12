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Путешествие в Средневековье

5
7 отзывов
Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
В Португалии сохранились уголки, где моментально можно перенестись в средневековье.

Эти места словно застыли в прошлом, их не тронула современность.

Для вас я подготовила однодневное путешествие по 3 городам и 2 монастырям.

Со мной вы попробуете вишневый ликер в шоколадных стаканчиках, прикоснетесь к Черной Мадонне и узнаете о португальских Ромео и Джульетте.

Для вас я открою совершенно другую Португалию.

На день мы уедем из современного Лиссабона и переместимся на несколько веков назад — прямиком в средневековье!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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Путешествие в Средневековье
Путешествие в Средневековье

Что вы увидите

  • город Обидуш
  • Монастырь Санта-Мария де Алкобаса
  • Монастырь Санта-Мария да Витория
  • город Назаре
  • город Алкобаса
Во время этого автомобильного тура Вы побываете в тех городах и местах Португалии, где до сих пор сохранился дух средневековья.
Я познакомлю Вас с великолепными памятниками западноевропейской архитектуры, которые были свидетелями самых важных событий португальской истории 📖. Сначала мы пройдёмся по улочкам средневекового города Обидуш (Óbidos) — одного из древнейших и самых романтичных городов Португалии, где можно попробовать вкуснейший вишнёвый ликёр в шоколадных стаканчиках.
Затем мы с Вами отправимся в Монастырь Санта-Мария де Алкобаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça) — первый храм монашеского ордена цистерцианцев в Португалии, который и по сей день остается самым большим в стране. Здесь Вы узнаете почему монастырь известен как Обитель тишины, как монахи-цистерцианцы ловили рыбу 🐟, не выходя из монастырской кухни 🥧, а также услышите удивительную историю любви португальских Ромео и Джульетты.
Во время следующей остановки мы с Вами посетим величайший шедевр архитектуры, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Монастырь Санта-Мария да Витория (Santa Maria da Vitória na Batalha), расположенный в городе Баталья (Batalha). Вы услышите историю о том как благодаря умению великого полководца и вмешательству высших сил, Португалия отвоевала свою независимость у Испании.
На обратном пути мы побываем в рыбацком городке Назаре (Nazaré), где можно окунуться в атмосферу былых времен и традиций Португалии. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ города является изображение Чёрной Мадонны (по преданию изображение вырезал сам св. Иосиф — отчим Иисуса) у которой просил покровительства сам Васко да Гама, перед отплытием в Индию.
Внимание, стоимость 150€ указана за услуги гида на вашем автомобиле 🚘 экскурсии 🧭 на нашем автомобиле – 350€ для 1-7 человек (экскурсия проводится на комфортабельном минивэне).
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Путешествие в Средневековье
Путешествие в Средневековье
Путешествие в Средневековье
Путешествие в Средневековье
Путешествие в Средневековье
Путешествие в Средневековье
Путешествие в Средневековье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Oльга Г.
Oльга Г.
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7 отзывов оставили туристы

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