Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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Что можно увидеть
Замок святого Георгия
Площадь Реставраторов
Площадь Россиу
Площадь Коммерции
Описание квеста
Увлекательные задания-бродилки
Наша цель — познакомить детей с Лиссабоном, помочь запомнить их путешествие в солнечный город. Путь нам укажут отгаданные загадки, решенные ребусы и ответы на вопросы. Ребята найдут и расшифруют знаки на домах, встретят помощника (как бывает в сказках!), узнают о местных лакомствах и даже пройдут мини-урок португальского языка. И все это в легкой форме.
Продуманный и фотогеничный маршрут
Не просто декорациями, но участниками нашего путешествия станут главные достопримечательности Лиссабона. В районе извилистых улочек, Алфаме, вы увидите средневековый замок святого Георгия и полюбуетесь городом с лучших смотровых площадок. А в Байше, возрожденной после землетрясения, побываете на трех великолепных площадях: Реставраторов, Россиу и Коммерции.
Кому подойдет экскурсия-квест
Юным исследователям от 5-6 до 12 лет. Взрослые тоже не заскучают: будет много любопытных фактов, знаковых достопримечательностей и выгодных ракурсов для фото.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Дети до 14 лет
€50
Дети до 12 лет
€40
Взрослые
€50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Реставраторов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Юлия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 15 часов
Провели экскурсии для 4262 туристов
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают читать дальшеуменьшить
понять и почувствовать страну по-настоящему. Работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий команды ручаюсь как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Это было действительно очень очень хорошо организовано и интересно! И главное нам не мешала даже плохая погода) и самое главное для меня, ребенку было интересно! Все о чем мы просили, было реализовано! Очень круто
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Л
Людмила
Здравствуйте. Юля замечательный экскурсовод, оперативно придумала программу для детей. Детям понравилось и нам тоже было интересно. Благодаря Юле состоялось наше посещение Синтры. Спасибо!!!!
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