10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Беленские истории

Встретившись у монастыря Иеронимитов, мы поговорим о строительстве этого архитектурного чуда, о связанных с ним тайнах и загадках времен Золотого века Португалии. Я расскажу о короле Доне Мануэле I, который получил прозвище «Счастливый», и открою вам смысл названия и историю района Белень. Внутри церкви Санта Мария де Белень вы узнаете, почему саркофаги членов королевской семьи стоят на слонах, а также о трагической судьбе последнего представителя Ависской династии Дона Себастьяна. У входа в церковь остановимся у гробниц выдающихся португальцев — Васко да Гамы и Луиса Камоэнса — и поговорим об их деяниях. А прогуливаясь возле красивейшей Беленской башни, вы поймете, почему на одной из её боковых башенок изображен носорог и какое отношение к этому имеет Римский Папа.

Всё о португальских пирожных

Приготовьтесь посетить самую известную лиссабонскую кондитерскую «Паштейш де Белень»: именно здесь когда-то придумали оригинальный рецепт культовых португальских корзиночек с заварным кремом. За чашечкой ароматного кофе с паштейш-де-Белен я расскажу, как появились эти пирожные, в чем секрет их приготовления и почему их непременно нужно попробовать именно здесь.

Эпоха первооткрывателей и мореплавателей

Монумент Первооткрывателям на набережной Тежу перенесет вас в эпоху Великих географических открытий. Вы рассмотрите португальских мореплавателей Золотого века, узнаете, кто первым в мире обогнул мыс Доброй Надежды и какое отношение к мысу имеет легендарный «Летучий голландец». И, конечно, обсудим, как Португалия стала «владычицей морей», какую роль в этом сыграл Орден тамплиеров и как король Дон Мануэл I превратился в самого богатого монарха Европы.