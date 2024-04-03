Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Мои заказы

По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест

Путешествие по Лиссабону станет незабываемым благодаря увлекательным заданиям и загадкам, которые помогут детям узнать историю города в легкой и веселой форме
Лиссабон - это настоящая шкатулка знаний для всей семьи.

В ходе экскурсии дети узнают о мудрых королях и бесстрашных мореплавателях, решая веселые задания и находя клад.

Прогулка пройдет по живописным улочкам Алфамы
читать дальшеуменьшить

и Байши, где можно полюбоваться средневековым замком святого Георгия и посетить знаменитые площади.

Экскурсия подходит для детей от 5 до 12 лет, а взрослые также смогут насладиться видами и узнать много нового о городе

5
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Увлекательные задания для детей
  • 🏰 Посещение средневекового замка
  • 📸 Фотогеничные виды и ракурсы
  • 🎁 Подарки и сюрпризы для участников
  • 🇵🇹 Знакомство с португальской культурой
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Лиссабоне:
Истории старого Лиссабона
Пешая
3.5 часа
181 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старого Лиссабона
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€45 за человека
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
2.5 часа
235 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €390 за всё до 4 чел.
Такой разный Лиссабон
Пешая
3.5 часа
402 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Такой разный Лиссабон
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: во вторник в 09:30, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
18 авг в 09:30
€26 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.

Что можно увидеть

  • Замок святого Георгия
  • Площадь Реставраторов
  • Площадь Россиу
  • Площадь Коммерции

Описание квеста

Увлекательные задания-бродилки

Наша цель — познакомить детей с Лиссабоном, помочь запомнить их путешествие в солнечный город. Путь нам укажут отгаданные загадки, решенные ребусы и ответы на вопросы. Ребята найдут и расшифруют знаки на домах, встретят помощника (как бывает в сказках!), узнают о местных лакомствах и даже пройдут мини-урок португальского языка. И все это в легкой форме.

Продуманный и фотогеничный маршрут

Не просто декорациями, но участниками нашего путешествия станут главные достопримечательности Лиссабона. В районе извилистых улочек, Алфаме, вы увидите средневековый замок святого Георгия и полюбуетесь городом с лучших смотровых площадок. А в Байше, возрожденной после землетрясения, побываете на трех великолепных площадях: Реставраторов, Россиу и Коммерции.

Кому подойдет экскурсия-квест

Юным исследователям от 5-6 до 12 лет. Взрослые тоже не заскучают: будет много любопытных фактов, знаковых достопримечательностей и выгодных ракурсов для фото.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Дети до 14 лет€50
Дети до 12 лет€40
Взрослые€50

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Реставраторов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 15 часов
Провели экскурсии для 4262 туристов
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают
читать дальшеуменьшить

понять и почувствовать страну по-настоящему. Работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий команды ручаюсь как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Это было действительно очень очень хорошо организовано и интересно!
И главное нам не мешала даже плохая погода) и самое главное для меня, ребенку было интересно!
Все о чем мы просили, было реализовано! Очень круто
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Здравствуйте. Юля замечательный экскурсовод, оперативно придумала программу для детей. Детям понравилось и нам тоже было интересно. Благодаря Юле состоялось наше посещение Синтры. Спасибо!!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиссабона

У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне