Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать

Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет посмотреть на Лиссабон глазами местных жителей и на 4 часа погрузиться в историю португальской столицы.

Приготовьтесь осмотреть город с лучших панорамных точек, пройти по
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лабиринтам Алфамы и Байши среди домов, покрытых плиткой азулежу.

Увидеть впечатляющий монастырь Жеронимуш, отыскать следы первооткрывателей и попробовать традиционные португальские пирожные.

Я не буду пересказывать вам факты из Википедии, но помогу почувствовать атмосферу города и рассмотреть его характерные уголки.

4.85
13 отзывов
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Открыточные виды и символы города

Поддаваться очарованию Лиссабона вы начнете на смотровой площадке Эдуарда VII, взглянув с высоты птичьего полета на старейшие районы португальской столицы и искрящуюся реку Тежу. Чтобы познакомиться с городом поближе, мы спустимся по проспекту Свободы мимо вереницы магазинов мировых брендов, прогуляемся по средневековой Байше и пешеходной улице Агушта, полюбуемся французскими фонтанами на площади Россиу и побываем на площади Коммерции.

Колоритные переулки Алфамы

Где еще понять дух Лиссабона, как не в Алфаме — старинном рыбацком районе, где каждое здание, облицованное плиткой азулежу, не похоже на соседнее. По узким улочкам вы пройдете мимо Кафедрального собора и подниметесь к высшей точке города — на смотровую площадку Граса, с которой можно рассмотреть крепость святого Георгия и мост 25 Апреля, близнеца знаменитого моста в Сан-Франциско.

Поющая душа Лиссабона

У Музея фаду вы услышите звуки, которыми пропитаны старые районы Лиссабона: мелодии традиционного португальского романса. Слушая фаду, можно прочувствовать силу португальской любви и грусти и понять местную культуру, даже если вы не знаете ни слова по-португальски. А я расскажу о появлении фаду, его истории, жанровых особенностях и современной жизни.

Дух мореплавателей и лучшие паштеиш де ната

Оказавшись в районе Белен, вы встретите сразу два из семи чудес Португалии — башню Белен и потрясающе красивый монастырь Жеронимуш, в стенах которого покоятся останки мореплавателя Васко да Гама, поэта-романтика Луиша Камойша и представителей королевской династии Авиш. Затем мы пройдем к памятнику Первооткрывателям, где вы сможете пересечь весь мир и даже не заметить этого. А после, чтобы «попробовать Лиссабон на вкус», мы можем заглянуть на родину популярных португальских пирожных «паштеиш де ната», рецепт которых уже две сотни лет держится в строжайшем секрете.

Организационные детали

  • Автомобильная часть маршрута пройдет на комфортном автомобиле с кондиционером марки Mercedes Benz
  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Уточняйте, пожалуйста, в переписке.
  • По желанию маршрут прогулки может меняться
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
M
5 окт 2022
Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
И
14 окт 2019
Экскурсия «Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать», которую блестяще провела Кристина, очень впечатлила. Я уже разрекламировала вашу фирму и способ заказа (я из Томска) всем своим знакомым.
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Понравилось все! Прежде всего, конечно, гид - Кристина, которая обладает широкой эрудицией, прекрасно, грамотно и очень эмоционально излагает материал не только из прошлого Лиссабона, но и из настоящего. Все выверено до минуты, никаких накладок, прекрасное авто и водитель! Если бы я не была связана временем, то обязательно воспользовалась бы вашими услугами, заказав еще несколько экскурсий. Полагаю, что все, кто были со мной в этот день на экскурсии (а это Аня из Самары и супружеская чета из ТельАвива), разделяют мое мнение. Огромное спасибо за качественную работу. С уважением, благодарностью и надеждой на новые встречи — Ирина.

Е
29 июля 2019
Спасибо большое Марине за интересную экскурсию. Интересно и познавательно. Лиссабон очень красивый город.
И
2 апр 2019
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Натальей!! Интересно, с душой, весело и легко пролетели 4 часа. Потом ещё ездила с Натальей и на другую экскурсию (мыс Рока, Синтра). Не менее увлекательно и захватывающе!! Однозначно рекомендую!!!
В
21 мар 2019
Очень благодарны за экскурсию - самим так Лиссабон не увидеть и не прочувствовать. Борис замечательно и интересно рассказывал, не перегружал датами и именами, но в то же время выделял интересные
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детали, легенды, связанные со спецификой тех времен и событий, которые освещал. Отдельное спасибо за посещение кафе с пирожными "пасти де белем", думаю, не все туристы знакомы с этим заведением изнутри. Прекрасная организация, быстрая и точная связь по телефону, использование мессенжеров с подробными инструкциями. Спасибо Павлу - организатору на месте. Будем однозначно рекомендовать всем знакомым)))

