Шиаду - это место, где пересекаются история и современность. Здесь когда-то гуляли великие умы, а сегодня можно почувствовать дух Золотого века Португалии.
Прогулка включает посещение памятника Луишу де Камоэнсу, церкви Лорето
Прогулка включает посещение памятника Луишу де Камоэнсу, церкви Лорето
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погрузитесь в историю Шиаду
- 🖼️ Оцените архитектурные шедевры
- ☕ Посетите легендарные кафе
- 📖 Узнайте о литературных гениях
- 🎨 Ощутите дух богемного Лиссабона
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Шиаду - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. В июле и августе может быть жарко, но это также время фестивалей и мероприятий. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать дождливые дни.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Луишу де Камоэнсу
- Церковь Лорето
- Кафе Brasileira
- Livraria Bertrand
- Монастырь кармелитов
- Элевадор-ди-Санта-Жушта
- Confeitaria Nacional
- Ferreira Marques
Описание экскурсии
- Памятник Луишу де Камоэнсу, знаменитому писателю, творчество которого стало символом португальской гордости
- Церковь Лорето — поговорим об итальянском влиянии на португальскую культуру
- Кафе Brasileira — легендарное богемное место, где завсегдатаем был поэт-модернист Фернанду Пессоа
- Livraria Bertrand — самый старый книжный магазин в мире
- Монастырь кармелитов. Осмотрим готические руины и затронем тему восстановления города после землетрясения 1755 года, которое навсегда изменило облик Лиссабона
- Элевадор-ди-Санта-Жушта — лифт, соединяющий нижний и верхний город, откуда открывается потрясающий вид на центр
- Confeitaria Nacional — одна из старейших кондитерских, где подают сладости со вкусом истории
- Ferreira Marques — ювелирный магазин, прославившийся благодаря одному американскому супергерою
- И многое-многое другое!
Вы узнаете:
- Как аптечная лавка превратилась в парфюмерную мекку
- Почему Шиаду называют районом бессмертных и как это связано с португальской литературой
- Где в Лиссабоне можно встретить отражение Парижа 19 века
- Что спрятано за фасадами ярких зданий, которые в своё время возродились из руин
- Почему район Шиаду считается воротами в новую жизнь
- Какова была роль Шиаду в португальских революционных движениях
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Луишу де Камоэнсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 93 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом в далёком 2009 году, когда этот прекрасный город ещё не был столь популярен. Именно тогда аутентичность ПортугалииЗадать вопрос
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