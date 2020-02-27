10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен

Елена
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Елена – ваш гид
Если вы желаете перенестись в Португалию эпохи Великих географических открытий, смело отправляйтесь в Белень! Я проведу вас по самым ярким достопримечательностям этой части Лиссабона — вы увидите великолепный монастырь Иеронимитов, побываете у гробницы Васко да Гамы, узнаете о морской истории Португалии у монумента Первооткрывателям и разгадаете секреты изящной смотровой башни Белен.

А в исторической кондитерской «Паштейш де Белень» за чашечкой кофе вам откроется тайна легендарных пирожных, ставших символом Лиссабона.
26 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча возле монастыря Жеронимуш
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У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Белень — пристань первооткрывателей
Белень — пристань первооткрывателей

Что вас ожидает

Беленские истории
Встретившись у монастыря Иеронимитов, мы поговорим о строительстве этого архитектурного чуда, о связанных с ним тайнах и загадках времен Золотого века Португалии. Я расскажу о короле Доне Мануэле I, который получил прозвище «Счастливый», и открою вам смысл названия и историю района Белень. Внутри церкви Санта Мария де Белень вы узнаете, почему саркофаги членов королевской семьи стоят на слонах, а также о трагической судьбе последнего представителя Ависской династии Дона Себастьяна. У входа в церковь остановимся у гробниц выдающихся португальцев — Васко да Гамы и Луиса Камоэнса — и поговорим об их деяниях. А прогуливаясь возле красивейшей Беленской башни, вы поймете, почему на одной из её боковых башенок изображен носорог и какое отношение к этому имеет Римский Папа.

Всё о португальских пирожных
Приготовьтесь посетить самую известную лиссабонскую кондитерскую «Паштейш де Белень»: именно здесь когда-то придумали оригинальный рецепт культовых португальских корзиночек с заварным кремом. За чашечкой ароматного кофе с паштейш-де-Белен я расскажу, как появились эти пирожные, в чем секрет их приготовления и почему их непременно нужно попробовать именно здесь.

Эпоха первооткрывателей и мореплавателей
Монумент Первооткрывателям на набережной Тежу перенесет вас в эпоху Великих географических открытий. Вы рассмотрите португальских мореплавателей Золотого века, узнаете, кто первым в мире обогнул мыс Доброй Надежды и какое отношение к мысу имеет легендарный «Летучий голландец». И, конечно, обсудим, как Португалия стала «владычицей морей», какую роль в этом сыграл Орден тамплиеров и как король Дон Мануэл I превратился в самого богатого монарха Европы.

Организационные детали

А после прогулки, по вашему желанию, я провожу вас в ресторан морепродуктов на берегу реки Тежу

Белень — пристань первооткрывателей
Белень — пристань первооткрывателей
Белень — пристань первооткрывателей
Белень — пристань первооткрывателей
Белень — пристань первооткрывателей
Белень — пристань первооткрывателей