т
14 дек 2018
Прекрасная познавательная экскурсия,компетентный гид. Всем рекомендую!
Е
20 ноя 2018
Для меня это была не первая экскурсия по Лиссабону, были определенные ожидания - они не оправдались, а некоторые моменты даже огорчили. По программе:
1."Увидеть" Монастырь Жеронимуш - прошлись вдоль лицевой стороны
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и все, хотя время позволяло обойти вокруг. Прогулки по Байше как таковой не случилось, Алфама - это просто спуск с обзорной площадки к площади Коммерции. Кстати, в программу включена обзорная площадка Portas do Sol - но ведь гораздо симпатичнее находящаяся рядом Santa Luiza… Так что для меня с "увидеть" не сложилось - потому что в Лиссабоне можно было составить маршрут поинтересней, например с заходом на площадки, на которые поднимаешься на лифтах - а лифты в жилых зданиях или иногда магазинах:)
2."Услышать" Гидом была Анна - рассказывала стандартно, без каких-то явных ляпов… но и без особого воодушевления. Знаете, есть такие гиды, которые прям запоминаются? Не в этом случае. Прошло и прошло. Хотя в группе было 4 человека - все-таки приходилось еще и напрягаться, чтоб услышать рассказ гида. Потому что если девушка шла впереди, то идя на 2 шага сзади - ты ничего не слышишь.
Фаду: мимо музея фаду даже не проходили, он остался в стороне от нашего маршрута.
А услышали мы только поющего попсовые англоязычные песенки под какой-то непонятный аккомпанемент дяденьку, который обосновался на обзорной площадке и пытался собрать денег, но как-то не очень у него шли дела… Так что с "услышать" тоже незачет.
3."Попробовать" Чтобы зайти в кафе "Паштеиш де Белем" - решила группа, больше с этими пирожными вопрос не поднимался, так что где бы организаторы предложили "паштеиш де ната" - не знаю. Насчет настойки жинжиньи - в конце программы показали что-то типа рюмочной, где ее наливают. Не самый лучший выбор и там шоколадных чашечек нет. Не было информации ни по интересным магазинчикам, ни по ресторанчикам…
Экскурсия была заявлена длительностью в 4 часа, по факту - 3,5 часа.
Если бы это была моя единственная экскурсия по Лиссабону - то ничего я бы не поняла об этом городе. А он прикольный!!! Если его правильно показать, конечно. Потому что в нем такие закоулки-проулки-переходы и хитрости, которые по карте не поймешь, а сам и не догадаешься:) Обещанной "атмосферы" не случилось…

Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Нам очень жаль что экскурсия не оправдала Ваши ожидания!
Данная обзорная групповая экскурсия предназначена больше для туристов, которые впервые в
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Лиссабоне, и рассчитана на первое знакомство с городом, его основными достопримечательностями, интересными местами и дает общее представление о Лиссабоне.
У нас есть индивидуальные/авторские пешеходные прогулки/экскурсии по Лиссабону, где учтены все Ваши замечания.
Именно их мы рекомендуем для более глубокого знакомства с Лиссабоном.
Если бы мы знали, что Вы уже были на экскурсиях по Лиссабону ранее – конечно же предложили бы Вам индивидуальную экскурсию.
С наилучшими пожеланиями, и надеемся увидеть Вас еще раз в Португалии

Андрей
15 ноя 2018
Очень советую именно эту комбинированную экскурсию автомонильно-пешеходную. Лиссабон очень вытянутый вдоль реки город с крайне неровным ландшафтом. Общее представление от города без автомобильной экскурсии вы не получите, а дальше уж сами решите нужна ли более подробная пешеходная по старым районам или прогуляетесь сами.
Елена
4 ноя 2018
Интересная, познавательная экскурсия с Борисом! Очень рекомендую! Благодарю!
М
4 ноя 2018
Экскурсия по Лиссабону была очень лёгкой,но при этом познавательной! Спасибо Анне за прекрасную подачу материала! За юмор)))Мы отлично провели время в компании Анны! Но уж очень бы хотелось,что бы гиды проводили экскурсии с наушниками. Еще раз огромное спасибо Анне!!!!!!!!!
О
2 ноя 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия!
R
28 окт 2018
Великолепное содержание в приятной обстановке
В
10 сен 2018
Спасибо за содержательную экскурсию, мы с супругой очень довольны. Очень удачно организовано перемещение по Лиссабону, эрудированные комментарии и ответы на все вопросы. Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым. Желаем Ане дальнейших успехов.

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