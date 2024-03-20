Это уникальная возможность погрузиться в ночную жизнь Лиссабона, не сталкиваясь с толпами туристов.
Экскурсия включает посещение небольших исторических рюмочных, коктейльных баров в стиле ар-нуво и секретных заведений с роскошными видами. Вы
Экскурсия включает посещение небольших исторических рюмочных, коктейльных баров в стиле ар-нуво и секретных заведений с роскошными видами. Вы
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Небольшие исторические рюмочные, которые можно встретить только в Лиссабоне.
- Район активной ночной жизни Байру Алту. Мы посетим коктейльный бар на крыше, историческое заведение одного коллекционера, открытое в 1901 году, и место, где поют фаду.
- Аутентичный коктейльный бар в стиле французского ар-нуво из фильма «Великий Гэтсби» со своей уникальной барной картой.
- Секретный бар без вывески с роскошным видом на Лиссабон и знаменитый мост.
- Знаменитая барная «розовая» улица и пара знаковых выразительных заведений — в одном танцуют, в другом играют джаз.
Я расскажу:
- В чём особенности барной культуры и ночной жизни Лиссабона.
- Как здесь принято веселиться: какие есть правила и что с безопасностью.
- Где поесть в 3 ночи, когда всё закрыто, и где продолжить веселье.
- Какие малоизвестные местные напитки стоит попробовать.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида. Напитки оплачиваются дополнительно по желанию.
- Во всех заведениях есть безалкогольные напитки.
- Девушкам рекомендую выбирать обувь без высокого каблука. Лиссабонские тротуары и горки для них не предназначены.
- Мужчинам лучше оставить шорты и шлёпки для пляжа. В некоторые бары в них могут не пустить.
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Группа друзей до 5 человек
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Praça Dom Pedro IV
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваш гид в Лиссабоне
Привет! Я делаю авторские поездки по Португалии, показываю города и окрестности глазами художника. Всё это от большой любви к стране, её аутентичности и желания всё это показать другим. Влюблена вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
20 мар 2024
Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За рюмочкой прекрасных местных можно спокойно пообщаться с друзьями, поделиться впечатлениями. Даже если вы решите пойти одни - не стесняйтесь, атмосфера всегда будет располагающая и вы несомненно получите удовольствие!
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