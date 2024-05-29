Вечерние экскурсии Лиссабона

Найдено 14 экскурсий в категории «Вечерние» в Лиссабоне на русском языке, цены от €50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«На краю света на закате солнца»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«После экскурсии у вас не останется вопросов, куда сходить вечером, если вам не захочется сидеть в отеле»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Тайны куртизанок Лиссабона 18+
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
«На вечерней прогулке вы увидите места, где располагались публичные дома, узнаете о знаменитых куртизанках и их влиянии на историю Португалии»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом знаменитого зеленого вина»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 150 за всё до 3 чел.
Покорить Лиссабон под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
«Приготовьтесь сделать десятки удивительных и нешаблонных фотографий и встретить красивейший закат над Лиссабоном»
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
380 за всё до 4 чел.
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
Португальский ужин под звуки фаду
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Португальский ужин под звуки фаду
Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни
«Вы проведете вечер в одном из аутентичных ресторанов Лиссабона под звуки фаду — португальского романса и самой яркой составляющей национальной культуры»
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
от 175 за всё до 2 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Нашу встречу с вечерним Лиссабоном мы завершим в одном из баров под аккомпанемент живой музыки и чего-нибудь аутентичного в бокале»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
150 за всё до 4 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
«Район активной ночной жизни Байру Алту»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
50 за человека
Дух районов старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
«Этот район стал центром ночной жизни, здесь вы встретите многочисленные стильные кафе и магазины»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 3 чел.
Ужин со спектаклем Фаду
Мини-группа
2.5 часа
Романтический ужин с Фаду в Лиссабоне: культурное погружение
Проведите вечер в атмосфере страсти и мелодий Фаду, открывая для себя душу португальской музыки
Начало: Уточняется после бронирования
«Выбираете место, где провести романтический вечер в Лиссабоне»
Расписание: Чт, пт, вс в 20:00
Завтра в 20:00
13 июня в 20:00
84 за человека
Лиссабон, который влюбляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
«Кофейня, где вечера проводила вся португальская богема»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 2 чел.
По уникальным барам Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
«Когда на город опустится вечер, мы отправимся на прогулку по четырём районам — Принсипе Реал, Байру-Алту, Байша и Шиаду»
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
9081 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Тайны куртизанок Лиссабона 18+
    Спасибо большое Валерии за увлекательную и очень насыщенную экскурсию, полную юмора и историй о знаменитых куртизанках Лиссабона. Знакомые места открылись для нас с новой стороны.
  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • А
    Анжела
    26 мая 2024
    Тайны куртизанок Лиссабона 18+
    Мы, группа из 7ми врослых, имели удовольствие встретить Валерию для проведения очень необычной экскурсии «Тайны куртизанок Лиссабона 18+»".. Это была
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    одна из топовых экскурсий на протяжении нашей поездки по Португалии… Валерия - интереснейший человек, ее обширные знания, чувство юмора и страсть в освещении такой непростой темы, да и просто в освещении исторических событий, связанных с Лиссабоном тех и не только лет, была просто восхитительной. Если вы любите неизбитые маршруты, необычные темы и профессионалов своего дела, то без всякого сомнения - Валерия это тот кто вам нужен… Рекомендуем рекомендуем рекомендуем!!! Спасибо вам, Валерия и удачи!!! С глубоким уважением Анжела & Ко

  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
  • A
    Anna
    15 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
  • V
    Viktorija
    6 мая 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Отличный гид!!!!! Буду рекомендовать его всем друзьям. Замечательно и интересно провели время, погружаясь в атмосферу города и в его историю. Спасибо Роману за это!!!!!
  • П
    Полина
    4 мая 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Прекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. Роман очень интересно всё рассказывает и делает отличные фото! Однозначно рекомендуем!
    Прекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. РоманПрекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. Роман
  • М
    Максим
    2 мая 2024
    Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
    Огромное спасибо Роману за весёлый и интересный тур по исторической части Лиссабона. Однозначно рекомендуем доя повышения настроения и расширения кругозора. Гид позитивный, подстраивается под туристов, отвечает на все вопросы, даёт полезные советы.
  • Д
    Дмитрий
    20 марта 2024
    Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
    Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За
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    рюмочкой прекрасных местных можно спокойно пообщаться с друзьями, поделиться впечатлениями. Даже если вы решите пойти одни - не стесняйтесь, атмосфера всегда будет располагающая и вы несомненно получите удовольствие!

  • И
    Игорь
    12 февраля 2024
    Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
    Прекрасная экскурсия, отличная организация. Максимально удобно, встретили в аэропорту, и сразу началась экскурсия, просторная удобная машина. Но главное, Анит прекрасный
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    гид и рассказчик, влюбленная в своё дело. Отдельное спасибо ее "помощнику" Грачье. Их тандем делает экскурсию очень продуктивной, насыщенной, исключает потери драгоценного времени экскурсии на парковки, стоянки и тд. Особая благодарность от двенадцатилетнего внука, которому также все очень понравилось! Доходчиво и понятно! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Вечерние»

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  1. Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
  2. Синтра, Атлантика и мыс Рока
  3. Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
  4. Тайны куртизанок Лиссабона 18+
  5. Мыс Рока - вечер на краю мира
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  2. Площадь Коммерции
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  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
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