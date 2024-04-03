Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей

Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день

Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни

Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00 и 17:00

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.

Лиссабон - это настоящая шкатулка знаний для всей семьи.В ходе экскурсии дети узнают о мудрых королях и бесстрашных мореплавателях, решая веселые задания и находя клад.Прогулка пройдет по живописным улочкам Алфамы

и Байши, где можно полюбоваться средневековым замком святого Георгия и посетить знаменитые площади. Экскурсия подходит для детей от 5 до 12 лет, а взрослые также смогут насладиться видами и узнать много нового о городе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Увлекательные задания-бродилки

Наша цель — познакомить детей с Лиссабоном, помочь запомнить их путешествие в солнечный город. Путь нам укажут отгаданные загадки, решенные ребусы и ответы на вопросы. Ребята найдут и расшифруют знаки на домах, встретят помощника (как бывает в сказках!), узнают о местных лакомствах и даже пройдут мини-урок португальского языка. И все это в легкой форме.

Продуманный и фотогеничный маршрут

Не просто декорациями, но участниками нашего путешествия станут главные достопримечательности Лиссабона. В районе извилистых улочек, Алфаме, вы увидите средневековый замок святого Георгия и полюбуетесь городом с лучших смотровых площадок. А в Байше, возрожденной после землетрясения, побываете на трех великолепных площадях: Реставраторов, Россиу и Коммерции.

Кому подойдет экскурсия-квест

Юным исследователям от 5-6 до 12 лет. Взрослые тоже не заскучают: будет много любопытных фактов, знаковых достопримечательностей и выгодных ракурсов для фото.

Организационные детали