Погрузитесь в атмосферу Португалии XVI–XVIII веков, исследуя живописный район Белем, где началась эпоха Великих географических открытий.
Откройте для себя великолепие Дворца Ажуда, шедевры мануэлино и завершите день, наслаждаясь вкуснейшими пирожными в знаменитой кондитерской Pasteis de Belém!
Описание экскурсииВеличие Португалии: Экскурсия по району Белем Откройте для себя величие Португалии XVI–XVIII веков на увлекательной экскурсии по живописному району Белем, где зарождалась эпоха Великих географических открытий. Вы увидите шедевры мануэлино, символизирующие богатство империи, и узнаете, как катастрофа 1755 года изменила судьбу страны. Начнем с величественного Дворца Ажуда, королевской резиденции XIX века, затем посетим Монастырь Жеронимуш, где покоится знаменитый мореплаватель Васко да Гама. Завершим экскурсию в легендарной кондитерской Pasteis de Belém, где можно попробовать знаменитые пирожные pastel de Belém.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Ажуда
- Монастырь Жеронимуш
- Мост 25 Апреля
- Статуя Христа Спасителя
- Памятник Первооткрывателям
- Башня Белем (Torre de Belém)
- Кафе Pasteis de Belém
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворец Ажуда (Palacio Ajuda)
Завершение: Башня Белем (Torre de Belem)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
