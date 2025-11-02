Мои заказы

Лиссабон с комфортом - на электрокаре по основным достопримечательностям города

Откройте для себя Лиссабон на электрокаре! Прокатитесь по колоритным районам, наслаждайтесь видами и узнайте больше о богатой истории города
Путешествие на электрокаре по Лиссабону - это возможность увидеть город с новой стороны.

Участники экскурсии посетят исторические районы Алфама и Моурария, прокатятся по знаменитому мосту 25 апреля и насладятся видами со смотровых площадок.

Маршрут включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Дворцовая площадь и кафедральный собор. Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять культуру и историю Лиссабона
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный транспорт
  • 📸 Фотогеничные виды
  • 🕍 Исторические районы
  • 🌉 Мост 25 апреля
  • 🗺️ Богатая история
Лиссабон с комфортом - на электрокаре по основным достопримечательностям города© Дмитрий
Лиссабон с комфортом - на электрокаре по основным достопримечательностям города© Дмитрий
Лиссабон с комфортом - на электрокаре по основным достопримечательностям города© Дмитрий
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 08:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Ворота Солнца
  • Санта-Лузия
  • Алфама
  • Моурария
  • Дворцовая площадь
  • Кафедральный собор
  • Мост 25 апреля
  • Статуя Христа

Описание экскурсии

  • Самые фотогеничные смотровые площадки исторического центра: «Ворота Солнца» и «Санта-Лузия» — и несколько секретный локаций!
  • Аутентичные улицы Алфамы и Моурарии
  • Маршрут знаменитого жёлтого трамвая №28
  • Главный кафедральный собор и церковь Святого Антония
  • Дворцовая площадь, или Площадь Коммерции с аркой и памятником королю Жозе I
  • Байрру-Алту — богемный район баров и ресторанов
  • Байша-Шиаду — торговый и туристический центр
  • Принсипе Реал — изысканное столичное место с топовыми ресторанами и магазинами
  • Авенида да Либердаде, или Проспект Свободы
  • Грандиозная статуя великого (а иногда ужасного) маркиза Де Помбала
  • Парк Эдуарда VII на вершине, откуда открывается головокружительный вид на Лиссабон
  • Мост 25 апреля — как в Сан-Франциско
  • Статуя Христа на другом берегу реки Тежу

По дороге мы будем делать остановки, чтобы лучше рассмотреть всё самое интересное и сделать фото. Я расскажу множество любопытных фактов о Лиссабоне:

  • О знаменитых достопримечательностях
  • Удивительных традициях
  • Как город стал столицей Португалии (и стал ли?)
  • Какие могущественные империи оставили свой след в его архитектуре
  • Как Лиссабон стал местом слияния различных культур и национальностей

Кому подойдёт экскурсия

  • Взрослым и детям от 12 лет
  • Тем, кто в Лиссабоне проездом или приезжает впервые
  • Тем, кто уже бывал в городе и хотел бы более объёмного погружения в историю

Организационные детали

  • Возрастное ограничение: 12+
  • Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсия проходит на современном электрокаре Mercedes EQA 250+ с возможность зарядки камер и телефонов, так же c бесплатным Wi-Fi
  • В маршруте предусмотрены остановки на обед или перекус (по желанию), которые оплачиваются дополнительно
  • По желанию возможно изменение маршрута и посещение дополнительных достопримечательностей

в понедельник и вторник в 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Restauradores
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
читать дальше

Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
2 ноя 2025
Экскурсия на электрокаре по Лиссабону с Дмитрием сэкономит вам время, силы и обогатит полезной и интересной информацией об истории города и современной жизни Лиссабона. Вы увидите и побываете за одну экскурсии во всех знаковых местах, отмеченных в путеводителях.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
5 часов
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€267 за всё до 4 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Пешая
2 часа
-
20%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Идеальный вариант для знакомства с Лиссабоном: исторические районы, местные легенды и виды со смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Россиу
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€96€120 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне