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одна из топовых экскурсий на протяжении нашей поездки по Португалии… Валерия - интереснейший человек, ее обширные знания, чувство юмора и страсть в освещении такой непростой темы, да и просто в освещении исторических событий, связанных с Лиссабоном тех и не только лет, была просто восхитительной. Если вы любите неизбитые маршруты, необычные темы и профессионалов своего дела, то без всякого сомнения - Валерия это тот кто вам нужен… Рекомендуем рекомендуем рекомендуем!!! Спасибо вам, Валерия и удачи!!! С глубоким уважением Анжела & Ко