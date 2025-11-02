Путешествие на электрокаре по Лиссабону - это возможность увидеть город с новой стороны.
Участники экскурсии посетят исторические районы Алфама и Моурария, прокатятся по знаменитому мосту 25 апреля и насладятся видами со смотровых площадок.
Маршрут включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Дворцовая площадь и кафедральный собор. Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять культуру и историю Лиссабона
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный транспорт
- 📸 Фотогеничные виды
- 🕍 Исторические районы
- 🌉 Мост 25 апреля
- 🗺️ Богатая история
Что можно увидеть
- Ворота Солнца
- Санта-Лузия
- Алфама
- Моурария
- Дворцовая площадь
- Кафедральный собор
- Мост 25 апреля
- Статуя Христа
Описание экскурсии
- Самые фотогеничные смотровые площадки исторического центра: «Ворота Солнца» и «Санта-Лузия» — и несколько секретный локаций!
- Аутентичные улицы Алфамы и Моурарии
- Маршрут знаменитого жёлтого трамвая №28
- Главный кафедральный собор и церковь Святого Антония
- Дворцовая площадь, или Площадь Коммерции с аркой и памятником королю Жозе I
- Байрру-Алту — богемный район баров и ресторанов
- Байша-Шиаду — торговый и туристический центр
- Принсипе Реал — изысканное столичное место с топовыми ресторанами и магазинами
- Авенида да Либердаде, или Проспект Свободы
- Грандиозная статуя великого (а иногда ужасного) маркиза Де Помбала
- Парк Эдуарда VII на вершине, откуда открывается головокружительный вид на Лиссабон
- Мост 25 апреля — как в Сан-Франциско
- Статуя Христа на другом берегу реки Тежу
По дороге мы будем делать остановки, чтобы лучше рассмотреть всё самое интересное и сделать фото. Я расскажу множество любопытных фактов о Лиссабоне:
- О знаменитых достопримечательностях
- Удивительных традициях
- Как город стал столицей Португалии (и стал ли?)
- Какие могущественные империи оставили свой след в его архитектуре
- Как Лиссабон стал местом слияния различных культур и национальностей
Кому подойдёт экскурсия
- Взрослым и детям от 12 лет
- Тем, кто в Лиссабоне проездом или приезжает впервые
- Тем, кто уже бывал в городе и хотел бы более объёмного погружения в историю
Организационные детали
- Возрастное ограничение: 12+
- Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсия проходит на современном электрокаре Mercedes EQA 250+ с возможность зарядки камер и телефонов, так же c бесплатным Wi-Fi
- В маршруте предусмотрены остановки на обед или перекус (по желанию), которые оплачиваются дополнительно
- По желанию возможно изменение маршрута и посещение дополнительных достопримечательностей
в понедельник и вторник в 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Restauradores
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Марина
2 ноя 2025
Экскурсия на электрокаре по Лиссабону с Дмитрием сэкономит вам время, силы и обогатит полезной и интересной информацией об истории города и современной жизни Лиссабона. Вы увидите и побываете за одну экскурсии во всех знаковых местах, отмеченных в путеводителях.
Входит в следующие категории Лиссабона
