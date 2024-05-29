Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Лиссабона

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Лиссабоне на русском языке, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны куртизанок Лиссабона 18+
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
«Лиссабон встречал моряков и купцов шумными проспектами и площадями, но, когда наступал вечер, улицы пустели»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
Знаменитые азулежу, старинные трамваи, проникновенное фаду и невероятный микс культур
«Квартал славится лабиринтами очаровательных узких улиц»
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
27 за человека
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«район Алфама с вязью запутанных улиц, россыпью цветных домиков и белоснежными церквями»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
150 за всё до 4 чел.
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
«Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу»
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
120 за всё до 6 чел.
Лиссабон: город солнца и улыбок
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
«Подниматься мы будем на секретных лифтах, а спускаться — по уютным узким улицам»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
10595 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
«Маршрут 1: Алфама — самый старый район города с петляющими улицами»
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
67 за всё до 4 чел.
Алфама - душа Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Алфама - душа Лиссабона
Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Начало: У Arco de rua Augosto
«Здесь местные сушат бельё на улице, все друг друга знают, соседи жарят рыбу на мангале и вместе ужинают»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Тайны куртизанок Лиссабона 18+
    Спасибо большое Валерии за увлекательную и очень насыщенную экскурсию, полную юмора и историй о знаменитых куртизанках Лиссабона. Знакомые места открылись для нас с новой стороны.
  • А
    Анжела
    26 мая 2024
    Тайны куртизанок Лиссабона 18+
    Мы, группа из 7ми врослых, имели удовольствие встретить Валерию для проведения очень необычной экскурсии «Тайны куртизанок Лиссабона 18+»".. Это была
    читать дальше

    одна из топовых экскурсий на протяжении нашей поездки по Португалии… Валерия - интереснейший человек, ее обширные знания, чувство юмора и страсть в освещении такой непростой темы, да и просто в освещении исторических событий, связанных с Лиссабоном тех и не только лет, была просто восхитительной. Если вы любите неизбитые маршруты, необычные темы и профессионалов своего дела, то без всякого сомнения - Валерия это тот кто вам нужен… Рекомендуем рекомендуем рекомендуем!!! Спасибо вам, Валерия и удачи!!! С глубоким уважением Анжела & Ко

  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Лиссабон: город солнца и улыбок
    Светлана открыла нам Лиссабон в наш первый день пребывания. Мы увидели Лиссабон в его многообразии: памятники, площади, церкви, соборы, магазины,
    читать дальше

    кондитерские и рестораны, обзорная площадка и необычный фуникулер. Светлана очень доброжелательная, весёлая и много шутит. Наш гид т чувствует людей и даёт возможность увидеть то, что интересно именно нам, с энтузиазмом ответила на наши многочисленные вопросы и буквально заразила нас своей искренней любовью к городу, к стране, к истории. Рекомендую для всех тех, кто хочет увидеть город глазами человека, уважающего и любящего то, чем она занимается!

  • В
    Владимир
    14 апреля 2024
    Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
    Экскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательных фактов из истории города,
    читать дальше

    культурных особенностей. Мы не заметили, как три часа пролетели. Мне нравится, когда гид настолько увлечен своим городом, что не следует готовому сценарию, а общается с нами естественно, легко отвечая на наши вопросы. Экскурсия прошла именно в таком формате. Информация подана четко, интересно и деликатно. Дмитрий с большой любовью и вниманием к деталям рассказывает об достопримечательностях Лиссабона. Прекрасный город, незабываемая Алфама, отличный гид!

    Экскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательныхЭкскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательныхЭкскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательныхЭкскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательныхЭкскурсия оказалась даже интереснее чем мы ожидали. Нам все понравилось, впечатлений море! Дмитрий поделился множеством увлекательных
  • К
    Ксения
    30 марта 2024
    Лиссабон: город солнца и улыбок
    Большое спасибо Светлане за экскурсию. Несмотря на промозглую погоду, дождь, ветер и даже штормовое предупреждение мы получили море удовольствий, гуляя со
    читать дальше

    Светланой по Лиссабону. Светлана знающий гид и очень интеллигентный, приятный человек. Экскурсия была продуманная, интересная и познавательная! Не было загруженности датами и именами, на все вопросы мы получили грамотные ответы. Благодаря Светлане Лиссабон стал одним из любимых городов, куда хочется вернуться. Большое спасибо Вам, Светлана!

