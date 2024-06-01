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наши ожидания! Елена открыла нам Лиссабон с таких сторон, о которых мы и представить себе не могли. Мы посетили удивительные смотровые площадки, с которых открываются дыхание захватывающие виды города, увидели множество старинных зданий, каждое из которых хранит свою уникальную историю. Благодаря Елене, мы также смогли познакомиться с местной культурой через посещение аутентичных ресторанов и баров, а также зайти в книжные и другие магазины, которые мы бы, возможно, не нашли самостоятельно. Елена не только поделилась с нами массой интересных фактов и историй, связанных с каждым местом, которое мы посетили, но и сделала всю экскурсию невероятно увлекательной и легкой. Спасибо большое за этот незабываемый опыт! Ваше профессионализм, страсть к своему делу и личное внимание к деталям сделали нашу поездку по-настоящему особенной. Обязательно порекомендуем экскурсии с Еленой всем нашим друзьям и знакомым, кто собирается в Лиссабон!