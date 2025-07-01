Мои заказы

Прогулка по Шиаду: богемная сторона Лиссабона

Ощутите атмосферу Шиаду, где поэты и философы создавали историю. Узнайте о культурных памятниках и португальском стиле жизни
Шиаду - это место, где пересекаются история и современность. Здесь когда-то гуляли великие умы, а сегодня можно почувствовать дух Золотого века Португалии.

Прогулка включает посещение памятника Луишу де Камоэнсу, церкви Лорето
читать дальше

и кафе Brasileira, где часто бывал Фернанду Пессоа.

Вы увидите старейший книжный магазин Livraria Bertrand и узнаете о восстановлении города после землетрясения 1755 года. Это идеальная возможность познакомиться с культурой и историей Лиссабона

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погрузитесь в историю Шиаду
  • 🖼️ Оцените архитектурные шедевры
  • ☕ Посетите легендарные кафе
  • 📖 Узнайте о литературных гениях
  • 🎨 Ощутите дух богемного Лиссабона

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Шиаду - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. В июле и августе может быть жарко, но это также время фестивалей и мероприятий. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать дождливые дни.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Прогулка по Шиаду: богемная сторона Лиссабона
Прогулка по Шиаду: богемная сторона Лиссабона
Прогулка по Шиаду: богемная сторона Лиссабона
Ближайшие даты:
1
июл4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл12
июл
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Памятник Луишу де Камоэнсу
  • Церковь Лорето
  • Кафе Brasileira
  • Livraria Bertrand
  • Монастырь кармелитов
  • Элевадор-ди-Санта-Жушта
  • Confeitaria Nacional
  • Ferreira Marques

Описание экскурсии

  • Памятник Луишу де Камоэнсу, знаменитому писателю, творчество которого стало символом португальской гордости
  • Церковь Лорето — поговорим об итальянском влиянии на португальскую культуру
  • Кафе Brasileira — легендарное богемное место, где завсегдатаем был поэт-модернист Фернанду Пессоа
  • Livraria Bertrand — самый старый книжный магазин в мире
  • Монастырь кармелитов. Осмотрим готические руины и затронем тему восстановления города после землетрясения 1755 года, которое навсегда изменило облик Лиссабона
  • Элевадор-ди-Санта-Жушта — лифт, соединяющий нижний и верхний город, откуда открывается потрясающий вид на центр
  • Confeitaria Nacional — одна из старейших кондитерских, где подают сладости со вкусом истории
  • Ferreira Marques — ювелирный магазин, прославившийся благодаря одному американскому супергерою
  • И многое-многое другое!

Вы узнаете:

  • Как аптечная лавка превратилась в парфюмерную мекку
  • Почему Шиаду называют районом бессмертных и как это связано с португальской литературой
  • Где в Лиссабоне можно встретить отражение Парижа 19 века
  • Что спрятано за фасадами ярких зданий, которые в своё время возродились из руин
  • Почему район Шиаду считается воротами в новую жизнь
  • Какова была роль Шиаду в португальских революционных движениях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Луишу де Камоэнсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
2 часа
205 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
26 июн в 14:00
29 июн в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
2.5 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
Сегодня в 14:00
26 июн в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Пешая
3 часа
-
30%
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €140€200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне