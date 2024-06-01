Экскурсии в монастырь Кармелитов

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастырь Кармелитов» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Ежедневная прогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
303 отзыва
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
По Лиссабону на тук-туке
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 48 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
67 за всё до 4 чел.
По следам Великого Лиссабонского землетрясения
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
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    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
  • Д
    Дания
    9 мая 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Алена очень яркий интересный человек и знает много интересного. Быстрое и удобное передвижение на туктуке. И очень классные фото и видео от Алены 💛
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Спасибо, было очень интересно. Сам квест продуман и много интересных заданий. Интересный маршрут, улочки, переулочки, дома, парки, фонтаны.
  • K
    Kats
    1 мая 2024
    Истории старого Лиссабона
    Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Спасибо, Елена!
  • О
    Олег
    17 апреля 2024
    Истории старого Лиссабона
    Отличная экскурсия в историю Португалии и Лиссабона, прекрасно структурированный и интересный материал, приятная прогулка по старому городу! Особенно понравилось заглядывать
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    в старинные здания, про которые никогда бы не узнали без опытного гида:) Стоит учитывать, наверное, что мероприятие с очевидным и выраженным уклоном в историю, а не про тот же быт современных португальцев и эмигрантов - мы рассчитывали на это, и получили что хотели (и даже больше), однако стоит иметь это в виду!

  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое место, мы переглядывались друг
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    с другом и говорили: «Помнишь, то самое место с шифром на доме?» Или «А, вот площадь с метками!» 2,5 часа пролетели незаметно. Сыну 10 лет тоже очень понравилось, хотя и устал немного под конец. Алексей был всегда ненавязчиво близко, оказываясь в нужный момент рядом, когда наши попытки заходили в тупик:) Про фрагменты из истории, связанные с маркизом де Помбалом тоже было интересно узнать. Одним словом, горячо рекомендую!

    Это было супер приключение! Нестандартный квест и взгляд на город. После него, попадая в привычное туристическое
  • Д
    Дарья
    5 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Лиссабону
    Спасибо большое Свете💕Нам с подругой очень понравилась экскурсия;)Все прошло в дружеской атмосфере и на позитиве✅Были очень рады познакомиться с городом 💕
  • В
    Вадим
    31 марта 2024
    Истории старого Лиссабона
    Были в Лиссабоне и провели невероятно захватывающие четыре с половиной часа в компании нашего гида, Елены. Эта экскурсия превзошла все
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    наши ожидания! Елена открыла нам Лиссабон с таких сторон, о которых мы и представить себе не могли. Мы посетили удивительные смотровые площадки, с которых открываются дыхание захватывающие виды города, увидели множество старинных зданий, каждое из которых хранит свою уникальную историю. Благодаря Елене, мы также смогли познакомиться с местной культурой через посещение аутентичных ресторанов и баров, а также зайти в книжные и другие магазины, которые мы бы, возможно, не нашли самостоятельно. Елена не только поделилась с нами массой интересных фактов и историй, связанных с каждым местом, которое мы посетили, но и сделала всю экскурсию невероятно увлекательной и легкой. Спасибо большое за этот незабываемый опыт! Ваше профессионализм, страсть к своему делу и личное внимание к деталям сделали нашу поездку по-настоящему особенной. Обязательно порекомендуем экскурсии с Еленой всем нашим друзьям и знакомым, кто собирается в Лиссабон!

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  • М
    Мария
    15 февраля 2024
    Фотопрогулка в Лиссабоне
    Очень понравилась фотопрогулка по городу! Путешествовала одна и хотелось сделать больше качественных фото на память. Оксана отличный фотограф, знает все места, помогает найти нужный ракурс и занять правильную позу. Рассказала о городе, подсказала куда можно сходить. Очень рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Монастырь Кармелитов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
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  3. По Лиссабону на тук-туке
  4. Фотопрогулка по Лиссабону
  5. Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Монастырь Кармелитов" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 156 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 440 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Монастырь Кармелитов», 440 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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