Шиаду - это место, где пересекаются история и современность. Здесь когда-то гуляли великие умы, а сегодня можно почувствовать дух Золотого века Португалии.Прогулка включает посещение памятника Луишу де Камоэнсу, церкви Лорето

и кафе Brasileira, где часто бывал Фернанду Пессоа. Вы увидите старейший книжный магазин Livraria Bertrand и узнаете о восстановлении города после землетрясения 1755 года. Это идеальная возможность познакомиться с культурой и историей Лиссабона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Шиаду - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. В июле и августе может быть жарко, но это также время фестивалей и мероприятий. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит учитывать дождливые дни.

Сейчас июнь — это идеальное время.