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле монастыря Жеронимуш.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я русскоязычный гид в Португалии. Живу в этой замечательной стране уже 18 лет и все больше и больше влюбляюсь в нее. С вами я буду делиться этой любовью, а также интересными фактами из истории и современной жизни Португалии. Я провожу экскурсии по всем основным направлениям центральной Португалии. Прежде всего, это Лиссабон, Синтра, полуостров Сетубал, а также города Назаре, Обидуш, Фатима, Томар, Баталья и Алкобаса. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Расскажу о характере португальцев, о местной кухне и винах. Помогу организовать фотосессию с русскоязычным фотографом на берегу океана, в любом городе или красивом в замке.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Елена оказалась единственным настоящим гидом, в моём понимании. (не хочу никого обидеть, но в основном гиды, которых мы нанимали через Трипстер в Лиссабоне это просто очень приятные люди, без спец образования и с минимумом подготовки. Еще раз, может это нам так попалось, но всегда после экскурсий оставалось чувство неудовлетворенности.). Очень грамотная речь, хорошо составленная экскурсия, интересный исторический экскурс. На все вопросы были даны грамотные ответы, при этом всё было оч интересно. По-моему даже перебрали обозначенное время. Елена, спасибо, это единственный отзыв, который мне реально захотелось написать.
4 января 2020
Спасибо Елене за интереснейший рассказ об одном из знаковых районов города. Много любопытного и нового удалось узнать, это пробудило интерес к истории города и страны.
14 декабря 2019
Отлично провела время, узнала много нового и по теме экскурсии и по быту португальцев. Всем кто раздумывая ты торопитесь)) очень рекомендую
13 декабря 2019
Огромная благодарность Елене за вчерашнюю экскурсию. Несмотря на то, что я была одна, экскурсия не была отменена. Елена обладает энциклопедическими знаниями и даром рассказчик. Было очень интересно и увлекательно, даже дождь не помешал. Ещё раз большое спасибо!
3 декабря 2019
Были на экскурсии втроем: двое взрослых и ребенок 10 лет. Экскурсия, в общем, понравилась, но есть замечания и предложения. Тема экскурсии раскрыта полностью, но подача материала суховата, ребенок скоро заскучал. Слишком много дат, их все равно не запомнить в таком количестве. Хорошо бы, чтобы гид Елена, ежедневно проводящая эту экскурсию, заранее узнавала, будет ли в часовне монастыря Жеронимуш в этот день служба, чтобы могла поменять маршрут экскурсии. Так как посещение этой часовни запланировано в конце маршрута, то, оказалось, что там началась служба, обычный вход закрыли, пришлось стоять в очереди, и в большую часть часовни вход перекрыт. А ведь встреча на экскурсию была около часовни, и в то время все было открыто и свободно. Жаль... Экскурсия проходит большей частью около берега реки, здесь осенью прохладно и очень ветрено. Обязательно берите теплые не продуваемые куртки. Жаль, что ничего не услышали про музей карет, дворец Ажуда. Может, это не совсем по теме экскурсии, но, уверена, это ее очень бы дополнило, ведь это расположено где-то здесь рядом. Еще удивило то, что гид не смогла подсказать нам, на каком автобусе мы смогли бы доехать до центра города (до площади Коммерции).
20 октября 2019
Очень интересная экскурсия и Елена, не только отличный экскурсовод, но и просто терпеливый человек, ответивший на наши бесчисленные вопросы по истории Португалии. Спасибо ей большое.
19 сентября 2019
Хочу поблагодарить Елену за содержательную экскурсию. Узнала много интересного.
11 сентября 2019
Добрый день, я оказалась на этой экскурсии в первый день приезда в Лиссабон, несмотря на то, что церковь при монастыре Иеронимитов оказалась в понедельник закрытой и соответственно я не попала внутрь и не было части экскурсии про гробницы выдающихся португальцев — Васко да Гамы и Луиса Камоэнса, что меня сильно расстроило, хотелось бы, чтобы подобные изменения оговаривались заранее в переписке, для возможности перенести день экскурсии и подстроиться под этот нюанс, но не случилось. Остальная экскурсия прошла замечательно, гид Елена рассказала много интересных фактов про эпоху великих открытий, материал подавался не зазубренным текстом, а не навязчего, в виде бесседы, плавно перетекшей от памятников архитектуры в знаковое для Лиссабона заведение: кафе Pasteis de Belem, где я попробовала знаминитое на всю Португалию лакомство, узнав при этом историю создания этой кондитерской. В целом я очень довольна экскурсией и первым впечатлением о городе, переданным через Елену. Рекомендую.
1 июля 2019
Замечательная экскурсия!!! Для меня она оказалась индивидуальной , что меня очень порадовало. 4 часа увлекательного рассказа прекрасной Елены, погружают в эпоху отважных мореплавателей первооткрывателей и появляется желание, как можно больше узнать об этой мистической стране -Португалия и о его столице -Лиссабон. Спасибо, Вам Лена!!!
13 мая 2019
Несмотря на плохую погоду-дождь лил все 2 часа, Елена прекрасно провела экскурсию, подробно рассказала и про Белень, и про Жеронимуш, в конце экскурсии отвела в кондитерскую, отпробовать паштет-да-белень. Спасибо ей большое!

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Истории старого ЛиссабонаИстории старого ЛиссабонаИстории старого Лиссабона
скидка20%
€27
22 за человека
3.5 часа
54 отзыва
Охватить ключевые районы и смотровые площадки города на насыщенной групповой прогулке
Эта прогулка позволит вам с первого дня в Лиссабоне задать правильный вектор путешествия, прочувствовать дух города и ухватить события его прошлого. Мы прогуляемся от средневековой Алфамы до богемного Шиаду, поднимемся на эффектные смотровые площадки и, конечно, поговорим о перипетиях истории Португалии. Перед вами оживут сюжеты о королях и монахах, землетрясениях и великих открытиях, из которых по кусочкам сложится самобытный образ Лиссабона.

Район Белен

Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
120 за экскурсию
4 часа
Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории
Белен — настоящая шкатулка сокровищ. По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады. Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев. А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
Район Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища Лиссабона
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4 часа
9 отзывов
Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день
Район Белен в Лиссабоне находится на том берегу реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись на поиск новых земель отважные португальские мореплаватели. Во время путешествия я расскажу о самых важных исторических фигурах, об особенностях и обычаях Португалии. Вы почувствуете запах странствий, углубитесь в историческое прошлое Лиссабона и узнаете, как удалось маленькой Португалии владеть половиной мира.
Лиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: Белен
80 за экскурсию
4 часа
Увидеть монастырь Жеронимуж и башню Белен, узнать о морских победах Португалии и ее героях
Belém! Когда-то уютная деревушка на берегу реки Тежу — сейчас один из самых популярных районов столицы. Погружая в историю и атмосферу Белена, я проведу вас колоритными улочками мимо главных достопримечательностей, королевских дворцов и знаменитых кондитерских. Городские легенды и предания поджидают за каждым углом. Отправляемся на поиски!
Душевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району Белен
65 за экскурсию
3 часа
Исследовать старинное предместье Лиссабона и услышать о нем занимательные истории
Белен — это застывшая в камне эпоха мореплавателей, подвиги королей и вечная любовь, воспетая Луисом Камоэнсом. Вы погуляете по дворцу Ажуда и ботаническому саду, услышите о плененных рабах и морских волках, познакомитесь со стилем «мануэлино» и ощутите величие Португалии.
Белень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета ЛиссабонаБелень: два расцвета Лиссабона
98 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
На три часа вы перенесётесь в два периода расцвета Португалии: эпоху Великих географических открытий и XVIII век экспорта алмазов и золота. Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш. Познакомитесь со стилем мануэлино, существующем только в Португалии, а также услышите о периоде диктатуры Салазара. Во второй части экскурсии — музей карет, известный обширной коллекцией парадных экипажей.

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