  • О
    Оксана
    26 марта 2024
    Лиссабон: город солнца и улыбок
    Светлана замечательно провела экскурсию, показала и рассказала массу интересного, учитывала также наши пожелания и отвечала на все вопросы, однозначно пять звезд:-)
  • M
    Marina
    24 марта 2024
    Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
    Экскурсия была увлекательной и хорошо спланированной. Встреча прошла вовремя. Дмитрий - человек с яркой жизненной энергией и превосходный рассказчик. Во
    читать дальше

    время экскурсии он не только заряжает вас позитивом, но и помогает сделать просто потрясающие фотографии. Это была моя первая экскурсия по Лиссабону, и я просто влюбилась в этот город! Дима легко переключался между различными темами, рассказывал об истории города, интересных фактах о местных домах и улицах, португальских традициях, а также о текущей жизни в Лиссабоне и Португалии в целом. Он ответил на все мои вопросы и гибко изменил маршрут, когда узнал, что один из районов я уже изучила сама. Если вы ищите хорошего гида для первого знакомства с Лиссабоном. Однозначно рекомендую! Дим, спасибо!

  • М
    Мария
    15 февраля 2024
    Фотопрогулка в Лиссабоне
    Очень понравилась фотопрогулка по городу! Путешествовала одна и хотелось сделать больше качественных фото на память. Оксана отличный фотограф, знает все места, помогает найти нужный ракурс и занять правильную позу. Рассказала о городе, подсказала куда можно сходить. Очень рекомендую всем!
  • А
    Александра
    10 февраля 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия
    читать дальше

    тоже была то, что нужно - составила общее представление о Лиссабоне, немного истории, много красивых домов и интересных фактов. Елена очень приятная собеседница, хорошо рассказывает, очень начитанная, ответила на все вопросы. Легкая в общении.

  • A
    Aleksandr
    4 февраля 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Я хотел бы поделиться своим восторгом от незабываемой пешей экскурсии по центру Лиссабона и выразить свой восторг и благодарность замечательному
    читать дальше

    экскурсоводу Елене. Она оказалась супер профессионалом своего дела и прекрасным рассказчиком, который сумел захватить наше воображение и погрузить нас в историю этого удивительного города. Начали мы экскурсию с Маркеса де Помбал, выдающегося португальского политика и государственного деятеля. Елена рассказывала нам о его значимости и влиянии на современную Лиссабонскую архитектуру. Мы продолжили наше путешествие по прекрасным улицам Авенида да Либердаде, наслаждаясь ее роскошью и историческими фасадами зданий. Плавно переходя от одного места к другому, мы побывали на прекрасных площадях, таких как Праца дос Рестаурадорес и Праца дос Россио. Здесь Елена рассказала нам о важных исторических событиях, произошедших на этих местах, и приводила удивительные факты о португальской культуре и традициях. Одним из самых впечатляющих моментов нашей экскурсии было посещение Конвента до Карму - руин старого католического монастыря. Елена сумела оживить историю этого места, рассказав нам о землетрясении 1755 года, которое разрушило монастырь и оставило его в таком виде, который мы видим сегодня. Мы завершили нашу экскурсию на Праца дос Комерсиу, известной также как Площадь Торговли. Дальше идти у нас не осталось сил:), но здесь, мы остановились и смогли насладится величественными видами на реку Тежу и португальскую архитектуру. Елена поделилась с нами историей этого места, включая его роль в экономике и культуре города. В целом, пешая экскурсия по центру Лиссабона с Еленой была поистине незабываемым опытом. Ее знание и страсть к истории этого города сделали нашу поездку особенной и неповторимой. Я без сомнения рекомендую всем, кто посещает Лиссабон, обратиться к Елене и присоединиться к ее экскурсии. Вы будете восхищены этим удивительным городом и его богатой историей.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Тайны куртизанок Лиссабона 18+
  2. Прогулка по старейшему кварталу Лиссабона - Алфаме
  3. Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
  4. Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
  5. Лиссабон: город солнца и улыбок
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 27 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Лиссабона. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам