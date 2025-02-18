Квартал Шиаду – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Квартал Шиаду» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Пешая
4 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
Расписание: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€43 за человека
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Начало: Ваш отель или порт для круизов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
4 апр в 09:00
€115 за экскурсию
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Лиссабону
Начало: Praça dos Restauradores 1250-096 Lisboa
Расписание: В любое удобное Вам время.
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€120 за экскурсию
Лиссабон - город контрастов
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Лиссабон - город контрастов
Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€140 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irena
    18 февраля 2025
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Тур очень понравился,гид Елена дала много интересной информации и показала этот прекрастный город. Большое спасибо ей!
  • С
    Светлана
    2 января 2025
    Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
    Экскурсия по Лиссабону была очень познавательной, интересной и увлекательной! Огромное спасибо гиду Елене! Настоящий профессионал!
  • А
    Анастасия
    18 сентября 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Выражаем огромную благодарность гашему гиду Елене за замечательную экскурсию по великолепному городу Лиссабону❤️✨️🇵🇹Былр очень познавательно и интересно🥰 Мы влюбились💫 С уважением, Анастасия и Антон
  • K
    Kramaren
    22 июля 2019
    Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
    Экскурсия понравилась, тем более, что гиду Ирине пришлось на ходу переделывать маршрут (из-за задержки нашего самолета начало экскурсии сдвинулось на
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    3ч и пришлось забирать нас из отеля). Но маршрут хорошо продуман - практически все время спускались вниз (для нас, пенсионеров, это важно, т. к. с такими перепадами высоты, как в Лиссабоне, еще не встречались). Ирина очень внимательная и заботливая - старалась двигаться по теневой стороне, находила места для передышки и т. п., помогла добраться обратно, большое ей спасибо за доброжелательность. Экскурсия очень содержательная, несмотря на мою предварительную проработку этой темы, узнала много нового и, тем более, увидела.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Квартал Шиаду»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в апреле 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Квартал Шиаду" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 140. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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