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экскурсоводу Елене. Она оказалась супер профессионалом своего дела и прекрасным рассказчиком, который сумел захватить наше воображение и погрузить нас в историю этого удивительного города. Начали мы экскурсию с Маркеса де Помбал, выдающегося португальского политика и государственного деятеля. Елена рассказывала нам о его значимости и влиянии на современную Лиссабонскую архитектуру. Мы продолжили наше путешествие по прекрасным улицам Авенида да Либердаде, наслаждаясь ее роскошью и историческими фасадами зданий. Плавно переходя от одного места к другому, мы побывали на прекрасных площадях, таких как Праца дос Рестаурадорес и Праца дос Россио. Здесь Елена рассказала нам о важных исторических событиях, произошедших на этих местах, и приводила удивительные факты о португальской культуре и традициях. Одним из самых впечатляющих моментов нашей экскурсии было посещение Конвента до Карму - руин старого католического монастыря. Елена сумела оживить историю этого места, рассказав нам о землетрясении 1755 года, которое разрушило монастырь и оставило его в таком виде, который мы видим сегодня. Мы завершили нашу экскурсию на Праца дос Комерсиу, известной также как Площадь Торговли. Дальше идти у нас не осталось сил:), но здесь, мы остановились и смогли насладится величественными видами на реку Тежу и португальскую архитектуру. Елена поделилась с нами историей этого места, включая его роль в экономике и культуре города. В целом, пешая экскурсия по центру Лиссабона с Еленой была поистине незабываемым опытом. Ее знание и страсть к истории этого города сделали нашу поездку особенной и неповторимой. Я без сомнения рекомендую всем, кто посещает Лиссабон, обратиться к Елене и присоединиться к ее экскурсии. Вы будете восхищены этим удивительным городом и его богатой историей.