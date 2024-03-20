Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)

Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Это уникальная возможность погрузиться в ночную жизнь Лиссабона, не сталкиваясь с толпами туристов.

Экскурсия включает посещение небольших исторических рюмочных, коктейльных баров в стиле ар-нуво и секретных заведений с роскошными видами. Вы
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узнаете о барной культуре города, особенностях местных напитков и правилах поведения. Услуги гида включены в стоимость, напитки оплачиваются отдельно. Девушкам рекомендуется удобная обувь, а мужчинам - отказаться от шорт и шлёпок. Это идеальный выбор для тех, кто ценит спокойную и самобытную атмосферу ночного Лиссабона

5
1 отзыв
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Небольшие исторические рюмочные, которые можно встретить только в Лиссабоне.
  • Район активной ночной жизни Байру Алту. Мы посетим коктейльный бар на крыше, историческое заведение одного коллекционера, открытое в 1901 году, и место, где поют фаду.
  • Аутентичный коктейльный бар в стиле французского ар-нуво из фильма «Великий Гэтсби» со своей уникальной барной картой.
  • Секретный бар без вывески с роскошным видом на Лиссабон и знаменитый мост.
  • Знаменитая барная «розовая» улица и пара знаковых выразительных заведений — в одном танцуют, в другом играют джаз.

Я расскажу:

  • В чём особенности барной культуры и ночной жизни Лиссабона.
  • Как здесь принято веселиться: какие есть правила и что с безопасностью.
  • Где поесть в 3 ночи, когда всё закрыто, и где продолжить веселье.
  • Какие малоизвестные местные напитки стоит попробовать.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида. Напитки оплачиваются дополнительно по желанию.
  • Во всех заведениях есть безалкогольные напитки.
  • Девушкам рекомендую выбирать обувь без высокого каблука. Лиссабонские тротуары и горки для них не предназначены.
  • Мужчинам лучше оставить шорты и шлёпки для пляжа. В некоторые бары в них могут не пустить.

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Группа друзей до 5 человек€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Praça Dom Pedro IV
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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20 мар 2024
Отлично подходит для завершения насыщенного дня после прогулок/экскурсий. Полюбуетесь на ночной Лиссабон, погрузитесь в историю и интерьер разных баров. За рюмочкой прекрасных местных можно спокойно пообщаться с друзьями, поделиться впечатлениями. Даже если вы решите пойти одни - не стесняйтесь, атмосфера всегда будет располагающая и вы несомненно получите удовольствие!

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