Галя — ваш гид в Лиссабоне

читать дальше Португалию с 2015 года. В 2022 году полностью переехала сюда жить и работать. Хорошо знаю Лиссабон, его культурную, творческую, неформальную жизнь. Я профессиональный организатор фестивалей и концертов в России, немного художник. Хочется продолжать создавать моменты радости везде, где нахожусь.

Привет! Я делаю авторские поездки по Португалии, показываю города и окрестности глазами художника. Всё это от большой любви к стране, её аутентичности и желания всё это показать другим. Влюблена в