1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
«Лиссабон встречал моряков и купцов шумными проспектами и площадями, но, когда наступал вечер, улицы пустели»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
«Квартал славится лабиринтами очаровательных узких улиц»
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«район Алфама с вязью запутанных улиц, россыпью цветных домиков и белоснежными церквями»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
«Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу»
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
€120 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
«Подниматься мы будем на секретных лифтах, а спускаться — по уютным узким улицам»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
105€95 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
«Маршрут 1: Алфама — самый старый район города с петляющими улицами»
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
€67 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Алфама - душа Лиссабона
Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Начало: У Arco de rua Augosto
«Здесь местные сушат бельё на улице, все друг друга знают, соседи жарят рыбу на мангале и вместе ужинают»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 мая 2024Спасибо большое Валерии за увлекательную и очень насыщенную экскурсию, полную юмора и историй о знаменитых куртизанках Лиссабона. Знакомые места открылись для нас с новой стороны.
- ААнжела26 мая 2024Мы, группа из 7ми врослых, имели удовольствие встретить Валерию для проведения очень необычной экскурсии «Тайны куртизанок Лиссабона 18+»".. Это была
- ААлександр16 мая 2024Светлана открыла нам Лиссабон в наш первый день пребывания. Мы увидели Лиссабон в его многообразии: памятники, площади, церкви, соборы, магазины,
- ВВладимир14 апреля 2024Экскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательных фактов из истории города,
- ККсения30 марта 2024Большое спасибо Светлане за экскурсию. Несмотря на промозглую погоду, дождь, ветер и даже штормовое предупреждение мы получили море удовольствий, гуляя со
- ООксана26 марта 2024Светлана замечательно провела экскурсию, показала и рассказала массу интересного, учитывала также наши пожелания и отвечала на все вопросы, однозначно пять звезд:-)
- MMarina24 марта 2024Экскурсия была увлекательной и хорошо спланированной. Встреча прошла вовремя. Дмитрий - человек с яркой жизненной энергией и превосходный рассказчик. Во
- ММария15 февраля 2024Очень понравилась фотопрогулка по городу! Путешествовала одна и хотелось сделать больше качественных фото на память. Оксана отличный фотограф, знает все места, помогает найти нужный ракурс и занять правильную позу. Рассказала о городе, подсказала куда можно сходить. Очень рекомендую всем!
- ААлександра10 февраля 2024Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия
- AAleksandr4 февраля 2024Я хотел бы поделиться своим восторгом от незабываемой пешей экскурсии по центру Лиссабона и выразить свой восторг и благодарность замечательному
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 27 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Лиссабона. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод