1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«На краю света на закате солнца»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Индивидуальная
4 часа
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«После экскурсии у вас не останется вопросов, куда сходить вечером, если вам не захочется сидеть в отеле»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
«На вечерней прогулке вы увидите места, где располагались публичные дома, узнаете о знаменитых куртизанках и их влиянии на историю Португалии»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом знаменитого зеленого вина»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
«Приготовьтесь сделать десятки удивительных и нешаблонных фотографий и встретить красивейший закат над Лиссабоном»
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Португальский ужин под звуки фаду
Погрузиться в атмосферу традиционного романса и попробовать лучшие блюда местной кухни
«Вы проведете вечер в одном из аутентичных ресторанов Лиссабона под звуки фаду — португальского романса и самой яркой составляющей национальной культуры»
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
от €175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Нашу встречу с вечерним Лиссабоном мы завершим в одном из баров под аккомпанемент живой музыки и чего-нибудь аутентичного в бокале»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
«Район активной ночной жизни Байру Алту»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Сегодня в 19:00
11 июня в 19:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
«Этот район стал центром ночной жизни, здесь вы встретите многочисленные стильные кафе и магазины»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Романтический ужин с Фаду в Лиссабоне: культурное погружение
Проведите вечер в атмосфере страсти и мелодий Фаду, открывая для себя душу португальской музыки
Начало: Уточняется после бронирования
«Выбираете место, где провести романтический вечер в Лиссабоне»
Расписание: Чт, пт, вс в 20:00
Завтра в 20:00
13 июня в 20:00
€84 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
«Кофейня, где вечера проводила вся португальская богема»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По уникальным барам Лиссабона
Приобщиться к питейной культуре Португалии, посетив несколько необычных мест её столицы
Начало: в районе Принсипе Реал
«Когда на город опустится вечер, мы отправимся на прогулку по четырём районам — Принсипе Реал, Байру-Алту, Байша и Шиаду»
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:30
90€81 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 мая 2024Спасибо большое Валерии за увлекательную и очень насыщенную экскурсию, полную юмора и историй о знаменитых куртизанках Лиссабона. Знакомые места открылись для нас с новой стороны.
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- ААнжела26 мая 2024Мы, группа из 7ми врослых, имели удовольствие встретить Валерию для проведения очень необычной экскурсии «Тайны куртизанок Лиссабона 18+»".. Это была
- SSchulz25 мая 2024Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
- AAnna15 мая 2024Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
- VViktorija6 мая 2024Отличный гид!!!!! Буду рекомендовать его всем друзьям. Замечательно и интересно провели время, погружаясь в атмосферу города и в его историю. Спасибо Роману за это!!!!!
- ППолина4 мая 2024Прекрасная насыщенная и удобная в перемещении экскурсия по городу. Увидели весь город за 2,5 часа. Роман очень интересно всё рассказывает и делает отличные фото! Однозначно рекомендуем!
- ММаксим2 мая 2024Огромное спасибо Роману за весёлый и интересный тур по исторической части Лиссабона. Однозначно рекомендуем доя повышения настроения и расширения кругозора. Гид позитивный, подстраивается под туристов, отвечает на все вопросы, даёт полезные советы.
- ДДмитрий20 марта 2024Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За
- ИИгорь12 февраля 2024Прекрасная экскурсия, отличная организация. Максимально удобно, встретили в аэропорту, и сразу началась экскурсия, просторная удобная машина. Но главное, Анит прекрасный
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