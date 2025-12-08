За три часа мы пройдём по центральным улицам Лиссабона и узнаем, как город менялся на протяжении веков. По пути нас ждут истории о традициях и культуре, легенды и гастрономические остановки.
Маршрут проходит по ровной местности, поэтому прогулка подойдёт каждому, а завершится она в самом сердце столицы — на главной площади у реки.
Описание экскурсииЕсли вы хотите познакомиться с Лиссабоном легко и красиво, эта прогулка по Байше и Шиаду — лучший выбор. Мы пройдём по центральным улицам и площадям, где каждая деталь хранит свою историю: от волнистой плитки на Россио до арки Руа Аугушта, которая встречает гостей города. Я расскажу, что такое мануэлино, калсада, азулежу и главное португальское чувство -саудаде. В Байше мы попробуем жинжинью так, как пьют её сами лиссабонцы, заглянем в паштеларию с чудесным видом и полакомимся самыми вкусными паштейшами. А ещё попробуем нежнейший презунто с бокалом красного вина. После этого мы отправимся в Шиаду — богемный квартал поэтов, художников и писателей. Здесь рождалась культура Лиссабона XIX века, здесь кипела жизнь и до сих пор чувствуется дух столицы. Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет увидеть сердце Лиссабона, прочувствовать его атмосферу и открыть для себя город не как турист, а как гость, которому показывают самое лучшее.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Россио
- Площадь Коммерции и арка Руа Аугушта
- Атмосферные улочки Байши с азулежу и калсада
- Историческая рюмочная, где пьют жинжинью «по-лиссабонски»
- Паштелария с видом на город
- Шиаду - район поэтов, художников и богемы
- Легендарные магазины и кафе XIX века, в которых рождалась культура столицы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça dos Restauradores, 1250-188 Lisboa, Portugal
Завершение: Praça do Comércio, 1100-148 Lisboa, Portugal
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
