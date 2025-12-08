Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За три часа мы пройдём по центральным улицам Лиссабона и узнаем, как город менялся на протяжении веков. По пути нас ждут истории о традициях и культуре, легенды и гастрономические остановки.



Маршрут проходит по ровной местности, поэтому прогулка подойдёт каждому, а завершится она в самом сердце столицы — на главной площади у реки.

Евгения Ваш гид в Лиссабоне

Описание экскурсии Если вы хотите познакомиться с Лиссабоном легко и красиво, эта прогулка по Байше и Шиаду — лучший выбор. Мы пройдём по центральным улицам и площадям, где каждая деталь хранит свою историю: от волнистой плитки на Россио до арки Руа Аугушта, которая встречает гостей города. Я расскажу, что такое мануэлино, калсада, азулежу и главное португальское чувство -саудаде. В Байше мы попробуем жинжинью так, как пьют её сами лиссабонцы, заглянем в паштеларию с чудесным видом и полакомимся самыми вкусными паштейшами. А ещё попробуем нежнейший презунто с бокалом красного вина. После этого мы отправимся в Шиаду — богемный квартал поэтов, художников и писателей. Здесь рождалась культура Лиссабона XIX века, здесь кипела жизнь и до сих пор чувствуется дух столицы. Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет увидеть сердце Лиссабона, прочувствовать его атмосферу и открыть для себя город не как турист, а как гость, которому показывают самое лучшее.

