1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €48 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
€67 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ААнна26 мая 2024Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
- ДДания9 мая 2024Алена очень яркий интересный человек и знает много интересного. Быстрое и удобное передвижение на туктуке. И очень классные фото и видео от Алены 💛
- ААлександр4 мая 2024Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
- KKats1 мая 2024Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
- ООлег17 апреля 2024Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
- ДДарья5 апреля 2024Спасибо большое Свете💕Нам с подругой очень понравилась экскурсия;)Все прошло в дружеской атмосфере и на позитиве✅Были очень рады познакомиться с городом 💕
- ВВадим31 марта 2024Были в Лиссабоне и провели невероятно захватывающие четыре с половиной часа в компании нашего гида, Елены. Эта экскурсия превзошла все
- ММария15 февраля 2024Очень понравилась фотопрогулка по городу! Путешествовала одна и хотелось сделать больше качественных фото на память. Оксана отличный фотограф, знает все места, помогает найти нужный ракурс и занять правильную позу. Рассказала о городе, подсказала куда можно сходить. Очень рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Монастырь Кармелитов»
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