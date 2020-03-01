Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Увлекательные задания-бродилки

Наша цель — познакомить детей с Лиссабоном, помочь запомнить их путешествие в солнечный город. Путь нам укажут отгаданные загадки, решенные ребусы и ответы на вопросы. Ребята найдут и расшифруют знаки на домах, встретят помощника (как бывает в сказках!), узнают о местных лакомствах и даже пройдут мини-урок португальского языка. И все это в легкой форме, в группе с другими детьми.

Продуманный и фотогеничный маршрут

Не просто декорациями, но участниками нашего путешествия станут главные достопримечательности Лиссабона. В районе извилистых улочек, Алфаме, вы увидите средневековый замок святого Георгия и полюбуетесь городом с лучших смотровых площадок. А в Байше, возрожденной после землетрясения, побываете на трех великолепных площадях: Реставраторов, Россиу и Коммерции.

Кому подойдет экскурсия-квест

Юным исследователям от 5-6 до 12 лет. Взрослые тоже не заскучают: будет много любопытных фактов, знаковых достопримечательностей и выгодных ракурсов для фото.