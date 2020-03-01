Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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  4. По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!

Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Лиссабон — шкатулка знаний, которая откроет вашей семье сюжеты о мудрых королях и королевах, сильных рыцарях и бесстрашных мореплавателях.

Без дат, сложных слов и названий, но с веселыми заданиями дети прикоснутся к богатой истории города, узнают о его уникальной архитектуре и традициях Португалии, найдут клад и получат подарки!
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Реставраторов
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По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!

Что вас ожидает

Увлекательные задания-бродилки
Наша цель — познакомить детей с Лиссабоном, помочь запомнить их путешествие в солнечный город. Путь нам укажут отгаданные загадки, решенные ребусы и ответы на вопросы. Ребята найдут и расшифруют знаки на домах, встретят помощника (как бывает в сказках!), узнают о местных лакомствах и даже пройдут мини-урок португальского языка. И все это в легкой форме, в группе с другими детьми.

Продуманный и фотогеничный маршрут
Не просто декорациями, но участниками нашего путешествия станут главные достопримечательности Лиссабона. В районе извилистых улочек, Алфаме, вы увидите средневековый замок святого Георгия и полюбуетесь городом с лучших смотровых площадок. А в Байше, возрожденной после землетрясения, побываете на трех великолепных площадях: Реставраторов, Россиу и Коммерции.

Кому подойдет экскурсия-квест

Юным исследователям от 5-6 до 12 лет. Взрослые тоже не заскучают: будет много любопытных фактов, знаковых достопримечательностей и выгодных ракурсов для фото.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Реставраторов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
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Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Дворец Пена и тысяча оттенков АтлантикиДворец Пена и тысяча оттенков АтлантикиДворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
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Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
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Необычные маршруты по Лиссабону

Тайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского ЛиссабонаТайны иудейского Лиссабона
скидка10%
От
€65
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Автомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и АлмадеАвтомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
100 за экскурсию
5 часов
20 отзывов
Необычные смотровые площадки, статуя Христа, башня Белен и современная архитектура за один день
Вы не только увидите знаковые места португальской столицы, но и побываете в ее отдаленных уголках и соседнем городе Алмада. Проедете по легендарным мостам, рассмотрите Лиссабон с разных ракурсов, отведаете вкуснейшее вино и услышите занимательные истории о местной жизни!
Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
скидка10%
€24
22 за человека
3 часа
121 отзыв
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
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Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона. До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий. После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
Нетуристический ЛиссабонНетуристический ЛиссабонНетуристический Лиссабон
От 98 за экскурсию
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Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-артаДиалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
64 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу. На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.

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