Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
4 апр в 09:00
€115 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Praça dos Restauradores 1250-096 Lisboa
Расписание: В любое удобное Вам время.
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лиссабон - город контрастов
Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€140 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- IIrena18 февраля 2025Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город. Большое спасибо ей!
- ССветлана2 января 2025Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!
- ААнастасия18 сентября 2024Выражаем огромную благодарность гашему гиду Елене за замечательную экскурсию по великолепному городу Лиссабону❤️✨️🇵🇹Былр очень познавательно и интересно🥰 Мы влюбились💫 С уважением, Анастасия и Антон
- KKramaren22 июля 2019Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Квартал Шиаду»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Квартал Шиаду" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 140. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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